Давайте честно: график Формулы 1 ломится от многообразия типовых скучных трасс. Ну кому нужен очередной «Сахир» или «Каталунья»? Так не пойдет, решили мы в редакции Motorsport.com. И попросили каждого назвать всего один автодром, которого действительно не достает нашему любимому чемпионату.

В результате мы получили 10 вариантов. Среди них есть и откровенно фантастические, и предсказуемые кандидаты из числа тех, кого истинные поклонники автоспорта давно хотят видеть в Ф1.

Понравился один из перечисленных автодромов? Поддержите его в голосовании в нижней части страницы. Автору идеи будет приятно. Не нашли ничего достойного? Предложите свой вариант в комментариях. Давайте составим список впечатляющих трасс вместе.

«Кьялами», ЮАР

Гран При ЮАР становился ареной множества баталий знаменитых гонщиков. Гонка с перерывами входила в календарь Формулы 1 с начала шестидесятых до 1993 года

Александр Кабановский, ответственный редактор Motorsport.com: В мире есть множество по-настоящему классных трасс, на которые Формула 1 никогда не приедет. Причина в том, что формирование календаря – это сложный процесс, в котором учитываются не только и не столько конфигурация гоночного кольца. В дело вступает великое множество факторов: инфраструктура, логистика, а еще экономика и даже политика. Лишь когда все складывается вместе, можно говорить о более-менее реальных шансах принять Гран При.

И если пытаться оценивать именно так, в совокупности, то неплохим кандидатом кажется южноафриканская «Кьялами». Судите сами – с общей историей у Ф1 и ЮАР полный порядок, сам гоночный комплекс близ Йоханнесбурга недавно реконструировали и сейчас он принимает международные соревнования.

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Если кто-то полагает, что Африка – это бедный малонаселенный континент, изучите последние демографические данные, они вас сильно удивят. Ну а с деньгами (и теми, кто готов потратить их на гонки) там все тоже неплохо. Наконец, возвращение в расписание WRC кенийского Ралли Сафари говорит о повышенном внимании FIA к континенту, где сейчас проходит незаслуженно мало серьезных гонок.

Сложив все это вместе, получаем вполне реализуемый проект. А еще, пусть это не так и важно, у «Кьялами» очень интересная конфигурация.

«Маньи-Кур», Франция

Автодром «Маньи-Кур» находится в сельской части Франции. Пока здесь проходил Гран При одни участники жаловались на отсутствие светской жизни, а другие наслаждались пасторальной идиллией

Денис Хохлов, ведущий «Моторспорт.ТВ»: Я в силу возраста только в середине 1998 года начал следить за Формулой 1. Первым этапом, который я увидел, был Гран При Франции-1998 на автодроме «Маньи-Кур». Поул тогда взял Мика Хаккинен. И даже дубль Ferrari не отвадил меня от поклонения «серебряным стрелам».

Когда появились слухи о возвращении Гран При Франции в календарь, я даже не задумывался о том, что выбор может пасть не на «Маньи-Кур». Этой трассы сильно не хватает в календаре. Чуть меньше 4,5 км круг. Тогда проезжали по ней дистанцию в 70 кругов. Или 72. Шпилька Аделаида как символ поворотов того времени. В сущности, в ней нет ничего необычного, но туда ведёт прямая с двумя изгибами, за счёт чего в повороте очень часто происходят красивые обгоны. Я бы вернул «Маньи-Кур» на место скучного «Поль Рикара».

«Сепанг», Малайзия

Гигантская стартовая прямая – одна из визитных карточек «Сепанга». Когда Формула 1 только приехала в Малайзию, восторженные участники говорили, что на две длинные прямые новой трассы можно сажать самолеты. «Сепанг» надолго задал стандарты того, как надо строить автодромы в XXI веке Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Иван Матушкин, редактор Motorsport.com: Если в Формуле 1 есть классические трассы XXI века, то «Сепанг» – несомненно одна из них. Малайзийский этап появился в календаре в 1999-м и успел принять всего 19 гонок. Но это, пожалуй, лучшее, что Герман Тильке сделал для Ф1.

