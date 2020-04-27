1994 год. Победа Дэймона Хилла (Williams) в Гран При Японии 1 / 10 Фотограф: Sutton Images Тот год был для Формулы 1 временем жесткой перезагрузки: зимой завершил карьеру Ален Прост, весной погиб Айртон Сенна – и в пелотоне не осталось ни одного чемпиона (и даже вице-чемпиона) мира*. В результате за титул сражались Михаэль Шумахер и Дэймон Хилл, которые к началу сезона на двоих провели в чемпионате мира чуть больше 50 гонок. Что делало соперничество особенно острым: ведь если упустишь первый шанс стать чемпионом – совсем не факт, что судьба даст тебе второй. * впрочем, на отдельных гонках (включая Гран При Японии) в этом году выступал Найджел Мэнселл, чемпион мира 1992 года 25-летний Шумахер при этом был молодым талантом, которого пресса называла Солнечным мальчиком – а Хилл оставался какой-то загадкой. В Формуле 3000 (так тогда называлась нынешняя Формула 2) он не выиграл ни одной гонки, в Ф1 дебютировал в составе команды-аутсайдера и ни разу не финишировал даже в первой десятке – и с таким послужным списком вдруг оказался в составе чемпионской Williams. Причем в 32 года – напомним, сейчас столько же Себастьяну Феттелю, которого вовсю провожают на пенсию. Неудивительно, что многие считали Хилла посредственным гонщиком, который получил место исключительно благодаря фамилии (будучи сыном двукратного чемпиона мира Грэма Хилла), а побеждает исключительно благодаря скорости своего болида. Так или иначе, за две гонки до финиша Хилл уступал Шумахеру 5 очков. В те времена за места на подиуме давали 10, 6 и 4 балла – так что, отставание было отнюдь не символическим. И чтобы сохранить шансы на титул, пилоту Williams надо было одновременно опередить соперника и финишировать на одной из первых позиций. Дождь в тот день был сильным – и в сочетании с высокими скоростями на трассе «Сузука» это сделало условиями особенно сложными. Много кто вылетел с трассы (Мартин Брандл на McLaren даже сбил одного из маршалов), судьи сначала выпустили автомобиль безопасности, потом и вовсе остановили гонку… Впрочем, вскоре заезд возобновили. Тогда корифеями тактики считались инженеры Benetton, за которую выступал Шумахер и техническим директором которой был Росс Браун, будущий соавтор побед немца в Ferrari, а сейчас – один из руководителей всей Формулы 1. Однако в Японии более выгодной оказалась тактика Williams с одним пит-стопом вместо двух у соперников. Правда, при этом одной из шин на машине Хилла пришлось отработать все 50 кругов гонки – во время переобувания одно из колес заклинило и механики решили оставить его на месте, чтобы не тратить ценное время. Судьи приняли решение при подведении итогов суммировать результаты первой и второй части гонок. Поскольку к моменту остановки заезда лидировал Шумахер, Хиллу было мало приехать к финишу первым – он должен был еще и сохранять определенный отрыв. На мокром асфальте и менее свежих шинах это было не так просто – о чем красноречиво говорит финишный протокол, где отставание немца составило меньше чем полсекунды. Так или иначе, Хилл сократил отставание в общем зачете до одного очка – и сделал возможным остросюжетный и противоречивый финал сезона на трассе в австралийской Аделаиде. P.S. На фото лидирует Михаэль Шумахер, а Дэймон Хилл занимает вторую позицию – но эта фотография позволяет лучше оценить количество воды на трассе.

