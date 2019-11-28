10 потерянных шансов на подиум. Карьера Хюлькенберга в 22-х слайдах

Большие надежды – и обидный финал 1 / 22 Нико Росберг, Льюис Хэмилтон, Нико Хюлькенберг, Шарль Леклер, Джордж Расселл – список тех, кто с первой попытки становился чемпионом GP2/Формулы 2, крайне узок. Список тех, кто выиграл GP2 с первой попытки, но так и не постоял на подиуме Ф1, еще уже: там только Хюлькенберг и Расселл. Вот только на счету Джорджа в этом году проводит первый сезон в Ф1, а Нико – девятый и последний. Перед Гран При Бразилии мы уже знали, что Alfa Romeo решила сохранить Антонио Джовинацци, а значит – для Халка не осталось места в Ф1. И в такой ситуации «Интерлагос» подложил Хюлькенбергу (одному из своих любимчиков) большую свинью. После того как на подиум поднялись Пьер Гасли и Карлос Сайнс, наличием хотя бы одного финиша в первой тройке могут похвастаться все действующие пилоты Ф1, кроме четырех новичков... и Хюлькенберга. Но как же получилось, что столь талантливый пилот так и не смог ни разу оказаться среди призеров? Рассказываем... P.S. На фото Нико с призерами чемпионата GP2 2009 года – Виталием Петровым и Лукасом ди Грасси (сейчас выступает за команду Audi в Формуле Е).

2010 год. Восходящая звезда 2 / 22 Фотограф: XPB Images Будучи на пару лет младше будущих чемпионов мира Хэмилтона и Росберга, Хюлькенберг шел по их стопам, последовательно разрывая конкурентов по младшим сериям. Немецкая Формула BMW, A1 Grand Prix, европейская Формула 3, GP2 – титулы во всех этих сериях моментально падали к ногам уроженца Эммериха-на-Рейне, маленького немецкого городка на границе с Нидерландами. А ведь, к примеру, в GP2 среди соперников немца было аж восемь будущих пилотов Ф1. Не стоит забывать, что делами Хюлькенберга тогда занимался Вилли Вебер, прославившийся ранее в роли менеджера Михаэля Шумахера. Поэтому мало кого удивило, что к моменту дебюта в GP2 22-летний Нико уже был тест-пилотом Williams. Хватило одних тестов в Хересе, на которых он с ходу укатал Кадзуки Накадзиму и совсем немного уступил своему тезке Росбергу. В конце 2009-го Росберг как раз собрался в Mercedes, и Хюлькенберг получил его место – боевого пилота на сезон 2010 года.

Шанс на подиум № 1. Очень слабенький 3 / 22 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Карьеру в Ф1 Нико начал с разворота в Бахрейне и аварии в Австралии, но уже на третьем этапе набрал первые в карьере очки. К осени начал стабильно попадать в топ-10 – а по-настоящему блеснул на Гран При Бразилии, где в субботу лучше всех договорился с дождем и принес команде первый за пять лет поул. Впрочем, на сухой трассе долго сопротивляться пилотам топ-команд Хюлькенберг не смог и продержался в первой тройке только до середины 6-го круга. В целом немец смотрелся неплохо, но на фоне своего напарника, многоопытного Рубенса Баррикелло – все же не блестяще. А сзади напирал сочащийся венесуэльскими нефтяными деньгами Пастор Мальдонадо. И Фрэнк Уильямс решил расстаться с Нико. То решение многие сочли несправедливым и объясняли желанием владельцев команды пополнить свой бюджет спонсорскими миллионами. В целом все так и было. Но и сказать, что Нико ворвался в Ф1 ракетой, будет преувеличением.

2012 год. Его главная команда 4 / 22 Фотограф: XPB Images Оставшегося не у дел гонщика зимой подобрала Force India. Сначала – на роль запасного пилота. Нико честно отрабатывал первые тренировки, помогал в боксах и за год заслужил место в основном составе. Где провел 4 из своих 9-ти сезонов в Ф1.

