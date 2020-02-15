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Технический анализ Джорджо Пиолы
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10 отличительных особенностей новой Ferrari Формулы 1: анализ Джорджо Пиолы

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10 отличительных особенностей новой Ferrari Формулы 1: анализ Джорджо Пиолы
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
15 февр. 2020 г., 04:30

Технический эксперт Джорджо Пиола сравнил новейшую машину Scuderia Ferrari с прошлогодним болидом SF90 и нашел несколько весьма примечательных отличий

2020 год – последний сезон, когда в Формуле 1 действует знакомый технический регламент. В таких условиях все команды логично избрали эволюционный подход в работе над машинами. Оставив прежнюю основу, конструкторы постарались избавить свои шасси от тех слабых мест, которые выявил сезон-2019. Но это вовсе не значит, что изменения оказались чисто косметическими. Судите сами.

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1. Решение элементов под носовым обтекателем – аналога «бивней» Mercedes – осталось тем же, что появилось на SF90 прошлой осенью в Сингапуре. А вот форма кончика самого обтекателя была скорректирована для повышения аэродинамической эффективности.
 
2. Поворотные лопасти стали более сложными, чем в 2019-м; теперь они заходят дальше вперед. В общей сложности под рычагами передней подвески размещаются семь вертикальных элементов.  
 
3. В партнерстве с производителем O.Z. доработаны колесные диски: диаметр узла крепления центральной гайки уменьшился, а спицы, напротив, стали длиннее. Это открыло дополнительное пространство для прохода воздуха. После запрета «продувных» ступиц такой прием повышения аэродинамической эффективности теперь используют все команды.
Ferrari SF1000 front wing detail

Ferrari SF1000 front wing detail

Photo by: Ferrari

Ferrari SF1000 detail

Ferrari SF1000 detail

Photo by: Ferrari

Ferrari SF1000 front wing detail

Ferrari SF1000 front wing detail

Photo by: Ferrari

4. Дефлекторы, сохранив общую концепцию, подверглись тщательной ревизии в деталях, чтобы как можно точнее направлять потоки в область понтонов и воздухозаборников. Самый первый элемент дефлектора стал еще выше, чем в 2019-м, и разделен вертикальными прорезями на три чести. Здесь же видны две горизонтальных детали – нижняя сильнее выдается вперед, верхняя смещена назад.
 
5. Революционная концепция понтонов, внедренная Скудерией в 2017 году была вновь доработана. Суть метода Ferrari в переносе боковой защитной структуры вниз и размещении перед более компактными воздухозаборниками элементов, «распрямляющих» потоки. В версии-2020 явно можно увидеть влияние Red Bull в двух секциях панелей перед входным отверстием для воздуха. Также были доработаны крепления зеркал заднего вида, несущие аэродинамическую нагрузку. Они выступают конфигураторами потоков. 
 
6. Верхний воздухозаборник сохранил форму трапеции с очень маленьким верхним основанием. Это позволило конструкторам разместить по бокам небольшие «рожки», также выполняющие функцию конфигураторов потоков, оптимизируя протекание воздуха в сторону заднего крыла. Это далеко не новое решение – еще в 2005-м его отыскали конструкторы McLaren, у которых быстро переняли все остальные. 
Ferrari SF1000 sidepods detail

Ferrari SF1000 sidepods detail

Photo by: Ferrari

Ferrari SF1000 sidepods detail

Ferrari SF1000 sidepods detail

Photo by: Ferrari

Ferrari SF1000 detail

Ferrari SF1000 detail

Photo by: Ferrari

7. Кузовные панели становятся все более «обтягивающими». Это явное свидетельство того, что мотористы нашли возможность оптимизировать расположение компонентов силовой установки, а также снизить требования к эффективности их охлаждения. SF1000 компактнее своей предшественницы и в области понтонов, и ближе с задним колесам. 
 
8. Полностью новая коробка передач имеет примерно тот же общий объем, что и прежде, но при этом стала заметно уже, давая возможность сэкономить место в области «бутылочного горлышка» между задними колесами.
 
9. Т-крыло также чуть изменилось за зиму, но в целом осталось почти прежним. Это же касается и двух пилонов заднего крыла в форме лебединой шеи. Конфигурация выхлопной системы, несмотря на эксперименты в конце 2019-го, сохранилась неизменной. 
Ferrari SF1000 rear detail

Ferrari SF1000 rear detail

Photo by: Ferrari

Ferrari SF1000 halo detail

Ferrari SF1000 halo detail

Photo by: Ferrari

Ferrari SF1000 rear detail

Ferrari SF1000 rear detail

Photo by: Ferrari

10. Торцевые пластины заднего крыла были доработаны, небольшие изменения коснулись геометрии «гребенки» вертикальных элементов в более широкой части.

Впрочем, стоит учитывать, что Скудерия готовит серьезный пакет обновлений ко второй неделе тестов, потому в действительности различий между SF1000 и SF90 может оказаться гораздо больше. 

Ferrari SF90 and Ferrari SF1000 comparison

Сравнение Ferrari SF90 (внизу) и Ferrari SF1000 (наложен контур, вверху)

Иллюстрация: джорджо Пиола

Самое главное о Ferrari SF90 в 2019 году:

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Презентация Ferrari
Команды Ferrari В Магазин
Автор Джорджо Пиола

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