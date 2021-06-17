В Mercedes защитили «волшебную кнопку» от случайных нажатий

На Гран При Азербайджана Хэмилтон вышел в лидеры на рестарте за два круга до финиша, но случайно задел пальцем кнопку перераспределения тормозного баланса, которая используется перед стартом для прогрева тормозов.

В результате чемпиону мира не удалось погасить скорость в первом повороте, он выехал в зону безопасности и откатился на последнее место.

Как рассказал сам Льюис, команда провела расследование и внесла в конструкцию руля изменения. призванные застраховать гонщиков от повторения неудачного сценария.

«Мы не стали двигать саму кнопку, но добавили вокруг нее специальный бортик, – объяснил Хэмилтон в четверг в Ле-Кастелле. – Чтобы убедиться, что я не смогу случайно нажать на нее в будущем.

Но это краткосрочное решение. Понятно, что не так-то просто что-то изменить или перенести на руле. Он изначально проектируется по определенным условиям. Так что мы изучаем, каким может быть выход на более далекую перспективу».

Задняя часть руля Mercedes F1 W12 Льюиса Хэмилтона Иллюстрация: Джорджо Пиола