Шанс на подиум № 2. Продержался больше чем полгонки 5 / 22 Фотограф: XPB Images В первый же сезон с тогда еще индийским коллективом Хюлькенберг узнал, каково это – терять подиум. Безумный старт в Бельгии – когда сразу четыре пилота, включая Алонсо и Хэмилтона, выбыли из гонки в результате затеянной Грожаном аварии – помог Нико из второй десятки прорваться в первую тройку. И немец приложил максимум усилий, чтобы воспользоваться предоставившейся возможностью: он продержался в этой первой тройке до 27-го из 44-х кругов. Но вновь разница по скорости с машинами соперников была слишком велика. Сперва немца на пит-стопах опередил Кими Райкконен – в тот год финн на Lotus стал бронзовым призером чемпионата и в одиночку набрал вдвое больше очков, чем вся Force India. А потом непосредственно на трассе мимо проехал Себастьян Феттель – по пути к своему первому чемпионскому титулу. Четвертое место в двух секундах от подиума (лучший результат сезона) команда праздновала почти как победу. Тогда казалось, что впереди у Хюлькенберга еще будет множество возможностей задержаться в первой тройке до самого финиша.

Шанс на подиум № 3. Самый реальный 6 / 22 Фотограф: XPB Images Гран При Бразилии стал, пожалуй, самой яркой гонкой в исполнении Хюлькенберга – и одновременно чуть ли не главным разочарованием в карьере немца. На постепенно подмокающей трассе Нико на равных сражался с пилотами топ-команд: обогнал Массу и Вебера, воспользовался ошибками Феттеля и Алонсо – а потом применил хорошо знакомое в те годы правило: «Если идет дождь – поступай как Баттон». В то время как большинство пилотов, испугавшись мороси, отправились в боксы, Дженсон и Нико остались на трассе и разом оторвались от пелотона на 45 секунд. Причем вскоре Хюлькенберг занес McLaren в список команд, с пилотами которых мог сражаться на равных: он обогнал Баттона по внешнему радиусу в первом повороте и вышел в лидеры гонки. На этой позиции Нико продержался почти 30 кругов – хотя автомобиль безопасности весьма быстро ликвидировал имевшийся отрыв, а следом за немцем ехал Льюис Хэмилтон (который не боролся за титул, но все-таки выиграл в том году четыре гонки). И в итоге Хюлькенберг допустил две ошибки подряд. В первый раз потеря контроля над задней осью обернулась лишь перемещением на второе место: пока Нико отлавливал машину в глубоком и зрелищном заносе, Льюис проскочил мимо. А вот второй занос – в момент, когда пилот Force India пытался обогнать британца в первом повороте – закончился столкновением с соперником. 5-е место, на котором в итоге Хюлькенберг закончил гонку, стало одним из лучших результатов Force India в том сезоне. Однако и команду, и гонщика оно расстроило больше, чем какая-нибудь 15-я позиция на обычном Гран При.

2013 год. Поиск счастья в Швейцарии 7 / 22 Фотограф: XPB Images Еще до упомянутой выше гонки в Бразилии Хюлькенберг – видимо, насмотревшись на подиумы Чеко Переса – подписал контракт с Sauber.

2013 год. Прогресс есть, а подиумов нет 8 / 22 Фотограф: XPB Images Увы: после целых четырех подиумов годом ранее машины швейцарской команды ни разу не финишируют выше четвертого места. Зато Хюлькенберг впервые заканчивает сезон в первой десятке чемпионата. Где закрепится на пять следующих лет.

2014 год. Старый (индийский) друг лучше 9 / 22 Фотограф: XPB Images Виджай Маллья оказался не особо злопамятен и согласился вернуть Халка в свою команду, где немец стал напарником Серхио Переса. Таким образом, Force India получила едва ли не лучший состав пилотов в своей истории. И начался сезон-2014 волшебно. После первых трех этапов индийская команда в Кубке конструкторов уступала только Mercedes, а Хюлькенберг в личном зачете – только Хэмилтону и Росбергу.

