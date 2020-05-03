Гран При Италии 1967 года, Монца 1 / 10 Фотограф: LAT Images Тот Гран При Италии остался в летописях истории благораря одному из самых плотных финишей в истории: Джон Сертиз на Honda опередил Джека Брэбэма, выступавшего на машине собственной команды, всего на 0,2 секунды (на фото). Однако их дуэль все же стала не главным событием в тот день. Куда больше болельщики говорили о Джиме Кларке. Полвека назад, когда на «Аутодромо Национале» еще не было ни одной шиканы, гонки здесь всякий раз становились борьбой в слипстриме. Преследовать соперника было куда проще, чем обороняться – поэтому позиции постоянно менялись, а пелотон разбивался на небольшие группы. Внутри каждой из них гонщики на время объединяли усилия, чтобы сообща ехать быстрее и отрываться от преследователей – а уже в концовке решать собственные задачи. В 1967-м с поула стартовал Джим Кларк, однако после десятка кругов шотландец вернулся в боксы с отказавшим топливным насосом. Механики Lotus смогли устранить поломку, и Джим вернулся на трассу. Он был лишь 15-м, уступая лидерам круг, и без промедления бросился в погоню. Кларк настигал одну группу пилотов, затем отрывался от нее и «зацеплялся» за следующую. Невероятно, но за восемь кругов до финиша он смог вновь стать лидером гонки. На самом последнем круге задняя шина не выдержала нагрузки от безумной погони, и главный герой дня приехал к финишу только третьим.

2. Гран При Бельгии 1968 года, Спа 2 / 10 Фотограф: Дэвид Фиппс В наши дни сходы из-за опустевшего бака стали крайней редкостью. Так было далеко не всегда – особенно в дни, когда расход бензина не контролировался парой высокоточных датчиков FIA. Порой это приводило к неожиданнык концовкам, как в бельгийской гонке 1968 года. Зрители уже готовились приветствовать на финиша Джеки Стюарта (на фото), который лидировал с преимуществом в добрых полминуты. Вместо этого гонщику Matra не хватило топлива и сильнейшим неожиданно стал Брюс Макларен. Стюарта в итоге классифицировали четвертым с круговым отставанием. Примечательно, что в итоговый протокол той гонки попали восемь пилотов, но только пятеро из них реально проехали под клетчатый флаг.

2. Гран При Великобритании 1970 года, Брэндс-Хэтч 3 / 10 Фотограф: Райнер Шлегельмильх Джек Брэбем (стартует в центре) комфортно лидировал в гонке, но и у него стало заканчиваться топливо. На последнем круге австралийца, чья желто-зеленая машина уже практически ползла по трассе, настиг Йохен Риндт (слева на фото). Будь дистанция всего на пару поворотов короче, «Черный Джек» смог бы сохранить победу. Но нет: Брэбэм финишировал вторым, все же сумев завершить дистанцию. Этот подиум стал последним в карьере австралийца. Примечательно, что после финиша судьи исключили Риндта из протоколов за конструкцию переднего крыла его Lotus, но спустя три с половиной часа жарких дискуссий Колин Чепмен все же смог убедить судей, что никакого нарушения нет.

4. Гран При ЮАР 1978 года, «Кялами» 4 / 10 Фотограф: Дэвид Фиппс В той гонке было пять лидеров. Со старта пелотон возглавил Марио Андретти, но довольно быстро на его Lotus начались проблемы с шинами. Этим воспользовался Джоди Шектер и вышел вперед, однако у кумира южноафриканских болельщиков вскоре возникли аналогичные сложности. После этого долго лидировал молодой Риккардо Патрезе, однако и он выбыл из спора за победу с отказавшим мотором. Казалось, что после этого Патрик Депайе станет сильнейшим за рулем Tyrrell (на фото), но и у него начались неполадки с мотором. Борьба француза с машиной продолжалась несколько кругов и завершилась драматичной концовкой – уже на финишной прямой Депайе настиг Ронни Петерсон и успел промчаться под клетчатый флаг на полсекунды раньше.

