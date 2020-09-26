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Формула 1 / Гран При России / Самое интересное

10-й вылет Квята и преодоление Хэмилтона. Герои и неудачники квалификации в Сочи

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10-й вылет Квята и преодоление Хэмилтона. Герои и неудачники квалификации в Сочи
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, редактор

Выбираем лучших и худших пилотов по итогам субботы в Сочи

Герои

Льюис Хэмилтон

Сегодня чемпион устроил редкое для себя шоу: ошибался, преодолевал себя, рисковал, успевал в последнюю минуту... но закончил все как обычно на первом месте. 

Нам почти не доводится видеть Льюиса в роли парня, которому надо приложить настоящие усилия для успеха. Но сегодня из-за аварии Феттеля и проблем с границами трассы Хэмилтон загнал себя таки в угол. И блестяще из него вышел. Чего еще желать?

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Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Макс Ферстаппен

Весь уик-энд голландский пилот Red Bull бился с машиной и трассой. На тренировках Макс уступал Риккардо, Пересу, Сайнсу... Но со всеми разобрался в решающий момент. 

До третьего сегмента мы были уверенны, что отрыв Mercedes от остальных составляет примерно секунду. Но в самой важной попытке Ферстаппен откусил от этого разрыва половину, заодно спихнув Боттаса с первого ряда. Теперь он будет первым из стартующих на шинах Medium, а значит Хэмилтону придется оглядываться через плечо.

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Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Серхио Перес

Лидером среди середняков в Сочи с начала уик-энда казалась Renault, а сегодня утром свой удар нанесла McLaren. Racing Point выглядела пятой по силе командой, а когда Лэнс Стролл на обновленной машине сошел из-за технических проблем, показалось, что для будущей Aston Martin все кончено.

Однако, будущий безработный Серхио Перес в решающем сегменте включился на полную катушку. В первой попытке он был всего на сотую хуже Ферстаппена и Риккардо, а под конец сумел еще прибавить. А Риккардо нет. Поэтому второй ряд стартового поля и статус лучшего середняка достался мексиканцу. В его лиге это как поул-позиция.

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Серхио Перес, Racing Point RP20

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Неудачники

Себастьян Феттель

Скользкий сочинский асфальт стал проблемой для большинства пилотов. В пятницу на него жаловались Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, а Николя Латифи в очередной раз расколотил свой Williams об ограждение. Однако в квалификации в этой проблемой справились все. Кроме Себастьяна Феттеля.

Четырехкратный чемпион мира и так был не то, чтобы быстр в России: в отличии от Шарля Леклера Себ едва ли претендовал на выход в Q3. Но упустив машину в четвертом повороте Феттель положил конец надеждам всей Ferrari: свою машину разбил, напарнику попытку сорвал. В общем, для аварии в Сочи Феттелю совсем не требуется Даниил Квят.

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Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Даниил Квят

Но и россиянин оказался не сильно успешнее своего давнего знакомца Феттеля. Не сказать, чтобы Квят завалил квалификацию – 12-е место примерно вписывается в текущее положение AlphaTauri. Если бы Пьер Гасли не был девятым.

Мы уже привыкли к тому, что Даниил совсем не тянет против напарника в квалификациях. Но одно дело просто уступать, другое заканчивать в разных сегментах, да еще на домашнем этапе. Остается лишь надеяться, что свободный выбор шин завтра сыграет на российского пилота.

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Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Валттери Боттас

Вообще мы привыкли, что Сочи – трасса Валттери Боттаса. Обычно он тут даже слегка превосходит Льюиса Хэмилтона, что и делал поначалу уик-энда. Но в субботу – не сложилось.

На третьей практике Льюис просто размазал напарника, и Боттас не смог собраться. Да, пока Хэмилтон мотал фанатам нервы удаленными временами, Валттери уверенно шагал по сегментам. Но как-то без блеска. И когда в Q3 Льюис наконец расчехлил педаль газа, Боттасу было просто нечем ответить. Он попробовал было рискнуть, но кончилось прыжком на бордюре да сенсационным поражением от Ферстаппена. Такого пилот Mercedes точно не должен себе позволять.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Сессия Квалификация
Автор Иван Матушкин

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