1983 год. Победа Кейо Росберга (Williams) в Гран При Монако 2 / 10 Фотограф: Sutton Images Williams финского пилота нес на бортах чемпионскую единицу – но это вовсе не означало, что машина британской команды была сильнейшей в пелотоне. На сухой трассе болид с атмосферным двигателем Cosworth уже почти не имел шансов в борьбе с Ferrari или Renault, которые были оснащены турбомоторами. Что наглядно показала квалификация: даже на трассе, где мощность мотора играет не столь важную роль, Росберг уступил обладателю лучшего времени – Алену Просту на Renault – полторы секунды. Ситуация осложнялась тем, что финн неважно себя чувствовал из-за какого-то вируса, а после езды по извилистой городской трассе на ладонях Росберга постоянно появлялись кровавые мозоли. Но когда стало ясно, что асфальт не успеет высохнуть после утреннего дождя, Кейо не особо долго думал – и попросил обуть его машину в слики. В то время как соперники на более быстрых машинах предпочли дождевые шины. Уже первые минуты гонки доказали правоту Росберга: в первый поворот он вошел на второй позиции, а на втором круге – вышел в лидеры. Остальным пилотам лидирующей группы пришлось ехать в боксы за сликами, благодаря чему машина с единицей на борту оторвалась от пелотона на полминуты. Впрочем, победа досталась финну не только благодаря грамотному выбору шин на старте – когда все переобулись в слики, гонщики на болидах с турбомоторами так и не смогли догнать Williams. На тонкой грани, отделяющей вращение колеса от пробуксовки и скольжения, Росбергу в тот день удавалось удерживаться гораздо лучше, чем пилотам более мощных и быстрых машин.

2008 год. Победа Себастьяна Феттеля (Toro Rosso) в Гран При Италии 3 / 10 Фотограф: XPB Images К этому моменту выступавший за Toro Rosso немец уже успел однажды финишировать в шаге от подиума – однако известен был скорее курьезным эпизодом на «Сузуке» осенью 2007 года. Тогда Феттель столкнулся с выступавшим за Red Bull Марком Уэббером – причем в момент, когда австралиец и немец занимали второе и третье места соответственно. И двигались по трассе за автомобилем безопасности. По мокрой, что характерно, трассе. В Монце молодой пилот избежал риска с кем-либо столкнуться максимально эффективным способом: сначала выиграл квалификацию (она также проходила под дождем), а потом лидировал на протяжении практически всей гонки. Конечно, кое в чем Феттелю повезло. В частности, будущий чемпион Льюис Хэмилтон из-за сумбура в квалификации стартовал только 15-м, совершил лишний пит-стоп – и все равно финишировал примерно в 30 секундах (то есть не так и далеко) от победителя. Однако финн Хейкки Ковалайнен на таком же, как у Хэмилтона, McLaren стартовал вторым – и ничего не смог противопоставить будущему четырехкратному чемпиону мира. А технический директор Toro Rosso Джорджо Асканелли после финиша не раз говорил, что сбалансированное поведение болида STR3 стало одним из важных слагаемых успеха – но даже при таком благоприятном стечении обстоятельств привести машину к финишу первой мог только Феттель.

1962 год. Победа Грэма Хилла (BRM) в Гран При Германии 4 / 10 Фотограф: Sutton Images В те годы Северная петля трассы «Нюрбургинг» еще не успела обрасти отбойниками – и с узкой дороги болиды запросто улетали прямо в лес. Ни сликов, ни антикрыльев в ходу не было – а узкие шины обеспечивали весьма низкий уровень сцепления с покрытием. Между тем, скорость на отдельных участках «Зеленого ада» вполне могла переваливать за 250 км/ч. Одним словом, кто знает – согласились бы нынешние чемпионы участвовать в таких гонках? Особенно когда переменчивая погода в Эйфельских горах обещала в день гонки осадки. Уик-энд для Грэма Хилла начался так себе. На тренировке прямо ему под колеса (да еще и на быстром участке трассы) упала отвалившаяся от машины соперника кинокамера – и инцидент закончился неслабой аварией. Пилот не пострадал, но болид BRM не подлежал ремонту – и британцу пришлось пересесть на запасной (и менее быстрый) автомобиль. Впрочем, в воскресенье Хилл смог выжать максимум и из себя, и из своей далекой от идеала машины. В течение получаса он по пятам преследовал Porsche под управлением Дэна Герни (этот эпизод запечатлен на фото), а потом около двух часов удерживал за спиной того же Герни и Ferrari под управлением Джона Сертиза – на финише первую тройку разделило меньше 5 секунд. На пресс-конференции Хилл назвал заезд самым тяжелым в своей карьере – и на протяжении следующих 13 лет не торопился выбрать на эту роль какую-то другую гонку. Примечательно, что почти весь заезд Хиллу приходилось придерживать ногой огнетушитель, чей крепеж разболтался от вибраций – а Герни был вынужден точно так же регулярно возвращать на штатное место аккумулятор.

