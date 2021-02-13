10 лучших болидов в истории McLaren

10 место: McLaren MP4-20, 2005 год, 10 выигранных гонок, 0 титулов

За десятое место в рейтинге боролись машины 2005-го и 2012-го годов. Обе были быстры и обе имели свои слабости, но у MP4-20 отрыв от конкурентов был побольше.

Созданный Эдрианом Ньюи болид, как правило, был быстрейшим на трассе, но McLaren постоянно приходилось гнаться за Фернандо Алонсо. Ненадежность машины из Уокинга и идеальная работа испанца привели к тому, что Кими Райкконен проиграл Нандо борьбу за титул.

В Кубке конструкторов борьба шла еще плотнее. Хуан-Пабло Монтойя из McLaren превосходил второго номера Renault Джанкарло Физикеллу, но команда из Уокинга уступила Энстоуну девять очков благодаря победе Алонсо на последнем этапе в Китае. Монтойя там сошел, сломав мотор после контакта с крышкой люка.

При этом, McLaren MP4-20 выиграл 10 гонок из 19 и считается одной из лучших машин Ф1, не взявших титул.

9 место: McLaren-Honda MP4/6, 1991 год, 8 выигранных гонок, личный титул и Кубок конструкторов

Болид MP4/6 начал сезон-1991 с четырех побед подряд, но сезон вышел не таким уж простым для McLaren и Айртона Сенны. В середине сезона команду одолели проблемы с надежностью машины, а доработанный мотор Honda стал потреблять слишком много топлива, оставив Сенну с пустым баком в Сильверстоуне и Хоккенхайме.

Еще большей угрозой была нараставшая сила Williams-Renault. Их болид FW14 превосходил McLaren на большинстве этапов сезона, однако проблемы с коробкой передач и ошибки команды не давали Williams реализовать преимущество.

McLaren ответила на успехи соперников победами в Венгрии и Бельгии. А когда Найджел Мэнселл вылетел с трассы на Гран При Японии, титул Сенне был гарантирован. В Кубке конструкторов McLaren на 14 очков опередила Williams, а MP4/6 стала последней машиной, которая выиграла чемпионат с мотором V12 и ручной коробкой передач.

8 место: McLaren-Mercedes MP4-22, 2007 год, 8 выигранных гонок, 0 титулов

Успех болида MP4-22 был уничтожен шпионским скандалом, после которого McLaren признали виновным в использовании секретной технической информации Ferrari. Команда получила рекордный штраф в 100 млн долларов и был исключена из зачета Кубка конструкторов. Но на трассе McLaren была хороша.

Она выиграла 8 из 17 гонок сезона и обошла по очкам Ferrari. Лишь наказание лишило команду Кубка конструкторов. При этом по отрыву от конкурентов и числу побед MP4-22 превосходил следующий болид MP4-23, с которым Льюис Хэмилтон стал чемпионом.

Личный титул в 2007-м McLaren упустила из-за внутренней борьбы Хэмилтона с Алонсо: оба набрали по 109 очков, уступив один балл Кими Райкконену на Ferrari.

MP4-22 был очень надежным, давая прочную основу дебютанту Хэмилтону. И за весь сезон не было ни гонки, когда хотя бы один пилот McLaren не попал на подиум. Вполне возможно, что это величайший McLaren, не сумевший взять титул.

7 место: McLaren-Mercedes MP4-14, 1999 год, 7 побед, личный титул

На презентации MP4-14 Рон Деннис описал новый болид как самый большой шаг, который команда могла сделать, с самым низким процентом прошлогодних деталей. Однако из-за сложной конструкции болида и того самого низкого процента прошлогодних частей, команде пришлось большую часть сезона решать проблемы взросления машины.

Сезон начался с двойного схода в Австралии при старте с первого ряда. И это задало тон всему чемпионату. MP4-14 был явно быстрейшим болидом сезона, что доказали 11 поулов на 16 Гран При. Но целая череда проблем, от ошибок гонщиков до отлетевшего колеса, не позволяли оторваться от Ferrari.

Несмотря на то, что Михаэль Шумахер пропустил шесть гонок после перелома ноги в Сильверстоуне, Кубок конструкторов достался Скудерии. Но в личном первенстве Мика Хаккинен опередил Эдди Ирвайна.

6 место: McLaren-Ford MP4/1, 1981-83 годы, 6 побед, 0 титулов

У McLaren были большие проблемы, когда команда объединилась с Project Four Racing F2. И Рону Деннису с его коллективном не потребовалось много времени, чтобы внести свой вклад. Конструктор Джон Барнард построил инновационный болид MP4/1, который вернул McLaren в лидеры.

Эта машина впервые в Ф1 получила монокок, полностью сделанный из композитного карбона. Более жесткое, легко и безопасное, чем обычные материалы шасси, карбоновое волокно скоро стало неотъемлемой частью всех машин. Силу машины подчеркнула авария Джона Уотсона на скорости 200 км/ч в Монце, после которой он остался цел.

Победа Уотсона на Гран При Великобритании-1981 была для McLaren первой за четыре года. А в драматичном сезоне-1982 Уотсон всего пять очков уступил Кеке Росбергу. Болид MP4/1 не выиграл ни одного титула за три года, но открыл новую эру Ф1. И новую эру успехов McLaren.

