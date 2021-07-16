0,075 с принесли Хэмилтону победу в квалификации в Сильверстоуне

Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран При Великобритании, который в эти выходные проходит на трассе в Сильверстоуне. Действующий чемпион мира на 0,075 с опередил лидирующего в общем зачете Макса Ферстаппена – и прервал серию из 5-ти этапов, в которых британец и его команда не могли одержать победу в квалификации.

Впрочем, напомним, сегодняшний успех еще не гарантирует Хэмилтону первое место на старте воскресной гонки. Стартовые позиции будут распределены по результатам т.н. спринтерской квалификации – гонки с общим стартом на дистанцию в 17 кругов (чуть больше 100 километров), которая пройдет в субботу вечером. А вот субботний заезд Хэмилтон благодаря сегодняшней победе начнет с первой позиции.

Макс Ферстаппен в интервью после квалификации пожаловался, что в решающем сегменте не мог атаковать в полную силу из-за серьезной недостаточной поворачиваемости. При этом голландец не смог сформулировать свои предположения о причинах проблемы, сказав, что вряд ли корнем зла являются ошибки в настройках подвески или углах атаки переднего крыла.

Наряду с Хэмилтоном героем квалификации стал Джордж Расселл, который во второй раз подряд будет стартовать из первой десятки. Также стоит отметить результат Даниэля Риккардо: после двух подряд этапов, где австралиец не смог пробиться в третий сегмент и очень много уступал своему напарнику, на этот раз он оказался в протоколе всего на одну строчку ниже Ландо Норриса – причем лучший круг Риккардо оказался всего на две тысячных хуже, чем у напарника.

Напомним, что в связи с нестандартным форматом уик-энда в квалификации гонщики могли использовать только самые мягкие шины. При этом в т.н. спринтерской квалификации (гонке, которая пройдет в субботу и определит позиции на старте основной гонки) пилоты смогут использовать любой тип шин.

Никита Мазепин, отметившись очень глубоким заносом в конце первого сегмента, показал последний, 20-й результат. Его время оказалось примерно на три десятых хуже, чем у напарника.