Гран При Бахрейна 2014 года – Росберг против Хэмилтона 1 / 10 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images Шесть лет назад эпоха доминирования Mercedes только началась, а Льюиса Хэмилтона еще рано было называть единоличным лидером немецкой команды – Нико Росберг тоже был не против сыграть такую роль. Гонка в Бахрейне была третьей в сезоне. На пути к этому этапу британец и немец одержали по одной победе. На трассе в пустыне пилоты Mercedes не обгоняли друг друга по двенадцать раз за круг и не входили в каждый поворот с дымом из-под колес. Но тем напряженнее и ярче выглядели те несколько моментов, когда Льюис и Нико сходились в плотной борьбе. Росберг стартовал с поула. На старте Нико упустил лидерство и почти всю гонку не расставался с надеждами на победу. Первую атаку на позиции напарника он предпринял в четвертом повороте первого круга, а последнюю – за пять кругов до финиша. Каждый раз казалось, что Нико вот-вот отберет у Льюиса первую позицию – но каждый раз смелый вход в поворот оборачивался потерями на выходе и Хэмилтон удерживал лидерство (увидеть сражение можно здесь). Когда британец пересек линию финиша первым, Тото Вольф, еще не привыкший к дуэлям при столь высоких ставках, явно вздохнул в облегчением. Но впереди его ждали еще несколько сражений между пилотами серебристых болидов – причем с не столь хорошими концовками. Вот и подробности: Как это было: Гран При Бахрейна'14, где Хэмилтон и Росберг впервые сошлись в драке за победу

Гран При Великобритании 2019 года – Ферстаппен против Леклера 2 / 10 Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images Если соперничеству этих гонщиков суждено длиться многие годы и войти в историю Ф1, первая глава этой истории уже написана. За прошлый год молодые пилоты несколько раз сталкивались друг с другом в прямом и переносном смысле. Болельщики лучше всего запомнили схватку за победу в Австрии – но по длительности и интенсивности сражение в Сильверстоуне оказалось даже более увлекательным. Посвященный этой борьбе ролик на официальном канале Формулы 1 в Youtube длится шесть с половиной минут и состоит из доброго десятка эпизодов. Там есть и смелые прорывы по внутреннему радиусу, и резкие маневры на прямых с перекрытием сопернику траектории в последний момент, и даже езда наперегонки по пит-лейну после синхронного пит-стопа. Помня, как Ферстаппен в Австрии вытеснил его с траектории на выходе из поворота, Леклер не стеснялся действовать жестко. Однако голландец вышел из этой затяжной борьбы победителем – и финишировал ниже Леклера только после того, как на торможении перед одним из поворотов в Red Bull въехал другой пилот Ferrari Себастьян Феттель. Читайте также: Видео: Феттель выбивает Ферстаппена с трассы в Сильверстоуне

Гран При Японии 2007 года – Масса против Кубицы 3 / 10 Фотограф: Sutton Images Дождевая гонка на «Фудзи» была богата на события. Сражавшийся за титул Фернандо Алонсо разбил машину. Себастьян Феттель на Toro Rosso вышиб с трассы Марка Уэббера на Red Bull - оба в этот момент ехали в первой тройке, а инцидент случился под пейс-каром. Впрочем, интерес вызывали не только аварии. Для Фелипе Массы на Ferrari и Роберта Кубицы на BMW Sauber гонка сложилась не лучшим образом. Бразильцу в начале гонки пришлось выполнять лишний пит-стоп, из-за чего Масса в какой-то момент оказался на 20-й позиции – а поляк схлопотал штрафной проезд по пит-лейну. В результате на последних кругах Масса и Кубица вели борьбу за шестое место. Желание завершить неудачный этап на позитивной ноте заставляло обоих сражаться до последнего. Мокрый асфальт уравнял шансы гонщиков и сделал возможным настоящую чехарду: Кубица несколько раз пропускал атаки пилота Ferrari, но спустя несколько поворотов снова выходил вперед. Борьба шла до последних метров: при выходе на главную прямую Масса уехал в асфальтовую зону безопасности и начал там разгон (здесь можно посмотреть запись с машины бразильца). Кубица смог удержаться в пределах трассы – но на скользком внешнем поребрике справиться с машиной было еще тяжелее. И, казалось бы, проигравший сражение бразилец все-таки пересек линию финиша раньше соперника. А вот здесь обо всей гонке рассказано подробнее: Как это было: дождевой хаос на Гран При Японии-2007

