Сочинский дождь сыграл дурную шутку с Ландо и его поклонниками. Пилот McLaren был очень хорош в этот день: стартовал с поула, отобрал лидерство у Карлоса Сайнса и не подпускал в концовке Льюиса Хэмилтона.

Но капризы погоды дорого стоили 21-летнему британцу, который еще не познал в Ф1 радости первой победы. Ландо решил оставаться на сликах под хлынувшим дождем, улетел с трассы и после запоздалого пит-стопа финишировал только девятым.

Участники этой истории уже сделали выводы, а сам Ландо стал не первым – и почти точно не последним, – кто оказался в подобной малоприятной ситуации.

Мы вспомнили еще десять историй, когда первая победа ускользала у пилотов из рук…

Найджел Мэнселл – Гран При Монако 1984 года

Найджелл Мэнселл, Lotus 95T Фото: Motorsport Images

В то воскресенье княжество Монако заливал дождь, потому мастерство и умения гонщиков значили даже больше, чем обычно. С поула стартовал Ален Прост, но его вскоре обогнал Найджел Мэнселл. Британец проводил в Ф1 уже пятый сезон, но до этого еще ни разу не возглавлял пелотон.

Гонщик Lotus бесстрашно бросился вперед – казалось, что дождь не имеет над ним власти, и на узких кочковатых улочках Мэнселл выигрывал у преследователей по две секунды на круге.

Увы, первым Найджел оставался совсем недолго. Вскоре он потерял контроль над машиной на подъеме к площади казино. Lotus закрутило, бросило в отбойник – и с надеждой на победу пилоту пришлось расстаться.

Айртон Сенна – Гран При Монако 1984 года

Победитель Гран При Монако 1984 года Ален Прост, McLaren, и Айртон Сенна, Toleman, занявший второе место Фото: Эрколе Коломбо

В той же гонке шанс впервые стать сильнейшим получил еще один будущий чемпион – Айртон Сенна. Бразилец проводил в чемпионате дебютный сезон и выступал за команду Toleman, не входившую в число лидеров. Он стартовал в гонке 13-м и быстро начал прорываться наверх.

Вскоре Сенна вышел на второе место и стал догонять лидирующего Проста, показав лучшее время круга. Погодные условия ухудшились еще больше, но разрыв между будущими непримиримыми соперниками сокращался с каждым кругом. Прост, проезжая по стартовой прямой, начал делать судьям знаки о необходимости остановить гонку.

Понятно, что это гарантировало бы французу победу, но продолжать Гран При в впрямь было опасно. Руководитель гонки Жаки Икс, которого считали одним из самых отчаянных пилотов во времена выступлений в Ф1, согласился с Простом и достал красный флаг.

Первым к тому моменту был уже Сенна, но итоговые результаты были определены по предыдущему кругу – и молодой гонщик вынужден был уступить главный трофей сопернику, оставшись на втором месте.

Дэймон Хилл – Гран При Германии 1993 года

Сход Дэймона Хилла, Williams, на Гран При Германии 1993 года

Получив в своем первом полном сезоне Ф1 возможность выступать на чемпионской машине Williams, бывший тест-пилот команды Дэймон Хилл сразу же стал зарабатывать призовые кубки, но победа какое-то время оставалась для него вне досягаемости.

Он был близок к успеху дома в Сильверстоуне, когда со старта опередил своего напарника Проста и лидировал на протяжении 41 круга из 59, но затем остановился с отказавшим мотором.

Спустя две недели состоялся Гран При Германии, где сложилось впечатление, что уж теперь-то Дэймон сможет открыть счет победам. Хилл вновь далеко уехал от Проста, когда всего за полтора круга до финиша у него не выдержала задняя шина.

Гонщик попробовал дотянуть да боксов, чтобы спасти хотя бы какой-то результат, но не смог сделать даже этого.

Жан Алези – Гран При Италии 1994 года

Жан Алези, Ferrari, лидирует на старте Гран При Италии 1994 года

Начав выступления за Скудерию в 1991-м, три года спустя Жан Алези получил возможность подарить тифози победу на домашнем этапе в Монце, где впервые в карьере стартовал с поула.

Француз дважды выиграл старт (первая попытка не удалась из-за разворота Джонни Херберта – на фото) и уверенно возглавлял гонку, опережая своего напарника Герхадра Бергера.

К моменту первого пит-стопа преимущество Алези достигло 11 секунд. В боксах Жану дозаправили топлива и поставили свежие шины, но едва он отъехал от механиков, как на машине отказала коробка передач.

Все было кончено.

Жак Вильнев – Гран При Австралии 1996 года

Жак Вильнев, Williams FW18 Renault, лидирует на первых метрах Гран При Австралии 1996 года, опережая Дэймона Хилла, Williams FW18 Renault, и Эдди Ирвайна, Ferrari F310 Фото: Motorsport Images

Дебют Жака Вильнева в Формуле 1 сопровождала большая шумиха. Канадец стал чемпионом IndyCar и пришел в Williams с самыми серьезными амбициями.

Сын легенды Ferrari Жиля Вильнева не обманул ожиданий, выиграв первую же квалификацию – в Мельбурне он проехал быстрее своего напарника Дэймона Хилла.