Гонки на «Сепанге» всегда получались яркими. Событий в них было хоть отбавляй. Тут и обгоны, и яркие победы, и неожиданности вроде победы Физикеллы в 2006-м, и легендарный приказ Мульти-21. Но главное: трасса сама по себе очень хороша. Да и в календарь вписалась бы отлично, разбавив весеннее уныние Бахрейна-Китая-Барселоны.

В последнее время заговорили о возвращении Формулы 1 в Малайзию, новый министр спорта вроде бы поддерживает проект. И это была бы первая за долгое время хорошая новость касательно календаря Ф1. Если, конечно, вы не предпочитаете трассы для езды гуськом.

«Кюмиринг», Финляндия

Пока на «Кюмиринг» приезжает только MotoGP. Оцените антураж с хвойным лесом на заднем плане

Сергей Иванов, руководитель проекта об электромобилях Inside EVs: Новую финскую трассу «Кюмиринг», которая в этом году должна была принять этап MotoGP, пока тестировали только мотоциклисты. Они же успели раскритиковать ее за множество поворотов и сложность обгонов. Однако я все равно голосую именно за этот автодром. И на то у меня есть несколько причин.

Первая и самая важная: «Кюмиринг» находится в паре часов езды от Санкт-Петербурга. Этот автодром ближе к Москве, нежели Сочи. Иными словами, это будет самый доступный для россиян этап Формулы 1: даже москвичам не обязательно будет бронировать отель. Зрители смогут выспаться после гонки в прямом ночном поезде до столицы.

Вторая причина – трасса, а точнее ее окрестности, невероятно живописны. В календаре достаточно автодромов с пальмами, но я не припомню ни одного с пихтами и зарослями голубики на обочинах. И третье: будучи родиной бесчисленного числа гонщиков, Финляндия просто заслужила свой Гран При.

Старый «Хоккенхаймринг», Германия

Гран При Германии-2001. Последняя гонка Формулы 1 на старом «Хоккенхаймринге» с длинными прямыми в лесу

Олег Карпов, корреспондент Motorsport.com на Гран При Ф1: В Формуле 1 не хватает характеров. Не только среди гонщиков, но и среди трасс. Какие из них можно назвать по-настоящему уникальными? Долго загибать пальцы не придется: Монако, Монца, Спа. Пожалуй, с натяжкой так можно сказать и про Сингапур. Но все остальное – это набор левых и правых поворотов, прямых, редких шикан и шпилек. Причем половина из всех трасс чемпионата – творения одного и того же архитектора.

То ли дело старый «Хоккенхаймринг». Его ни с чем было не спутать. Четыре длинные прямые, три эски между ними, техничная секция на стадионе. Уникальный вызов для инженеров, затяжные баталии с контратаками. Вот это был характер! Нынешний кастрированный «Хоккенхаймринг» – еще одно заурядное кольцо со стандартным набором поворотов и связок.

«Нюрбургринг», Германия

В отличие от старого Хоккенхайма, длинные прямые которого поросли травой и больше не могут принимать гонки, старый «Нюрбургринг» жив и используется по сей день. Версия Нордшляйфе служит ареной для всех этапов серии VLN, заездов WTCR и других чемпионатов. А еще по Нордшляйфе можно проехать на собственном автомобиле Фото: BMW AG

Кирилл Качнов, главный редактор Motorsport.com: Я никогда ничего не имел против Монако – однако там гонки больше, чем где-либо, соответствуют постепенно теряющему популярность прозвищу «большой цирк». Развлечение на одни выходные. Которое через неделю сменится какой-нибудь яхтенной выставкой, через две – конкурсом по стрижке собак, а через три – уик-эндом молекулярной кухни.