1972 год. Победа Жана-Пьера Бельтуаза (BRM) в Гран При Монако 5 / 10 Фотограф: LAT Images Французский гонщик и раньше демонстрировал способность ехать по скользкому покрытию очень быстро: в 1968 году в Зандфорте он под дождем прорвался на 2-е место с 16-го. Однако спустя четыре года об этом мало кто помнил. Обращали внимание скорее на то, что в первых трех гонках сезона ни один из автомобилей команды BRM не финишировал выше 9-го места. А еще – на ту секунду с небольшим, которую француз проиграл в квалификации обладателю поул-позиции. Однако квалификация проходила на сухом асфальте – под дождем же Бельтуаз вышел в лидеры на старте и просто уехал от всех. Поначалу его преимущество можно было списать на чистую трассу – отсутствие в воздухе водяной пыли, поднятой едущими впереди машинами. Однако и в трафике лидер действовал весьма уверенно. «Он обгонял справа, слева, просачивался между двумя машинами, – восхищался журнал Autosport. – И не боялся съехать двумя колесами на более скользкую брусчатку». А трафика в тот день было достаточно: Бельтуаз обогнал бронзового призера на круг, обладателя 4-го места – на два, финишировавшего 5-м пилота – на три… Лишь Жаки Икс немного подпортил эту статистику, отстав от победителя гонки «всего» на 40 секунд. Когда влага на улицах Монако высохла, все вернулось на круги своя: в следующих восьми гонках автомобили BRM ни разу не финишировали выше чем на 8-м месте – а следующего (и последнего) подиума в Ф1 и Бельтуазу, и BRM пришлось ждать почти два года.

1985 год. Победа Айртона Сенны (Lotus) на Гран При Португалии 6 / 10 Фотограф: Sutton Images В послужном списке бразильца немало ярких дождевых гонок. Обычно первым делом вспоминают Монако 1984 года – где Сенна, будучи дебютантом, на машине не самой быстрой команды Toleman прорвался на второе место и едва не выиграл. Или гонку в Донингтоне в 1993 году, где пилот за один круг с 5-й позиции вышел в лидеры, обогнав несколько более быстрых болидов. Однако сам трехкратный чемпион мира утверждал, что на трассе в Эшториле в 1985 году условия были гораздо хуже, чем в Монако за год до этого. А при сравнении с Донингтоном стоит вспомнить, что в середине восьмидесятых на Lotus Сенны был турбонаддув и не было системы контроля тяги – в отличие от McLaren начала девяностых. А значит, контролировать машину 1985 года было заметно труднее, чем болид 1993-го. И особенно заметной эта разница должна именно на мокром асфальте. До финиша добрались только 9 из 26-ти участников – половина выбыла из борьбы после вылетов и аварий. К примеру, ставший в этом году чемпионом Ален Прост сошел после того как потерял контроль над машиной на прямой – McLaren просто всплыл при проезде лужи. «Я тоже однажды чуть не вылетел в том же месте, – вспоминал Сенна. – Часто было очень трудно заставить машину ехать по прямой линии – и по-хорошему, гонку надо было останавливать». В итоге приехавшего вторым пилота бразилец обогнал на минуту, а всех остальных – на круг и больше.

