Технический анализ Джорджо Пиолы
10 отличительных особенностей новой Ferrari Формулы 1: анализ Джорджо Пиолы
Технический эксперт Джорджо Пиола сравнил новейшую машину Scuderia Ferrari с прошлогодним болидом SF90 и нашел несколько весьма примечательных отличий
2020 год – последний сезон, когда в Формуле 1 действует знакомый технический регламент. В таких условиях все команды логично избрали эволюционный подход в работе над машинами. Оставив прежнюю основу, конструкторы постарались избавить свои шасси от тех слабых мест, которые выявил сезон-2019. Но это вовсе не значит, что изменения оказались чисто косметическими. Судите сами.
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Ferrari SF1000 front wing detail
Photo by: Ferrari
Ferrari SF1000 detail
Photo by: Ferrari
Ferrari SF1000 front wing detail
Photo by: Ferrari
Ferrari SF1000 sidepods detail
Photo by: Ferrari
Ferrari SF1000 sidepods detail
Photo by: Ferrari
Ferrari SF1000 detail
Photo by: Ferrari
Ferrari SF1000 rear detail
Photo by: Ferrari
Ferrari SF1000 halo detail
Photo by: Ferrari
Ferrari SF1000 rear detail
Photo by: Ferrari
10. Торцевые пластины заднего крыла были доработаны, небольшие изменения коснулись геометрии «гребенки» вертикальных элементов в более широкой части.
Впрочем, стоит учитывать, что Скудерия готовит серьезный пакет обновлений ко второй неделе тестов, потому в действительности различий между SF1000 и SF90 может оказаться гораздо больше.
Сравнение Ferrari SF90 (внизу) и Ferrari SF1000 (наложен контур, вверху)
Иллюстрация: джорджо Пиола
Самое главное о Ferrari SF90 в 2019 году:
Об этой статье
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|Формула 1
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|Презентация Ferrari
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Джорджо Пиола
10 отличительных особенностей новой Ferrari Формулы 1: анализ Джорджо Пиолы
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