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10 самых ярких гонок Лауды в Формуле 1
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Одна из этих гонок спасла пилота от банкротства, другая – отлучила гонщиков махать кулаком, а третья напомнила, что в Монако можно обгонять
В годовщину смерти великого чемпиона вспоминаем лучшие Гран При в карьере Ники Лауды.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ники Лауда
|Автор
|Кевин Тёрнер
10 самых ярких гонок Лауды в Формуле 1
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