2008 год. Победа Льюиса Хэмилтона (McLaren) в Гран При Великобритании 7 / 10 Фотограф: XPB Images Лето 2008 года поначалу было не самым удачным для будущего шестикратного чемпиона. В Канаде британец врезался на пит-лейне в Кими Райкконена. На следующем этапе во Франции получил за это штраф и потерял 10 позиций на стартовой решетке. В гонке схлопотал штрафной проезд по пит-лейн за срезанный поворот и финишировал только 10-м. В итоге за два этапа Хэмилтон не набрал ни одного очка, а его главный соперник Фелипе Масса – 14 (тогда за победу все еще давали 10 баллов, а не нынешние 25). Многие из описанных выше гонок выиграны исключительно благодаря навыкам конкретного пилота – Сильверстоун же стал примером идеальной совместной работы гонщика и команды. McLaren на каждом пит-стопе обувала болид Хэмилтона именно в те шины, которые были нужны на данном отрезке гонки. А сам Льюис был быстр, терпелив и не допускал ошибок – хотя порой британцу надо было перетерпеть моменты, когда его машина была на три секунды с круга медленнее соперников. К финишу британец оторвался от ближайших преследователей больше чем на минуту. И сотни тысяч его соотечественников пришли в полный восторг – новая звезда британского автоспорта одержала первую победу на домашней трассе.

1963 год. Победа Джима Кларка (Lotus) в Гран При Бельгии 8 / 10 Фотограф: LAT Images В начале шестидесятых смертельная опасность гонок была чем-то само собой разумеющимся. Но когда на 24-м круге гонки в Спа разразилась гроза, засверкали молнии и пошел проливной дождь, забеспокоились даже авторитеты тех брутальных времен. О том, насколько сильно поливало, можно судить по скорости: даже у лидеров времена на круге выросли в полтора раза. Несколько руководителей команд попросили бельгийских судей остановить гонку – но получили отказ. Первым в тот момент ехал Джим Кларк. Он вообще-то не слишком любил Спа и с 8-го места на первое вырвался исключительно благодаря стремительному и смелому старту – стоявшим вдоль стартовой прямой сотрудникам команд и зрителям даже пришлось сделать пару шагов назад, чтобы дать дорогу мчавшемуся по краю трассы Lotus. Казалось, дождь должен был снизить шансы Кларка на победу – однако шотландец, наоборот, стал наращивать отрыв от соперников. В какой-то момент он обошел на круг даже ехавшего вторым Брюса Макларена – но в итоге вернувшийся в один круг с лидером новозеландец уступил победителю «всего» четыре с половиной минуты (напомним, речь идет о старой версии трассы Спа, которая была вдвое длиннее нынешней).

1996 год. Победа Михаэля Шумахера (Ferrari) в Гран При Испании 9 / 10 Фотограф: Sutton Images Когда летом 1995 года стало известно о скором переходе Михаэля Шумахера из чемпионского Benetton в Ferrari – это была громкая новость. Столь же громкая, какой станет в этом году информация о контракте Скудерии с Льюисом Хэмилтоном. А может, и громче: за пять лет с 1991 по 1995 год итальянская команда выиграла всего две гонки, и первые результаты деятельности Жана Тодта (ставшего руководителем коллектива в 1993-м) не выглядели так уж впечатляюще. Одним словом, ненавидящие Шумахера уже были готовы позлорадствовать при виде того, как Ferrari окончательно впадет в ничтожество и заодно похоронит карьеру немца. Эти ожидания не сбылись, но и прорыва весной 1996 года добиться не удалось. Подиумы Шумахера чередовались со сходами из-за поломок – а в Монако стартовавший с поула немец в середине первого круга поскользнулся на мокром асфальте и разбил машину об отбойник. На следующей гонке – в Барселоне – все пошло по-другому. Старт, где Шумахер едва не заглох, и первый круг, который немец закончил на 6-й позиции, быстро стерлись из памяти болельщиков: к 13-му кругу пилот за рулем Ferrari под номером 1 оказался на первой позиции и после этого не имел конкурентов в борьбе за победу. О причинах этой победы до сих пор ходят споры. С одной стороны, ни для кого не секрет, что Ferrari сконфигурировала свои машины именно под дождь (максимальный уровень прижимной силы и мягкая подвеска) – в то время другие топ-команды рассчитывали на улучшение погоды и выбрали компромиссные настройки. С другой стороны, один из инженеров Williams после гонки сказал: «Я наблюдал за Ferrari – и не сказал бы, что машина была так уж хороша. Ехала как будто по льду. А вот гонщик действовал просто блестяще». Кстати, мы писали об этом подробнее: Как это было: первая победа Шумахера за Ferrari