Антиподом Монако для меня всегда был «Нюрбургринг». Да, это медвежий угол с плохой погодой. Девушка из Монако здесь рискует взвыть одновременно от скуки и холода. Но это место, где живут быстрой ездой – и живут ей 365 дней в году. Где любви к мощным моторам достаточно, чтобы почувствовать себя как дома. Где атрибутика гоночных команд ценится больше, чем последние новинки с недель высокой моды.

Где в дни гонки Формулы 1 можно было на своей машине проехать по гоночной трассе, причем по лучшей в плане эмоций гоночной трассе мира. Речь, само собой, о Северной петле. А Хэмилтон, Феттель и прочие звезды в это же самое время соревновались на более привычном и в целом скучноватом коротком автодроме – так называемой трассе Гран При.

Лично я бываю на «Нюрбургринге» нечасто. Однако каждый раз такой визит совпадает не то чтобы с угасанием моего интереса к гонкам – но с периодом, когда в силу тех или иных причин недостатки тебе бросаются в глаза сильнее, чем достоинства. И «Нюрбургринг» в момент приводит в себя, возвращает все на свои места, стирает пыль с красок и эмоций.

Конечно, у этой трассы есть свои недостатки. Но их можно было всерьез обсуждать лет двадцать назад. Сейчас же, когда с одной стороны наступает виртуальная реальность, с другой все громче голоса борцов со всеми видами загрязнений, а с третьей неодобрительно косятся сторонники тотальной стерильности, отказываться от гонок на «Нюрбургринге» – это как рубить сук, на котором сидишь.

Как сдавать своих. Тех, для кого автогонки – единственно возможный вариант существования. В отличие от того же Монако – где автоспорт очень любят, но вот альтернативной даты для Гран При этого года найти не смогли.

Так что «Нюрбургинг» должен попадать в календарь на тех же условиях, что и Монако – в обязательном порядке и без вступительного взноса. Если есть проблемы с транспортной доступностью и прочими бытовыми моментами – Формула 1 должна с этим помочь, ибо в конечном счете будет действовать в своих же интересах.

Ну, и гонки на этой трассе были не самыми скучными – вспомнить хотя бы обгон Шумахером Алези в 1995-м или совершенно сумасшедший Гран При 1999-го.

Moscow Raceway, Россия

Гонка DTM на Moscow Raceway в Подмосковье. Обратите внимание: это единственная трасса в России в нашем списке и единственная в статье трасса, название которой пишется на латинице. Что мешало владельцам автодрома написать название русскими буквами, мы не знаем

Сергей Беднарук, комментатор «Моторспорт.ТВ»: Было бы любопытно увидеть гонки современной Ф1 на лучших трассах из календаря MotoGP: в Муджелло, Ассене или на Филлип-Айленде. Но Италия, Нидерланды и тем более Австралия далеко. Лично мне куда ближе и роднее Подмосковье. Поэтому голосую за автодром, что расположился в восьми десятках верст от российской столицы у деревушек Федюково и Шелудьково – Moscow Raceway.

Трасса под Волоколамском имеет соответствующую лицензию FIA, обладает необходимой инфраструктурой, а ее главный козырь – близость к Москве с ее тремя крупными аэропортами. С точки зрения логистики проведение Гран При на Moscow Raceway куда удобнее, чем на Сочи Автодроме, куда иностранцам все равно приходится добираться через российскую столицу.

И для доставки грузов команды смогут использовать свои трейлеры, а не отправлять всё морем и по воздуху. Но чтобы не лишать Сочи Гран При России, на Moscow Raceway можно провести, скажем, Большой Приз Евразии. Один российский этап Ф1 – хорошо, а два – лучше.