В гонке, даже несмотря на срезанный по траве поворот, канадец уверенно переигрывал Хилла. Однако тот выезд с асфальта повредил масляные трубки, и команда приказала Жаку сбросить скорость и пропустить Хилла.

Вильнев подчинился, когда до финиша оставалось всего пять кругов – и не смог стать победителем в первой же гонке Ф1.

Мика Хаккинен – Гран При Люксембурга 1997 года

Мика Хаккинен, McLaren, лидирует на старте Гран При Люксембурга 1997 года

Альянс McLaren и Mercedes возник в чемпионате мира в 1996 году, но силу набрал далеко не сразу. Лишь в конце следующего сезона Мика Хаккинен смог победить в квалификации. Для команды этот поул стал первым после ухода Айртона Сенны, а для штутгартской компании – и вовсе первым с 1955 года.

Главной целью, впрочем, была победа в гонке. И поначалу казалось, что она тоже достанется Хаккинену. Финн уехал от своего напарника Дэвида Култхарда и к середине гонки выигрывал у того десять секунд.

Тревожным звонком стал сход шотландца на 43-м круге с отказавшим мотором. А спустя буквально пару минут технические проблемы настигли и Хаккинена…

Хуан-Пабло Монтойя – Гран При Бразилии 2001 года

Михаэль Шумахер, Ferrari F2001, Хуан-Пабло Монтойя, Williams FW23 BMW Photo by: Motorsport Images

С самого появления в Ф1 у Хуана-Пабло Монтойи был имидж отчаянного и яркого гонщика. Колумбиец был быстр и не считался с авторитетами.

На третьем этапе сезона в Сан-Паулу он сошелся с Михаэлем Шумахером в споре за лидерство после рестарта – и вышел вперед после весьма жесткой контактной дуэли.

После этого Монтойя взял такой темп, что к середине дистанции уехал от преследователей на полминуты, однако на 39-м круге на торможении в конце задней прямой в него врезался сзади отстающий на круг гонщик Arrows, которого звали Йосом Ферстаппеном.

Кими Райкконен – Гран При Франции 2002 года

Михаэль Шумахер, Ferrari F2002, проезжает мимо Кими Райкконена, McLaren Mercedes MP4/17 Фото: Райнер Шлегельмильх / Motorsport Images

После сенсационного дебюта в Ф1 с командой Sauber Кими Райкконен уже через несколько месяцев получил приглашение в McLaren.

Начав выступления на серебристой машине в 2002 году, финн сразу же поднялся на подиум, но затем шесть гонок подряд не мог заработать очки из-за разных технических неполадок.

Однако на Гран При Франции машина работала исправно – а команда и сам Кими тоже сделали все правильно. На финальном отрезке Райкконен лидировал в гонке, и его первая победа в Ф1 выглядела все более вероятной.

Но всего за пять кругов на Toyota Аллана Макниша взорвался мотор, залив асфальт маслом. Кими заскользил на торможении, и его вынесло в сторону от траектории. Преследовавший лидера Михаэль Шумахер проехал мимо к вершине подиума.

«Очень странно, но я добился своего лучшего результата в гонке, которая принесла мне наибольшее разочарование в жизни», – невесело резюмировал Райкконен.

Шарль Леклер – Гран При Бахрейна 2019 года

Шарль Леклер, Ferrari, после финиша на третьей позиции Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Сильный дебютный сезон в Sauber открыл Шарлю Леклеру двери Скудерии, где явно назрело обновление состава.

Многие говорили, что в перспективе монегаск станет очень сильным пилотом и новым лидером команды – но едва ли хоть кто-то ожидал, что это произойдет так быстро. Шарль завоевал поул уже на втором этапе сезона в Бахрейне.

Даже проиграв старт и откатившись на третье место, Леклер уже к шестому кругу возглавил гонку. Ни другой пилот Ferrari Себастьян Феттель, ни соперники из Mercedes в этот день не имели скорости, чтобы догнать молодого гонщика.

Однако за десять кругов до финиша в двигателе Ferrari перестал работать один из цилиндров, что сразу сказалось на темпе. До конца гонки Шарля опередили Льюис Хэмилтон с Валттери Боттасом, оставив разочарованного Леклера на нижней ступеньке подиума.

Джордж Расселл – Гран При Сахира 2020

Джордж Расселл, Mercedes F1 W11, пит-стоп Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Приглашенный на замену Льюису Хэмилтону, оказавшемуся вне игры из-за коронавируса, британец получил уникальный шанс провести Гран При за Mercedes.

Джордж квалифицировался вторым, но уже на старте опередил своего партнера по команде Валттери Боттаса, после чего держал ход гонки под уверенным контролем.

Размеренный ход гонки нарушила авария Джека Эйткена, который заменил самого Расселла в Williams. Джордж свернул в боксы за свежими шинами, но каким-то образом ему поставили колеса из разных комплектов, что потребовало еще одного пит-стопа.

Расселл откатился назад, но начал прорываться и явно оставался серьезным претендентом на победу. Но окончательно его надежды перечеркнул прокол, отбросивший гонщика на девятое место.

Ландо Норрис, McLaren, и победитель гонки Льюис Хэмилтон, Mercedes F1, после Гран При России 2021 года Фото: Энди Хон / Motorsport Images