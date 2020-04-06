10 лучших пилотов в истории Формулы 1 по версии Top Gear: без Феттеля, зато с Алонсо
Четырехкратный чемпион мира не попал в список великих гонщиков по версии знаменитого автомобильного журнала. Зато в рейтинг включили британского пилота без единого титула
Британское автомобильное издание Top Gear представило свою версию списка лучших пилотов в истории Формулы 1. В список попали десять гонщиков, они не были расставлены по местам.
Среди тех пилотов, что завоевали три или более чемпионских титула Ф1, в рейтинг не вошли трое. Это Себастьян Феттель (четыре титула), Нельсон Пике и Джек Брэбем (по три). Из тех, у кого меньше трех побед в чемпионатах, в список попали Фернандо Алонсо и Джим Кларк с двумя титулами. Британский журнал также включил в рейтинг британца Стирлинга Мосса, который четыре раза завершал сезон на втором месте и не выиграл ни одного титула. В общей сложности в перечне Top Gear оказались четыре представителя Великобритании.
Топ-10 пилотов в истории Формулы 1 по версии Top Gear:
Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион мира
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Хуан-Мануэль Фанхио, пятикратный чемпион мира
Фотограф: LAT Images
Джим Кларк, двукратный чемпион мира
Фотограф: Дэвид Фиппс
Айртон Сенна, трехкратный чемпион мира
Фотограф: Эрколе Коломбо
Михаэль Шумахер, семикратный чемпион мира
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Джеки Стюарт, трехкратный чемпион мира
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Стирлинг Мосс, четырехкратный вице-чемпион мира
Фотограф: LAT Images
Ален Прост, четырехкратный чемпион мира
Фотограф: LAT Images
Ники Лауда, трехкратный чемпион мира
Фотограф: Эрколе Коломбо
Фернандо Алонсо, двукратный чемпион мира
Фотограф: Эрик Гилберт
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Михаэль Шумахер В Магазин , Фернандо Алонсо В Магазин , Джеки Стюарт , Джим Кларк , Льюис Хэмилтон В Магазин , Ален Прост , Айртон Сенна В Магазин , Хуан-Мануэль Фанхио , Стирлинг Мосс , Себастьян Феттель В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
10 лучших пилотов в истории Формулы 1 по версии Top Gear: без Феттеля, зато с Алонсо
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