Кто-то наверняка пробурчит, что подмосковный автодром слишком техничный и короткий, и гонки Ф1 не будут на нем богатыми на обгоны. Да бросьте! Будем честны: нынешняя Формула 1 на большинстве современных трасс уныла – дело не в трассах, а в машинах. А на Moscow Raceway на жестком торможении перед 90-градусным последним поворотом может быть весьма жарко. Да и «слепой» девятый способен подарить немало захватывающих моментов – как пилотам, так и зрителям.

Признаюсь, есть у меня и корыстный интерес. Мне посчастливилось комментировать для зрителей на трибунах Moscow Raceway все проходившие на подмосковном автодроме международные гонки: DTM, WSR, WTCC, WSBK, FIA GT и Blancpain Sprint. Все эти соревнования организовывались на достойном уровне и были тепло встречены публикой. Уверен, и Гран При Ф1 на кольце под Волоколамском прошел бы с успехом – а ваш комментатор и друг не отказался бы понаблюдать за этим с микрофоном из комнаты «трек-спикера».

Макао

Каждый год в Макао проходит самая престижная гонка Формулы 3. В дальнейшем победители Гран При Макао часто оказываются в Формуле 1

Андрей Колтун, SMM-специалист Motorsport.com: Формула 1 находится в постоянном поиске новых мест, стремится укрепить позиции в Китае и наращивает число городских трасс. И упускает лучший вариант, который объединил бы все три направления. Макао.

Феноменально узкая, сказочно красивая и без сомнения историческая трасса в полупризнанном городе-государстве могла бы стать второй жемчужиной в календаре чемпионата. В плане гламура, сложности для пилотов и автоспортивного наследия Макао стоит в одном ряду с Гран При Монако.

А близость континентального Китая, который считает Макао своей территорией, добавит гонке привлекательности в плане бизнеса. Кажется, для Формулы 1 это идеальная возможность заработать, не внедряя в календарь очередные тилькедромы.

Трасса на границе трех стран

Кавказская атмосфера и архитектура стали бы отличным дополнением к мультикультурному миру Формулы 1 Фото: TCR

Ману Чаподзе, главный редактор Motor1: Я бы хотел увидеть трассу, построенную в каком-нибудь необычном месте. Например, в горах. У Грузии, Армении и Азербайджана есть совместная граница, которая сходится в одной точке. Что если построить трассу вокруг этой точки так, чтобы гонщики за каждый круг проезжали три страны? Каждое из государств обеспечивало бы работоспособность своего сектора, имело свои трибуны и персонал.

Такой Гран При мог бы носить название Гран При Кавказа: страны делили бы между собой расходы на строительство, содержание инфраструктуры, выплаты FOM и, разумеется, доходы.

В Грузии есть гоночная трасса «Рустави», Баку не первый год принимает этап Формулы 1, отношение Армении к автоспорту мне не известно, но, думаю, и там найдутся люди, которые посвятили себя гонкам. Конечно, это не лучший пример в текущей политической ситуации между Арменией и Азербайджаном, но разве спорт не призван объединять людей?

Таких этапов может быть больше: Гран При Южной Америки между Чили, Аргентиной и Боливией, Гран При Африки между ЮАР, Намибией и Ботсваной, Гран При Восточной Европы в Белоруссии, Литве и Латвии или Гран При Европы в Германии, Польше и Чехии. Хватит мыслить шаблонами, давайте сделаем что-то по-настоящему удивительное.

«Индианаполис Мотор Спидвей», США

В Индианаполисе состоялись 19 этапов Формулы 1. С 1950 по 1960 год в календарь входил проходящий здесь марафон «Инди 500», а с 2000 по 2007 год Формула 1 проводила Гран При США на дорожной версии автодрома Фото: XPB Images

Антон Погорельский, шеф-редактор Motorsport.com: Можно я буду самым кратким? Если Формула 1 претендует на звание главного гоночного чемпионата на планете, в календаре обязана быть главная гоночная трасса в мире. Это «Индианаполис Мотор Спидвей». Овальная версия, разумеется.