Гран При Мексики 1990 года – Мэнселл против Бергера 4 / 10 Фотограф: Эрколе Коломбо Современному болельщику вряд ли что-то скажет название Перальтада. Между тем, когда-то оно было почти столь же культовым, как Параболика. Два поворота выглядели похоже на схемах трасс – но неровный асфальт и отсутствие зоны безопасности на внешней стороне делало мексиканскую Перальтаду более опасной. Поэтому атаку по внешнему радиусу этого скоростного поворота большинство гонщиков считало плохой идеей. Однако в момент начала предпоследнего круга у Найджела Мэнселла, выступавшего за Ferrari, оставалось не так много возможностей обогнать Герхарда Бергера. Пилоты сражались за второе место. Британец не побоялся войти в Перальтаду бок о бок с машиной соперника. Сражение в итоге вышло скоротечным – Ferrari быстро проскочила мимо McLaren и уже к апексу заняла более безопасный внутренний радиус. Однако очевидцы говорят, что в момент начала маневра у них просто перехватило дыхание – мол, даже столкновение Сенны и Проста в Сузуке, решившее четырьмя месяцами позже судьбу титула, не выглядело столь впечатляюще. Оценить маневр Мэнселла самостоятельно можно с помощью этого ролика. И об этой гонке мы писали: Как это было: Гран При Мексики'90, когда Сенна был быстрее Проста, но проиграл

Гран При Бельгии 2000 года – Хаккинен против Шумахера 5 / 10 Фотограф: McLaren Во время первого чемпионского сезона в составе Ferrari о тотальном доминировании Михаэля Шумахера над соперниками речь не шла. Ход бельгийской гонки это подтверждает. Будущий семикратный чемпион вышел вперед, когда лидер гонки – Мика Хаккинен на McLaren – поскользнулся на мокром поребрике. А ближе к концу заезда шины на Ferrari изнашивалась быстрее и финский пилот стал методично сокращать отрыв. Главные события гонки разыгрались на прямой Кеммель. Первую атаку Шумахер отбил, причем болиды едва не соприкоснулись колесами на скорости под 300 км/ч. Финн позже обвинил немца в чересчур жесткой обороне – но есть и точка зрения, что Хаккинен сам неправильно оценил обстановку: продолжал жать на газ, когда траектория для атаки была уже перекрыта. Несколькими кругами позже в той же ситуации на прямой Кеммель оказалась еще и третья машина – отстававший на круг BAR бразильца Рикардо Зонты. В такой ситуации недопонимание между пилотами вполне могло привести к аварии с печальными последствиями. К счастью, Формула 1 все-таки получила не столкновение, а маневр, сразу же названный «обгоном века». Зонта, увидев нагонявших его лидеров, сместился чуть правее – и Шумахер пошел на обгон с левой стороны. Хаккинен же за какие-то доли секунды увидел и понял, что совсем прижиматься к правому краю трассы круговой не собирается. Финн сместился еще правее, протиснулся между болидом BAR и обочиной – и разом обогнал обе машины. Когда сейчас раз в сотый смотришь этот эпизод в записи (что можно сделать здесь), он впечатляет уже не так сильно. Однако в прямом эфире «обгон века» выглядел по-настоящему мощно.

Гран При Испании 1991 года – Мэнселл против Сенны 6 / 10 Фотограф: Райнер Шлегельмильх Сейчас от трассы в Барселоне мало кто ждет увлекательных гонок – а вот первый Гран При на этой трассе прошел с огоньком. Точнее, с искрами, летевшими из-под Williams Найджела Мэнселла и McLaren Айртона Сенны, когда те мчались по стартовой прямой. Машина британского пилота в тот момент была явно быстрее. Плюс, Мэнселл занял нужную ему сторону трассы, обеспечивавшую более выгодную позицию на входе в первый поворот. Но если обычно более быстрому болиду хватает километра с лишним главной прямой, чтобы опередить более медленный, то на этот раз две машины как будто «зависли» на ограничителе скорости. В этой картине было прекрасно все. Цветовой контраст – сине-желтый Williams против бело-красного McLaren. Искры, летевшие из-под передних крыльев – и маленькие белые вихри по бокам от антикрыльев. Сцена длилась секунд семь – после чего Мэнселл без видимого напряжения опередил соперника на входе в поворот. Особо судьбоносным эпизод в итоге не стал: потом британец пропустил бразильца вперед на пит-стопе, а еще позже Сенну развернуло на выходе из последнего поворота. Все это можно увидеть в этом ролике. Благодаря своей зрелищности именно этот обгон стал символом сражения за чемпионский титул. Читайте также: Хорнер рассказал о дырке в заборе «Сильверстоуна», за которой он встретил Сенну и Мэнселла

