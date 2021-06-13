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Формула 1 Новости

10-летнего фаната McLaren затравили на улице. Риккардо заступился

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Дэн не оставил без внимания пост о нападении хулиганов на мальчика

10-летнего фаната McLaren затравили на улице. Риккардо заступился

10-летний поклонник McLaren стал жертвой издевательств на улице. О том, что на мальчика напали, в твиттере рассказала его мать.

«Хочу отвлечь вас на минутку и сказать: издевательства это не нормально! Моего 10-летнего сына они довели до предела. Они украли и растоптали его кепку с логотипом McLaren – одну из его любимых, и довели его до такого внешнего вида (мы не можем приложить фото, так как аккаунт скрыт для просмотров – прим.ред.)», – написала она, добавив тэги пилотов McLaren Ландо Норриса и Даниэля Риккардо. 

Риккардо вскоре отреагировал на пост, поддержав мальчика: «Жаль такое слышать, но не переживай, приятель. Теперь ты выглядишь круто! Не забывай, что забияки – главные слабаки. Я вышлю тебе новую кепку и еще кое-что. Держись, маленький дружище».

Через пару часов после поста Риккардо McLaren сообщила в твиттере, что уже позаботилась о доставке мальчику обещанных вещей.

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