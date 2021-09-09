Трения между Никитой Мазепиным и Миком Шумахером стали заметной темой недавнего Гран При Нидерландов. В субботу во время квалификации россиянин был недоволен тем, что немец обогнал его на разгонном круге (вопреки принятой в команде практике). А в воскресенье уже Шумахера возмутил маневр, с помощью которого Мазепин отбил атаку в борьбе за позицию на первом круге.

Неудивительно, что почти вся сегодняшняя медиа-сессия с участием руководителя Haas Гюнтера Штайнера была посвящена этому конфликту.

По поводу того, что случилось на прошлой неделе, у нас была встреча в воскресенье и будет встреча сегодня, – заявил Штайнер в начале общения с прессой. – Мы поработаем с этим и решим проблему – как уже не раз делали ранее. Тут особо нечего сказать, главное – убедиться, что оба парня понимают, как они должны вести себя на трассе. Дать им возможность научиться избегать ситуаций, которые никому не идут на пользу – особенно им самим.

Как думаете – их отношения могут дальше развиваться в позитивном ключе? Может быть, Мику лучше сменить команду, чтобы быть уверенным в отсутствии трений с напарником в следующем сезоне?

На мой взгляд, это нормальные рабочие отношения. Эти отношения весьма открытые, хотя наши пилоты и не являются друзьями – но мне все равно, что происходит за пределами трассы и дружат ли они. На трассе оба должны работать на команду. И каждый из них с этим согласится, если поговорить с ним по отдельности. Нам всего лишь надо сохранить это понимание, когда оба гонщика находятся в одной комнате. Над этим и работаем. На мой взгляд, в Формуле 1 навалом напарников, которым никогда не стать хорошими друзьями. Но нам надо сделать так, чтобы все заработало.

Вы говорите, что пилоты должны понять, как им надо гоняться. Но тогда вопрос: маневр, которым Никита пытался защититься от атаки Мика в начале стартовой прямой – вот так надо гоняться или нет?

Не хочу ничего комментировать, пока не говорю с ними обоими. Мне нужно понять, как они видят ситуацию, в чем их мнение. Если я что-то скажу сейчас – они будут знать мою точку зрения, а я не хотел бы этого. Я не ухожу от ответа на вопрос. Собственно, я сейчас и работаю над тем, чтобы понять, где проходит граница по их представлениям. А потом прочерчу свою границу. Даже не мою, а линию команды. Так что, подождите немного.

Неделю назад Вы говорили, что для двух новичков это нормальная ситуация. Но не переходит ли она в личное противоборство?

Не думаю. Мне кажется, это просто стечение обстоятельств. Как я раньше говорил, им просто не с кем бороться, кроме напарника. Из-за этого борьбе уделяется много внимания, все преувеличивается. Если бы она проходила в толпе из трех-четырех машин – никто этого и не заметил бы. Потому что в борьбе с представителем другой команды это логично. Но если действуешь так против напарника – совсем другое дело. Так что, думаю, отсутствие возможности сражаться с пилотами других команд – важный фактор. А ничего личного тут нет.

А у Вас есть какой-то запасной план на случай, если ситуация дойдет до точки кипения?

Нет, я в любом случае буду работать своим способом – и мы все поправим.

Дженсон Баттон в воскресенье сказал, что Никита был слишком агрессивен и должен поменять свою манеру борьбы. Но Никита так всю карьеру ездит – можно ли вообще это поменять?

Никогда нельзя отступать. Мы должны найти способ снизить градус его агрессивности, так как это не помогает Никите. Все считают его агрессивным – значит, это факт и с ним надо работать.

Многим кажется, что Вы склонны разделять точку зрения Мика, а не Никиты…

Нет, у меня все в порядке с обоими пилотами.

Никита разместил пост в инстаграме – и многие увидели в этом знак, что он может покинуть команду…

Не знаю, что именно он разместил. Там было написано NM99? Это же вроде номерной знак... Я думаю, это как-то связано с тем, что Никита родился в 1999 году. И я понимаю, к чему вы клоните, 99 – это номер Alfa Romeo [на самом деле это личный номер Антонио Джовинацци]… Думаю, вы пытаетесь сложить один и один и получить четыре.

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В Монце слип-стрим дает заметный выигрыш, и это может стать источником новых трений. У вас есть план на этот счет?

План есть, у нас всегда есть план. Но один из вариантов – поймать слип-стрим не за напарником, а за кем-то другим. А если ты обеспечиваешь слип-стрим напарнику, потом вы просто меняетесь местами – это нормальная практика. Но пока мы еще не проводили соответствующие брифинги. Я буду следить за происходящим. Посмотрим, что мы можем сделать – конечно, мы будем пытаться получить слип-стрим, но пока не могу сказать, каким образом.

А вот как бывает, когда нужен слип-стрим за соперником: Два года назад квалификация в Монце вышла очень смешной – и поссорила Феттеля с Леклером. Вспоминаем события той субботы

Пока пилоты не слишком хорошо находят общий язык. Не пора ли стать более жестким?

Я могу ударить по столу и сказать: делайте только так. Но не хочу – потому что так они ничему не научатся. Если я скажу, что всю гонку надо сохранять квалификационные позиции – это не поможет команде добиваться результата. Это лишит их опыта борьбы, который пригодился бы в следующем сезоне. Ставить их перед фактом, на мой взгляд, непродуктивно. И я хочу привести их к точке, где они оба поймут, что такое бороться жестко, но при этом чисто. Если я просто буду требовать зафиксировать позиции после первого поворота – никому не будет лучше. Разве что моему бюджету.

Насколько вовлечены в обсуждения те, кто работает на капитанском мостике? Ведь одной из проблем в Зандфорте было то, что один гонщик не знал об инструкциях, которые получил другой [Мазепин не знал, что команда разрешила Шумахеру обогнать его]…

Да, так и произошло. Мы недостаточно четко все объяснили Никите, недостаточно четко сказали ему, что Мик может совершить определенный маневр. Из-за этого Никита немного расстроился. Может быть, чуть больше, чем немного. Но, думаю, мы все вынесли из этого урок – и будет действовать более четко. Не думаю, что это сложно исправить.