Шанс на подиум № 4. Вполне реальный 10 / 22 Фотограф: XPB Images По ходу гонки в Бахрейне Force India была второй по скорости командой: отпихнув в стороны конкурентов из Williams и Red Bull, именно Перес и Хюлькенберг застолбили за собой места за спинами лидировавшей пары Mercedes. И если мексиканцу для этого понадобилось отыграть у соперников всего пару позиций, немец прорвался на подступы к первой тройке с 12-го места. Прорыв был впечатляющим – однако для Нико все было бы проще, не провали он квалификацию (оказавшись самым быстрым в первом сегменте, он уступил сам себе полсекунды во втором). В итоге сражаться за третье место пришлось с напарником, который в этой борьбе одержал верх – в то время как раздосадованный Халк допустил еще одну ошибку и финишировал только пятым. По итогам сезона Хюлькенберг набрал в полтора раза больше очков, чем Перес. Но подиум на «Сахире» остался для команды единственным в сезоне. И сражение за него Нико проиграл.

2015 год. Не лучший сезон для Халка 11 / 22 Фотограф: XPB Images Год был полон неудач: поломки, отказы мотора, столкновения. Немец в очередной раз завершил чемпионат в десятке, но проиграл Пересу 20 очков.

Шанс на подиум № 5. Упущенный загодя 12 / 22 Фотограф: XPB Images Второй в истории Гран При России запомнился чехардой на последних минутах: на предпоследнем круге Валттери Боттас и Кими Райкконен практически одновременно опередили ехавшего третьим Переса, а на последнем – столкнулись между собой и вернули мексиканцу место в первой тройке. На месте Переса если не должен был, то мог вполне мог бы быть Хюлькенберг, который на старте стоял на одну позицию выше своего напарника. Но еще на первом круге немца развернуло на выходе из второго поворота – вслед за чем последовали контакт с Маркусом Эрикссоном и сход с дистанции.

2016 год. Последний сезон в Force India 13 / 22 Фотограф: XPB Images Следующий сезон Force India начала в ужасной форме, но к концу весны пришла в себя – и в итоге год стал рекордным по количеству гонок, в которых Хюлькенберг мог подняться на подиум. Мог – но, как водится, не поднялся. Стоит признать, что Халк в очередной раз внес достойный вклад в свои неудачи. К примеру, весь уик-энд в Баку складывался в пользу Нико и Чеко, но Хюлькенберг вновь не смог реализовать потенциал машины в квалификации. Да, в тот раз команда во втором сегменте неправильно рассчитала количество топлива, которого во второй попытке хватило только на один быстрый круг. Но и этот один круг можно было проехать побыстрее – да и разворот в первой попытке не особо помог делу. В итоге на стартовом поле Перес был вторым, а Хюлькенберг – 12-м. Это предопределило и исход гонки: Чеко стал третьим, а Нико – только 9-м. Не исключено, что нереализованные шансы повлияли на решение Халка во второй раз покинуть Force India и отправиться в Renault.

Шанс на подиум № 6. Очень мокрый 14 / 22 Фотограф: XPB Images На Гран При Монако Нико ударно провел субботу и занял 5-е место в квалификации. Гонка с двумя периодами, когда сообразительность и расторопность могла принести ощутимую выгоду – переход с дождевых на промежуточные, а потом и на слики – оставляла хорошие шансы для прорыва. Но на этот раз Хюлькенбергу не повезло: он застрял в трафике после пит-стопа. А подиум в очередной раз утек к его напарнику – который на старте стоял на три позиции ниже.