Гран При Сан-Марино 2005 года – Шумахер против Алонсо 7 / 10 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images С тем же успехом в заголовке можно было написать «Алонсо против Шумахера». К тому моменту немец уже четыре с лишним года никому не отдавал чемпионский титул – и выглядел весьма грозно даже несмотря на очевидные проблемы с шинами Bridgestone. А у Фернандо Алонсо побед в гонках было раза в два меньше, чем у Шумахера титулов. Так что схватка с лучшим гонщиком всех времен стала для испанца отличным шансом доказать свою силу. 12 последних кругов гонки немец висел на хвосте лидировавшего пилота Renault и не давал тому покоя – отрыв на финише составил чуть больше двух десятых секунды. Испанцу помогали небольшая ширина итальянской трассы и наличие на пути круговых – но и в этой ситуации сравнительно небольшая ошибка могла привести к потере лидерства. Поэтому зрители следили за борьбой как приклеенные, а Алонсо позже называл победу в Имоле одной из главных в карьере.

Гран При Испании 1986 года – Мэнселл против Сенны 8 / 10 Фотограф: LAT Images В этот раз между собой сражались два подающих большие надежды пилота, однако ситуация была той же, что в Имоле 19 лет спустя: преследователь гораздо быстрее лидера, но тот упирается изо всех сил и не дает себя обогнать. Найджел Мэнселл, выступавший за Williams, на свежих шинах был гораздо быстрее лидировавшего Сенны, на Lotus которого покрышки отработали гораздо больше кругов. «Еще на подходе к последнему повороту казалось, что я слишком далеко, – рассказал после финиша Мэнселл. – Но на выходе я вдруг оказался сразу за Сенной. Он дернул рулем в мою сторону, но я остался на траектории и выжал газ до упора. В команде посчитали: на финише я отстал всего на 93 сантиметра. Была бы линия финиша метров на пять подальше – я бы выиграл». Читайте также: 10 гонок Формулы 1, где судьбу победы решили последние метры

Гран При Великобритании 1969 года – Риндт против Стюарта 9 / 10 Фотограф: LAT Images Полвека назад Сильверстоун был скоростной трассой, по своему характеру похожей на Монцу. Ни одной шиканы, ни одной связки вроде Бруклендс/Лаффилд, вместо этого – весьма примитивная на вид, но крайне быстрая конфигурация из достаточно длинных прямых и скоростных поворотов. Это позволяло активно использовать слипстрим. Итоговый протокол той гонки (где даже занявший второе место Жаки Икс отстал от победителя на круг) создает впечатление, что Джеки Стюарт на Matra выиграл ее в одни ворота. Однако на деле пилоту пришлось вести невероятно напряженную борьбу с Йохеном Риндтом на Lotus. Шотландец и австриец раз за разом обгоняли друг друга – и каждый раз пилот, потерявший позицию, через несколько кругов или поворотов садился в «воздушный мешок» за машиной соперника и шел в контратаку. Чаще всего, успешную. Закончилась эта борьба отчасти комично. Стюарт увидел, что на болиде Риндта ослабло крепление торцевой пластины антикрыла – и в некоторых поворотах пластина трется о шину. Такая ситуация не сулила Йохену ничего хорошего. Когда в следующий раз пилоты мчались бок о бок, Стюарт жестами попытался указать на проблему пилоту Lotus. Тот посмотрел в зеркало заднего вида, разглядел там сместившуюся со своего места пластину – и поехал устранять повреждение в боксы. А шотландец направился к победе с преимуществом в круг. В сети можно увидеть короткий обзор гонки, получасовую подборку лучших моментов и даже полную запись.