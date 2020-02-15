2020 год – последний сезон, когда в Формуле 1 действует знакомый технический регламент. В таких условиях все команды логично избрали эволюционный подход в работе над машинами. Оставив прежнюю основу, конструкторы постарались избавить свои шасси от тех слабых мест, которые выявил сезон-2019. Но это вовсе не значит, что изменения оказались чисто косметическими. Судите сами.

1. Решение элементов под носовым обтекателем – аналога «бивней» Mercedes – осталось тем же, что появилось на SF90 прошлой осенью в Сингапуре. А вот форма кончика самого обтекателя была скорректирована для повышения аэродинамической эффективности.

2. Поворотные лопасти стали более сложными, чем в 2019-м; теперь они заходят дальше вперед. В общей сложности под рычагами передней подвески размещаются семь вертикальных элементов.

3. В партнерстве с производителем O.Z. доработаны колесные диски: диаметр узла крепления центральной гайки уменьшился, а спицы, напротив, стали длиннее. Это открыло дополнительное пространство для прохода воздуха. После запрета «продувных» ступиц такой прием повышения аэродинамической эффективности теперь используют все команды.

Ferrari SF1000 front wing detail Photo by: Ferrari Ferrari SF1000 detail Photo by: Ferrari Ferrari SF1000 front wing detail Photo by: Ferrari

4. Дефлекторы, сохранив общую концепцию, подверглись тщательной ревизии в деталях, чтобы как можно точнее направлять потоки в область понтонов и воздухозаборников. Самый первый элемент дефлектора стал еще выше, чем в 2019-м, и разделен вертикальными прорезями на три чести. Здесь же видны две горизонтальных детали – нижняя сильнее выдается вперед, верхняя смещена назад.

5. Революционная концепция понтонов, внедренная Скудерией в 2017 году была вновь доработана. Суть метода Ferrari в переносе боковой защитной структуры вниз и размещении перед более компактными воздухозаборниками элементов, «распрямляющих» потоки. В версии-2020 явно можно увидеть влияние Red Bull в двух секциях панелей перед входным отверстием для воздуха. Также были доработаны крепления зеркал заднего вида, несущие аэродинамическую нагрузку. Они выступают конфигураторами потоков.

6. Верхний воздухозаборник сохранил форму трапеции с очень маленьким верхним основанием. Это позволило конструкторам разместить по бокам небольшие «рожки», также выполняющие функцию конфигураторов потоков, оптимизируя протекание воздуха в сторону заднего крыла. Это далеко не новое решение – еще в 2005-м его отыскали конструкторы McLaren, у которых быстро переняли все остальные.

Ferrari SF1000 sidepods detail Photo by: Ferrari Ferrari SF1000 sidepods detail Photo by: Ferrari Ferrari SF1000 detail Photo by: Ferrari

7. Кузовные панели становятся все более «обтягивающими». Это явное свидетельство того, что мотористы нашли возможность оптимизировать расположение компонентов силовой установки, а также снизить требования к эффективности их охлаждения. SF1000 компактнее своей предшественницы и в области понтонов, и ближе с задним колесам.

8. Полностью новая коробка передач имеет примерно тот же общий объем, что и прежде, но при этом стала заметно уже, давая возможность сэкономить место в области «бутылочного горлышка» между задними колесами.

9. Т-крыло также чуть изменилось за зиму, но в целом осталось почти прежним. Это же касается и двух пилонов заднего крыла в форме лебединой шеи. Конфигурация выхлопной системы, несмотря на эксперименты в конце 2019-го, сохранилась неизменной.

Ferrari SF1000 rear detail Photo by: Ferrari Ferrari SF1000 halo detail Photo by: Ferrari Ferrari SF1000 rear detail Photo by: Ferrari

10. Торцевые пластины заднего крыла были доработаны, небольшие изменения коснулись геометрии «гребенки» вертикальных элементов в более широкой части.

Впрочем, стоит учитывать, что Скудерия готовит серьезный пакет обновлений ко второй неделе тестов, потому в действительности различий между SF1000 и SF90 может оказаться гораздо больше.

Сравнение Ferrari SF90 (внизу) и Ferrari SF1000 (наложен контур, вверху) Иллюстрация: джорджо Пиола