Шанс на подиум № 7. Эфемерный 15 / 22 Фотограф: XPB Images На австрийском этапе осадки помогли Нико: на подсыхающей трассе немец полноценно сражался за лучшее время с пилотами Mercedes и одно время даже был лидером третьего сегмента. Третье время в итоге конвертировалось во вторую позицию на стартовой решетке благодаря штрафу, наложенному на тезку Росберга. Однако в первые же минуты после старта немец покатился по наклонной: потерял несколько позиций, после первых пит-стопов провалился на грань второй десятки, а потом и вовсе сошел из-за проблем с тормозами. Утешаться оставалось лишь тем, что Перес тоже не доехал до финиша.

Шанс на подиум № 8. Медленно ускользающий 16 / 22 Фотограф: XPB Images Еще раз Нико стал одним из бенефициаров сумбура на старте Гран При Бельгии. Хэмилтон начинал гонку из задов пелотона из-за штрафа, две Ferrari и Ферстаппен не поделили первый поворот, разлетающиеся обломки повредили второй Red Bull Риккардо – и стартовавший 7-м Хюлькенберг к концу первого круга оказался на второй позиции. Однако на этом везение закончилось, и превосходство топ-команд начало брать свое. Риккардо на плохо управлявшейся машине не поехал в боксы – за что был вознагражден красными флагами из-за аварии Магнуссена, позволившими поменять поврежденные детали без потери времени. А за треть дистанции до финиша Нико ничего не смог противопоставить гораздо более быстрому Хэмилтону. Не будет преувеличением сказать, что финишировавший в итоге 4-м Хюлькенберг выжал из ситуации максимум возможного. Но на подиум вновь не поднялся.

2017 год. Заводской пилот 17 / 22 Фотограф: Sutton Images Хюлькенберг покинул Force India и перешел в Renault, чтобы стать лидером французского коллектива. На протяжении всего сезона Нико буквально уничтожает Джолиона Палмера, и британец покидает Ф1 еще до завершения чемпионата. К середине года французы смогли построить самую сильную машину среди середняков, но ее скорость не отличалась стабильностью. И шестые места Халк чередовал с шестнадцатыми.

Шанс на подиум № 9. Обманчивый 18 / 22 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Играя с Хюлькенбергом, судьба начинает повторяться. В Сингапуре немец снова попадает в начале гонки в первую тройку после столкновения двух Ferrari с Ферстаппеном. И снова Нико оттесняет назад стартовавший ниже чем положено пилот Mercedes (на сей раз Валттери Боттас). Впрочем, на этот раз Халку не достается и утешительного 4-го места: утечка масла приводит к сходу с трассы. Именно после Сингапура Нико стал рекордсменом: это была его 129-я гонка без подиума.

2018 год. Высшая точка карьеры 19 / 22 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images Хюлькенберг добивается лучшего результата в карьере. Он оформил целых семь сходов в 21 гонке (33,3 %), но всего трижды финишировал без очков. А восемь гонок в топ-7 позволили занять самую высокую позицию в карьере по итогам чемпионата – 7-е место. Впереди – только пилоты топ-команд. Напарник – Карлос Сайнс, на которого сейчас никак не нарадуются в McLaren – проигрывает три позиции и полтора десятка очков.

2018 год. Эффективность есть, эффектности не хватает 20 / 22 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Но до борьбы с пилотами топ-команд, увы, далеко. Лучший результат сезона добыт в домашнем Гран При, но это лишь 5-е место. Даже самый удачный сезон не принес Халку подиума.

2019 год. Обрыв 21 / 22 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Напарником Халка в Renault становится Даниэль Риккардо. Австралиец с семью победами за плечами приходит на большие деньги и статус первого номера (хотя никто и не говорит об этом вслух). Нико, тем не менее, собирался побороться. Впервые с 2010 года его напарником стал гонщик, побеждавший в Гран При – и Халк, которого десять лет сватали в топ-команду, но так и не позвали, был полон желания показать себя на таком фоне. Началось все неплохо: Нико по делу победил Дэна на его домашнем этапе. Но следующего финиша впереди напарника пришлось ждать аж до Гран При Франции.