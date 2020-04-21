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10 гонок Формулы 1, где судьбу победы решили последние метры

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10 гонок Формулы 1, где судьбу победы решили последние метры
Автор:
, журналист (Нидерланды)
21 апр. 2020 г., 03:55

Итальянский баловень судьбы сражается с финским курильщиком, Сенна упирается до последнего на стертых шинах, а Ferrari то смешит, то злит собственных фанатов

В этих десяти гонках Формулы 1 победитель и его ближайший соперник финишировали максимально плотно. А порой в доли секунды укладывалось гораздо больше машин чем две.

Слайдер
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10-е место. Гран При Италии 1967 года – 0,2 секунды

10-е место. Гран При Италии 1967 года – 0,2 секунды
1/10

Фотограф: LAT Images

Эта гонка вошла в историю Формулы 1 благодаря подвигам шотландца Джима Кларка. Он лидировал, потом отстал на целый круг из-за необходимости поменять спустившую шину, потом обогнал одного за другим всех оказавшихся впереди и вернулся на первое место – а потом на последнем круге сбросил ход из-за забарахлившего топливного насоса и финишировал только третьим.

На этом фоне не все успели отследить, как развивалась борьба за победу на последних метрах. Фотофиниша там не получилось: англичанин Джон Сертиз на автомобиле Honda смог удержать за спиной австралийца Джека Брэбэма на болиде собственной команды. Однако разрыв в 0,2 секунды в тот момент обеспечил гонке место в тройке наиболее плотных финишей в истории чемпионатов мира.

9-е место. Гран При Австрии 2002 года – 0,182 секунды

9-е место. Гран При Австрии 2002 года – 0,182 секунды
2/10

Фотограф: LAT Images

Знаменитая гонка, когда легендарная Ferrari и рекордсмен Формулы 1 Михаэль Шумахер стали антигероями дня и вызвали негодование даже у собственных болельщиков.

В том сезоне преимущество итальянской команды и немецкого пилота над соперниками было особенно впечатляющим. Этап в Австрии был шестым в сезоне, и из первых пяти Шумахер выиграл четыре. На трассе в Шпильберге и в квалификации, и в гонке блистал Рубенс Баррикелло – но он был напарником Шумахера, а сам Шумахер уверенно занимал второе место. Одним словом, расклад был для немца вполне благоприятным.

Тем не менее, руководство Ferrari захотело дополнительно укрепить позиции своего лидера – и потребовало от Баррикелло пропустить Шумахера вперед. Бразильцу эта идея, само собой, не понравилась, он долго упирался, а потом демонстративно отдал напарнику позицию в первом повороте.

Шумахер неуклюже попытался как-то сгладить ситуацию: во время награждения затащил Баррикелло на верхнюю ступень, отдал ему победный кубок… Но было поздно: болельщики на трассе освистали Скудерию, а эпизод в целом запомнился публике чуть ли не больше, чем 15 одержанных итальянцами за сезон побед.

8-е место. Гран При Канады 2000 года – 0,174 секунды

8-е место. Гран При Канады 2000 года – 0,174 секунды
3/10

Фотограф: Sutton Images

В этой истории тоже не обошлось без приказов с командного мостика Скудерии – но логика действий боссов Ferrari была более понятной.

Во-первых, конкуренция в то время была весьма плотной: в двух предыдущих сезонах пилоты итальянской команды проигрывали титул в последней гонке – так что, каждое очко было на счету. Во-вторых, Шумахер был однозначно быстрее Баррикелло – в частности, на трассе в Монреале он стал самым быстрым в квалификации, а потом долго лидировал.

При этом погода по ходу гонки была переменчивой – в частности, ближе к финишу трасса заметно намокала. Баррикелло стал догонять Шумахера – но при таких раскладах любой руководитель команды попросил бы пилотов воздержаться от борьбы друг с другом…

7-е место. Гран При Франции 1954 года – 0,1 секунды

7-е место. Гран При Франции 1954 года – 0,1 секунды
4/10

Фотограф: LAT Images

На этой гонке Mercedes, на счету которой сейчас почти сотня побед в Формуле 1, оформила свой самый первый триумф на этапе чемпионата мира. Причем произошло это на первой же гонке, в которой приняли участие болиды W196. Их очертания были непривычными для Ф1 – кузовные панели закрывали колеса ради уменьшения аэродинамического сопротивления. Сейчас сделать так не позволяют правила – а тогда немцы привозили на скоростные трассы «закрытый» вариант, а там, где скорости не слишком велики, использовали версию с открытыми колесами.

Когда в итоге два пилота Mercedes – аргентинец Хуан-Мануэль Фанхио (лучший гонщик пятидесятых) и немец Карл Клинг – оказались на двух первых позициях, ни о какой борьбе, само собой, и речи идти не могло. Но пересекли финишную линию две машины бок о бок – ради красивого кадра. Бонусом стал самый плотный финиш за весьма короткую к тому моменту историю чемпионата мира.

6-е место. Гран При Франции 1961 года – 0,1 секунды

6-е место. Гран При Франции 1961 года – 0,1 секунды
5/10

Фотограф: LAT Images

Джанкарло Багетти – уникальный пилот, выигравший первую же свою гонку в Формуле 1. Причем итальянец сделал это, выступая в составе частной команды – пусть и на болиде Ferrari, который в тот год считался лучшим.

Во время гонки в Реймсе заводских пилотов Скудерии выбили из лидирующей группы поломки и вылеты – Багетти же не помешал добраться первым до финиша даже плотный прессинг со стороны более опытного американца Дэна Герни, выступавшего на Porsche.

Парадоксально – но после столь яркого дебюта итальянский пилот смог проехать всего 20 гонок в Формуле 1 и больше ни разу не поднимался на подиум. Причиной стал неудачный выбор команды: после того как Багетти провел сезон 1962 года в составе заводской команды Ferrari, ему предложили продлить контракт. Однако пилот отказался и перешел в другой коллектив, который не добился успеха и развалился уже через год.

5-е место. Гран При Италии 1969 года – 0,08 секунды

5-е место. Гран При Италии 1969 года – 0,08 секунды
6/10

Фотограф: Sutton Images

Сейчас пилоты Ф1 постоянно жалуются на «грязный» воздух. Ты едешь быстрее соперника, догоняешь его – но когда подбираешься вплотную, твоя машина вдруг резко теряет скорость. Дело в том, что болид Ф1 оставляет за собой «взбаламученный» воздух с множеством разнонаправленных завихрений – в котором антикрылья, генерирующие прижимную силу и помогающие машине крепче держаться за асфальт, работают не так эффективно, как в воздухе «чистом», аккуратно обтекающем движущуюся сквозь него поверхность.

В шестидесятых годах такой проблемы не было. Наоборот, гонщики активно пользовались слип-стримом, когда едущий первым автомобиль пробивает в воздухе своего рода тоннель – и висящий на хвосте преследователь благодаря этому может разогнаться до более высокой скорости. В результате гонки на трассах с длинными прямыми (к числу которых до сих пор относится итальянская Монца) превращались в настоящую чехарду.

В 1969 году до последнего момента за победу сражались сразу четыре пилота. Шотландец Джеки Стюарт (будущий трехкратный чемпион мира) на Matra успел в последнем повороте уступить лидерство и вернуться на первую позицию – а итоге пересек линию финиша на 0,08 с раньше австрийца Йохена Риндта на Lotus. Француз Жан-Пьер Бельтуаз на второй Matra и новозеландец Брюс Макларен на машине собственной команды отстали на 0,17 и 0,19 с соответственно.

4-е место. Гран При Австрии 1982 года – 0,05 секунды

4-е место. Гран При Австрии 1982 года – 0,05 секунды
7/10

Фотограф: LAT Images

Элио де Анжелис и Кеке Росберг было мало похожи на друга. Первый – утонченный итальянец из небедной римской семьи, любивший играть на пианино и в 19 лет едва не попавший в основной состав Ferrari. Второй – финн из простой семьи, самостоятельно пробивавший себе дорогу и попавший в Ф1 на излете третьего десятка. Росберга часто можно было увидеть с сигаретой – что не мешало пилоту ездить по-настоящему быстро.

В 1982 году ни Williams, за который выступал Росберг, ни Lotus, чью машину пилотировал де Анджелис, не выглядели фаворитами. Однако на гонке в Австрии многие более быстрые машины сошли из-за поломок – и за пять кругов до финиша на двух первых позициях оказались итальянец и финн. Их соперничество обострял тот факт, что к этому моменту ни Элио, ни Кеке еще ни разу не выигрывали в Формуле 1.

Де Анджелис лидировал, Росберг висел у него на хвосте – и в последнем повороте Lotus итальянца заметно ушел с идеальной траектории. Благодаря этому финн смог поравняться с соперником в момент выезда на стартовую прямую – однако на разгоне к финишной линии итальянец все-таки оказался чуточку быстрее.

3-е место. Гран При Испании 1986 года – 0,014 секунды

3-е место. Гран При Испании 1986 года – 0,014 секунды
8/10

Фотограф: LAT Images

Великий Айртон Сенна добился своих главных успехов за рулем машин, которые наголову превосходили автомобили соперников. Однако болельщикам больше запомнились гонки, где бразилец добивался успеха вопреки обстоятельствам – к примеру, ехал на не самом быстром болиде, показывал класс на мокрой трассе или удерживал лидерство на изношенных шинах.

Классический пример – гонка 1986 года в Хересе. Найджел Мэнселл, выступавший за Williams, на свежих шинах был гораздо быстрее лидировавшего Сенны, на Lotus которого покрышки отработали гораздо больше кругов.

«Еще на подходе к последнему повороту казалось, что я слишком далеко, – рассказал после финиша Мэнселл. – Но на выходе я вдруг оказался сразу за Сенной. Он дернул рулем в мою сторону, но я остался на траектории и выжал газ до упора. В команде посчитали: на финише я отстал всего на 93 сантиметра. Была бы линия финиша метров на пять подальше – я бы выиграл».

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2-е место. Гран При США – 0,011 секунды

2-е место. Гран При США – 0,011 секунды
9/10

Фотограф: Sutton Images

Очередной странный финиш 2002 года в исполнении двух пилотов Ferrari. К тому моменту Скудерия уже гарантировала себе оба титула, поэтому пилоты вполне могли сражаться между собой. Однако уик-энд прошел под диктовку Шумахера, который выиграл квалификацию и уверенно лидировал до последнего круга.

Зачем на последних метрах дистанции немец вдруг сбросил ход – до сих пор толком никто не рассказал. То ли хотел обеспечить команде красивый кадр, то ли собирался вернуть долг напарнику за неприятную австрийскую историю. Вышло в итоге, как это часто бывает у Ferrari – невнятно. На линии переднее антикрыло машины Баррикелло оказалось чуть раньше, чем аналогичная деталь болида Шумахера.

1-е место. Гран При Италии 1971 года – 0,01 секунды

1-е место. Гран При Италии 1971 года – 0,01 секунды
10/10

Фотограф: LAT Images

К счастью, рекордно малый отрыв победителя от гонщика, ставшего вторым, был зафиксирован все же во время боевого (а не срежиссированного) финиша.

Снова Монца – и снова целая толпа машин, сражающихся за победу до последних метров. Приехавший в итоге 5-м новозеландец Хоуден Генли отстал всего на 0,61 с. Ставший 4-м британец Майкл Хейлвуд – на 0,18 с. Занявший нижнюю ступеньку подиума француз Франсуа Север – на 0,09 с. А ставший вторым швед Ронни Петерсон на March уступил победителю, британцу Питеру Гетину на BRM, около одной сотой. Интересно, что показала бы система хронометража, фиксируй она (как сейчас) время с точностью до тысячной?

Кстати, очень долго эта гонка стала самой быстрой в истории. Гетин проехал дистанцию со средней скоростью в 243 км/ч – и этот рекорд был побит только спустя 32 года, уже в XXI веке.   

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин , Рубенс Баррикелло , Найджел Мэнселл , Айртон Сенна В Магазин , Хоуден Генли
Автор Филип Клерен

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