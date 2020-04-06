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10 лучших пилотов в истории Формулы 1 по версии Top Gear: без Феттеля, зато с Алонсо

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10 лучших пилотов в истории Формулы 1 по версии Top Gear: без Феттеля, зато с Алонсо
Автор:
, редактор
6 апр. 2020 г., 09:35

Четырехкратный чемпион мира не попал в список великих гонщиков по версии знаменитого автомобильного журнала. Зато в рейтинг включили британского пилота без единого титула

Британское автомобильное издание Top Gear представило свою версию списка лучших пилотов в истории Формулы 1. В список попали десять гонщиков, они не были расставлены по местам. 

Среди тех пилотов, что завоевали три или более чемпионских титула Ф1, в рейтинг не вошли трое. Это Себастьян Феттель (четыре титула), Нельсон Пике и Джек Брэбем (по три). Из тех, у кого меньше трех побед в чемпионатах, в список попали Фернандо Алонсо и Джим Кларк с двумя титулами. Британский журнал также включил в рейтинг британца Стирлинга Мосса, который четыре раза завершал сезон на втором месте и не выиграл ни одного титула. В общей сложности в перечне Top Gear оказались четыре представителя Великобритании.

Топ-10 пилотов в истории Формулы 1 по версии Top Gear:

Слайдер
Список

Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион мира

Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион мира
1/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Хуан-Мануэль Фанхио, пятикратный чемпион мира

Хуан-Мануэль Фанхио, пятикратный чемпион мира
2/10

Фотограф: LAT Images

Джим Кларк, двукратный чемпион мира

Джим Кларк, двукратный чемпион мира
3/10

Фотограф: Дэвид Фиппс

Айртон Сенна, трехкратный чемпион мира

Айртон Сенна, трехкратный чемпион мира
4/10

Фотограф: Эрколе Коломбо

Михаэль Шумахер, семикратный чемпион мира

Михаэль Шумахер, семикратный чемпион мира
5/10

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Джеки Стюарт, трехкратный чемпион мира

Джеки Стюарт, трехкратный чемпион мира
6/10

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Стирлинг Мосс, четырехкратный вице-чемпион мира

Стирлинг Мосс, четырехкратный вице-чемпион мира
7/10

Фотограф: LAT Images

Ален Прост, четырехкратный чемпион мира

Ален Прост, четырехкратный чемпион мира
8/10

Фотограф: LAT Images

Ники Лауда, трехкратный чемпион мира

Ники Лауда, трехкратный чемпион мира
9/10

Фотограф: Эрколе Коломбо

Фернандо Алонсо, двукратный чемпион мира

Фернандо Алонсо, двукратный чемпион мира
10/10

Фотограф: Эрик Гилберт

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин , Фернандо Алонсо В Магазин , Джеки Стюарт , Джим Кларк , Льюис Хэмилтон В Магазин , Ален Прост , Айртон Сенна В Магазин , Хуан-Мануэль Фанхио , Стирлинг Мосс , Себастьян Феттель В Магазин
Автор Иван Матушкин

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