5 место: McLaren-Honda MP4/5, 1989-90 годы, 16 выигранных гонок, 2 личных титула, 2 Кубка конструкторов

Сезон-1989 в исполнении McLaren больше известен все нараставшей токсичностью между Айртоном Сенной и Аленом Простом. Их столкновение в Японии и последовавшие за ним споры оттеняют то, каким хорошим был болид MP4/5.

В плане чистого превосходства над соперниками машина была почти так же сильна, как ее прославленный предшественник MP4/4. Но MP4/5 был не так надежен. Проблемы с мотором и коробкой передач позволили новой машине выиграть «всего лишь» 10 гонок из 16 на пути к очередному титульному дублю.

Измененная версия MP4/5B столкнулась с более жестким сопротивлением со стороны Ferrari и Простом в ее составе. Но мощный мотор Honda V10, не говоря уже о новом столкновении Сенны с Простом в Японии, помогли McLaren сделать еще один дубль.

Итоговый послужной список MP4/5: 16 побед и 27 поулов в 32 Гран При и четыре титула (два личных и два командных) в придачу.

4 место: McLaren-Mercedes MP4-13, 1998 год, 9 побед, 1 личный титул, 1 Кубок конструкторов

В 1998 году McLaren и Ferrari выступали в своей лиге. Команда из Уокинга взяла Кубок конструкторов, набрав 156 очков. У Ferrari было 133, а у остальных 127 очков на всех.

MP4-13 был первым болидом McLaren, который сконструировал Ньюи. И, после того как команда обогнала всех на круг в первой гонке, к машине проявляли все больше внимания. Хотя зимой FIA одобрила асимметричную тормозную систему McLaren, после требований Ferrari ее признали нелегальной и тормоза пришлось менять.

Несмотря на это, McLaren продолжила доминировать в первый год нового технического регламента. MP4-13 взял 12 из 13 поулов того сезона и наконец прервал семилетнюю паузу между титулами McLaren.

3 место: McLaren-Honda MP4/4: 1988 год, 15 выигранных гонок, 1 личный титул, 1 Кубок конструкторов

Пожалуй, самый известный болид McLaren. MP4/4 выиграл 15 из 16 гонок в 1988 году, а Сенна с Простом бились за титул с огромным отрывом ото всех остальных.

Преимущество той машины с мотором Honda над соперниками было больше, чем у любого другого болида McLaren в истории, а больше поулов команда смогла завоевать лишь раз. Подобную эффективность в гонках мы мало когда видели, к тому же машина была надежна, завоевав 10 дублей за сезон.

Единственная причина, по которой MP4/4 не занял первое место в нашем рейтинге, это слабость соперников. Например, действующие чемпионы из Williams были ограничены своим безнаддувным мотором Judd V8. К тому же, MP4/4 не был инновационным, уже в 1989-м подобные турбомашины оказались запрещены.

2 место: McLaren-Ford M23, 1973-77 годы, 16 побед, 2 личных титула, 1 Кубок конструкторов

Став первым чемпионским болидом McLaren, М23 за свою долгую карьеру выиграл 16 гонок и три титула. Если считать победы во внезачетных гонках, то это второй по успешность болид McLaren и точно один из самых важных.

Работая над M23 конструктор Гордон Коппак соединил наработки Колина Чепмена для Lotus 72 (клиновидную форму и боковые радиаторы) со своим опытом работы над McLaren M16 для IndyCar. В итоге машина сенсационно взяла поул на первом же Гран При под управлением Денни Халма.

Пожалуй, в 1973-м М23 должен был выигрывать больше гонок, но приход в McLaren Эмерсона Фиттипальди в 1974-м помог команде прибавить. Вместе с неудачами ожившей Ferrari этого хватило, чтобы взять оба титула в том сезоне.

На следующий год свое взяла Ferrari, но у М23 было время, чтобы сразиться еще за один титул. После ухода Фиттипальди его место занял Джеймс Хант, который выиграл эпическую битву у Ники Лауды в драматичном сезоне-1976. И даже на постаревшей машине Хант взял еще два поула в 1977-м.

1 место: McLaren-TAG MP4/2, 1984-86 годы, 22 выигранных гонки, 3 личных титула, 2 Кубка конструкторов

Идеальное сочетание монокока из углеродного волокна и дизайна в стиле бутылки кока-колы, мотора Porsche под брендом TAG, топливной системы от Bosch и шин Michelin подарили McLaren первый в истории команды период доминирования.

В новую конструкцию было заложено все, что команда извлекла из MP4/1, Деннис убедил Porsche вернуться в Ф1, и команда получила поддержку от Marlboro.

В чемпионате-1984 Лауда и Прост устроили свою собственную борьбу за титул, выиграв 12 гонок из 16. Машина, которую строили три года, в 1985-м повторила победный дубль, а в 1986-м принесла Просту второй титул в борьбе с более быстрыми Williams-Honda.

22 победы и 5 титулов, которые завоевала MP4/2 до сих пор не повторил ни один болид McLaren.