10 лучших пилотов в истории Формулы 1 по версии Top Gear: без Феттеля, зато с Алонсо

Британское автомобильное издание Top Gear представило свою версию списка лучших пилотов в истории Формулы 1. В список попали десять гонщиков, они не были расставлены по местам.

Среди тех пилотов, что завоевали три или более чемпионских титула Ф1, в рейтинг не вошли трое. Это Себастьян Феттель (четыре титула), Нельсон Пике и Джек Брэбем (по три). Из тех, у кого меньше трех побед в чемпионатах, в список попали Фернандо Алонсо и Джим Кларк с двумя титулами. Британский журнал также включил в рейтинг британца Стирлинга Мосса, который четыре раза завершал сезон на втором месте и не выиграл ни одного титула. В общей сложности в перечне Top Gear оказались четыре представителя Великобритании.

Топ-10 пилотов в истории Формулы 1 по версии Top Gear: