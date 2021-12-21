10 дебютных побед 2021 года: от Окона до чернокожего в NASCAR

Разумеется, своих первых побед все гонщики добиваются еще в картинге и младших формульных сериях. В этом материале речь не о таких случаях. Мы сделали подборку из тех, кому удалось выиграть в топовых чемпионатах. Одни шли к успеху долго, другим удалось преуспеть уже в дебютном сезоне.

Все эти истории похожи лишь одним – речь о триумфе в том самом первозданном виде, каким он был еще на заре времен.

Победитель Гран При Венгрии Эстебан Окон, Alpine F1 Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Эстебан Окон (24 года*). Формула 1, Гран При Венгрии

*возраст указан на момент победы

Карьера талантливого гонщика вообще могла закончиться ничем, когда в конце 2018-го его уволили из Racing Point, чтобы освободить место для сына нового владельца команды Лоуренса Стролла.

Однако после годичного перерыва Эстебан все же смог вернуться в пелотон – помогли французский паспорт и давние связи с Renault. В нынешнем чемпионате Окон поначалу смотрелся не лучшим образом на фоне опытного Фернандо Алонсо, и к началу летнего Гран При Венгрии уступал напарнику по очкам почти вдвое.

Эстебан Окон, Alpine A521, на пути к победе в Будапеште Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Но на «Хунгароринге» Эстебану повезло вытащить счастливый билет. Когда почти все лидеры стали участниками большой аварии в первом повороте, а Льюиса Хэмилтона отбросила далеко назад грубая тактическая ошибка Mercedes, Окону не потребовалось дополнительного приглашения: француз возглавил гонку и больше никому не уступил инициативу.

Да, в тот день его машина была далеко не быстрейшей на трассе – но 25 очков в Ф1 дают тому, кто первым пересек линию финиша. Какой бы ни была скорость его машины.

Победитель гонки Ник де Врис, Mercedes Benz EQ Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Ник де Врис (26 лет). Формула Е, Саудовская Аравия

Даже став в 2019-м чемпионом Формулы 2, Ник де Врис так и не сумел заинтересовать команды Ф1. Голландцу ничего не оставалось, как искать себя в марафонских гонках и Формуле Е – и, по мнению многих, после этого карьера спорстмена начала неумолимое движение к закату.

К тому же, дебютный сезон в электроформуле, где в итоге пилот нашел свое основное место работы, тоже получился не особенно успешным – хоть Ник и выступал за Mercedes, ему удалось подняться на подиум лишь в самой последней гонке.

Ник де Врис, Mercedes Benz EQ, лидирует на старте гонки в Саудовской Аравии Фото: Энди Хон / Motorsport Images

А вот чемпионат-2021 стартовал для де Вриса в совершенно ином ключе. На уличной трассе в пригороде Эр-Рияда он стартовал с поула и больше не оглядывался назад, заслуженно став сильнейшим.

Вскоре Ник одержал и вторую победу – в испанской Валенсии. В сочетании с парой вторых мест этого хватило, чтобы стать чемпионом. И не просто чемпионом, а первым в истории электроформулы чемпионом мира (напомним, такой статус был присвоен турниру в начале года).

Справедливости ради отметим, что дебютных побед в ФЕ по ходу прошедшего сезона еще три гонщика – Джейк Деннис, Алекс Линн и Норман Нато.

Алекс Палоу, Chip Ganassi Racing Honda, Патрисио О'Уорд, Arrow McLaren SP Chevrolet Фото: Барри Кэнтрелл / Motorsport Images

3 молодых звезды IndyCar – и один большой друг Грожана

Хорошо известно, что в главной формульной серии Америки одержать победу ощутимо проще, чем в Ф1 – прежде всего потому, что разница между машинами тут далеко не столь значительна. В 16 гонках прошедшего сезона сильнейшими становились девять гонщиков – и для четырех из них победа оказалась дебютной.

Сезон стартовал в Алабаме, где сильнейшим стал Алекс Палоу – испанец, в межсезонье перешедший в команду Ganassi, сразу показал серьезность своих намерений. В итоге пилот завершил сезон с тремя победами и титулом. Напомним, в свое время испанец (которому сейчас 24 года) стандартным образом двигался по лестнице европейских младших формул. Но после не особо внятных выступлений на уровне GP3/Ф3 не смог собрать бюджет для Формулы 2, отправился на заработки в Японию – и параллельно стал прощупывать варианты в США. И вот к чему привело это прощупывание...

Спустя две недели после старта сезона отличился Патрисио О'Уорд. У мексиканца, которому сейчас 22 года, траектория карьеры была более привычной для IndyCar – выступления в младших американских формульных чемпионатах, включающие себя титул в IndyLights. Поэтому не так и удивительно, что именно О`Уорд стал главным соперником Палоу в чемпионской гонке. Лишь слабая концовка отбросила гонщика на третье место, но это явно не предел его возможностей. Кстати, мексиканец выступал за команду McLaren SP (в августе британская компания по сути стала владельцем этого американского коллектива) – и наградой для гонщика стало участие в тестах болида Формулы 1 в декабре.

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Ринус Викей, Ed Carpenter Racing Chevrolet, победитель гонки Маркус Эрикссон, Chip Ganassi Racing Honda, Патрисио О'Уорд, Arrow McLaren SP Chevrolet, на подиуме Фото: Майкл Левитт / Motorsport Images

В Индианаполисе заявил о себе Ринус Ван Калмтхаут, которого в IndyCar для простоты зовут Викеем. Этот пилот родом из Голландии, но гоночную карьеру с самого начала строил за океаном. Из всех четверых «первых победителей» он младше всех. Выиграв в 20 лет, Ринус стал четвертым в списке самых юных триумфаторов серии.

Наконец, летом в Детройте до вершины подиума доехал Маркус Эрикссон. Отвергнутый Формулой 1 швед напомнил, что на самом деле быстр – просто так и не получил в Больших Призах достойной техники. Примечательно, что выиграть он смог, стартуя только 15-м. Впрочем, чуть позже Маркус выдал еще более яркую гонку: осенью в Нэшвилле он и вовсе одержал победу, после того как на первых кругах попал в зрелищную аварию.

Калле Рованпера, Toyota Gazoo Racing WRT Фото: Toyota Racing

Калле Рованпера (20 лет). WRC, Ралли Эстония

В истории этого мальчишки так много параллелей с Максом Ферстаппеном, что не сравнить их просто невозможно. Отец Калле – Харри Рованпера – тоже был пилотом мирового ралли, добивался неплохих результатов, но яркой звездой так и не стал.

Зато карьеру сына, опираясь на собственный опыт, он выстроил грамотно и умело. Уже в 14 лет Рованпера-младший дебютировал в чемпионате Латвии, где регламент допускает участие юниоров. За этим последовали более серьезные серии и более быстрые машины.

Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Фото: Toyota Racing

В том, что Рованпера-младший станет самым молодым победителем в WRC, перекрыв рекорд Яри-Матти Латвалы, у экспертов уже давно не было сомнений. После приглашения Калле в заводскую команду Toyota вопрос был лишь в том, когда именно это произойдет.

В дебютном сезоне-2020 финн всего раз поднялся на подиум, но полученный опыт принес ему большую пользу. Летом 2021-го на Ралли Эстония Калле уже в дебюте захватил лидерство, к вечеру пятницы довел преимущество над соперниками до восьми секунд, а к вечеру субботы – уже до 50.

Победа 20-летнего пилота вышла уверенной и убедительной, а в Греции он доказал, что еще и не случайной – и стал сильнейшим во второй раз.

Франческо Баньяя, Ducati Team Фото: Dorna

Франческо Баньяя (24 года). MotoGP, Гран При Арагона

Молодой итальянец получил приглашение в заводскую Ducati после пары сезонов в премьер-классе, не имея на счету ни одной победы – и были те, кто считал такое решение поспешным.

Баньяя и впрямь начал сезон-2021 не слишком сильно. Он периодически завоевывал призовые кубки, но после 12-ти этапов шел только четвертым в личном зачете. А что касается победы, то фирменным финтом итальянца выглядели скорее ошибки в момент нахождения во главе пелотона. В первый раз Баньяя упал, лидируя, еще в 2020 году, за 7 кругов до финиша гонки в Мизано. В мае этого года аналогичный случай произошел, наоборот, на 2-м круге гонки, когда Франческо едва вышел в лидеры. Чуть раньше, на одной из гонок в Катаре, обошлось без падения – но пилот потерял первое место в результате ошибки.

Переломить ситуацию гонщик смог лишь в сентябре на Гран При Арагона. Зато с шиком: стартовав с поула, Баньяя выиграл напряженную дуэль с Марком Маркесом, сдержал прессинг шестикратного чемпиона и впервые поднялся на вершину подиума. А спустя неделю Франческо победил вновь, после чего стал главным соперников Фабио Куартараро в чемпионской гонке. К концу сезона в его активе было уже четыре выигранных Гран При.

Подиум: победитель гонки Хорхе Мартин, Pramac Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Хорхе Мартин (23 года). MotoGP, Гран При Штирии

Когда дебютант премьер-класса, выступающий за команду-сателлита, уже на втором Гран При выигрывает квалификацию и финиширует третьим – не остается сомнений, что у него серьезные планы. Но развить успех Хорхе Мартин не смог, получив неприятные травмы после падения в Португалии.

Однако вскоре испанский гонщик вскоре вернулся в строй, а на августовском Гран При Штирии вновь стартовал первым – и на этот раз уже лучше распорядился хорошей позицией на решетке. Пропустив было вперед пару соперников, уже к четвертому кругу Мартин вернулся на первую позицию, которую больше не уступил до конца гонки.

Так что, упомянутому выше Баньяе и его напарнику Джеку Миллеру, которые провели в заводской Ducati только один сезон, лучше больше не тратить времени на раскачку – очень скоро им в спину может задышать еще один молодой и талантливый пилот.

Победитель гонки Бабба Уоллес, 23XI Racing, Toyota Camry McDonald's Фото: Лесли Энн Миллер / Motorsport Images

Бабба Уоллес (27 лет). NASCAR, YellaWood 500 в Талладеге

В уходящем году впервые покорить вершину подиума в заокеанской серии NASCAR удалось сразу трем пилотам. Но успех гонщика из Алабамы стоит выделить особо. Уильям Даррелл Уоллес по прозвищу Бабба стал первым с 1963 года темнокожим пилотом, выигравшим в высшей лиге гонок по овалу. К тому же, Уоллес выступает за команду, совладельцем которой является звезда NBA Майкл Джордан.

В прошлом сезоне Уоллес активно поддерживал находившееся на пике активности движение Black Live Matters – и порой казалось, что этой деятельностью пилот компенсирует отсутствие спортивных результатов. Успех в Талладеге позволил вновь вернуться к собственно гоночной составляющей карьеры Уоллеса. Правда, в турнирной таблице по итогам сезона пилот оказался 21-м из 31-го постоянно выступающего гонщика.