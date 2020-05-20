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10 самых ярких гонок Лауды в Формуле 1

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10 самых ярких гонок Лауды в Формуле 1
Автор:
, Редактор
20 мая 2020 г., 03:30

Одна из этих гонок спасла пилота от банкротства, другая – отлучила гонщиков махать кулаком, а третья напомнила, что в Монако можно обгонять

В годовщину смерти великого чемпиона вспоминаем лучшие Гран При в карьере Ники Лауды.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ники Лауда
Автор Кевин Тёрнер

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