5. Гран При Монако 1982 года, Монте-Карло 5 / 10 Фотограф: LAT Images Формула 1 знала немало захватывающих и непредсказыемых гонок. Можно составлять всевозможные рейтинги, но без Монако-82 любой из них будет неполным. После аварии первого лидера Рене Арну казалось, что другой пилот Renault Ален Прост удержит ход событий под контролем и станет сильнейшим. Так бы оно наверняка и вышло, если бы незадолго до финиша не пошел дождь. Он не был сильным, но и его хватило, чтобы за два с половиной поворота до финиша Проста закрутило на набережной. Мимо проскочил преследовавший лидера Патрезе (на фото), но уже на следующем круге и его Brabham развернуло в шпильке у Казино. Чтобы не создавать помехи другим пилотам, судьи подтолкнули машину итальянца. Тому удалось запустить мотор и продолжить движение – как полагал сам Риккардо, к финишу на третьем месте. Но затем произошло невероятное. На самом последнем круге у успевших опередить его Дидье Пирони и Андреа де Чезариса синхронно опустели баки – и Патрезе первым пересек финишную черту, впервые в карьере выиграв Гран При. Исход гонки мог бы получиться совсем другим, если бы не Дерек Дэли. На его Williams барахлила коробка передач, что даже привело к развороту и удару о барьер. Машина лишилась заднего крыла и половины переднего, но под дождем в Монако и без них можно было ехать вполне быстро. Однако Дэли на фоне нарастающих проблем предпочел остановить машину и сойти. Хотя если бы просто доехал до финиша, то скорее всего стал бы победителем того удивительного Гран При.

6. Гран При Канады 1991 года, Монреаль 6 / 10 Фотограф: LAT Images Все истории, которые мы уже вспомнили, имели общую черту: лидер гонки менялся на последнем круге из-за тех или иных технических проблем у одного из пилотов. Но Найджел Мэнселл превзошел всех – в 1991-м он не упустил победу на монреальской трассе, а сам отдал ее. Британец, выступавший на Williams (на фото), настолько оторвался от преследователей, что решил еще до проезда под клетчатый флаг начать приветствовать зрителей. Размахивая трибунам руками, он настолько замедлился по ходу финального круга, что умная электроника зафиксировала опасное падение оборотов и аккуратно заглушила мотор. Мимо ошарашенного Найджела к своей последней победе в Ф1 проехал Нельсон Пике. Читайте также: Канада-1991: когда Мэнселл подарил победу Пике

7. Гран При Венгрии 1997 года, «Хунгароринг» 7 / 10 Фотограф: LAT Images В карьере другого чемпиона Williams Дэймона Хилла было немало досадных моментов, но ни один из них и близко не сравнится по степени невезения с событиями того летнего дня в пригороде Будапешта. Завоевав титул в 1996 году, Хилл ушел от Фрэнка Уильямса в команду Arrows, чья машина была далека от лидеров. Но в жаре «Хунгароринга» шины Bridgestone стали серьезным козырем, позволив Дэймону опередить своего бывшего напарника Жака Вильнева и Михаэля Шумахера на Ferrari, которые боролись с пузырением своих Goodyear. В самом конце у Хилла начались проблемы с дросселем, которые усугублялись с каждой минутой. В итоге Вильнев смог ликвидировать отставание, составлявшее почти полкруга, и в самом конце проскочить вперед. Именно эти очки в итоге обеспечили Жаку титул, а Arrows из-за поломки копеечного крепления упустила последнюю реальную возможность хоть раз победить в Ф1.

8. Гран При Испании 2001 года, Барселона 8 / 10 Фотограф: LAT Images Проиграв титул Михаэлю Шумахеру в 2000 году, с самого старта следующего чемпионата Мика Хаккинен начал новое сражение с немцем. Несмотря на сход в Австралии и заглохший на решетке в Бразилии мотор, McLaren MP4-16 в руках Мики оставался грозным оружием. В Барселоне Хаккинен был очень силен, уехав от Шумахера на 40 секунд, а всех остальных обогнав на круг. Но на самом последнем круге финна подвел мотор Mercedes – в итоге до боксов он добирался на понтоне машины своего напарника Дэвида Култхарда. Михаэль выиграл в третий раз за пять Гран При, сделав важный шаг к титулу.

9. Гран При Европы 2005 года, Нюрбургринг» 9 / 10 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Спустя четыре года McLaren ждал еще один удар на последнем круге гонки. На этот раз Кими Райкконен лидировал на «Нюрбургринге», но его настигал Фернандо Алонсо за рулем Renault. Задолго до этого финский пилот заблокировал колесо на торможении, повредив шину. В том сезоне действовало весьма странное правило, запрещающее менять резину по ходу дистанции – и Кими пришлось ехать дальше, теряя время из-за сильных вибраций. Казалось, погоня Алонсо не принесет результата, когда на торможении в первом повороте финального круга подвеска машины Райкконена, честно выдержавшая 30 кругов, все же развалиась от вибрационных нагрузок. После этого FIA разрешила заменять в гонках одну шину, если она получила повреждения.