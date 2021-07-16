Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Саудовская Аравия вложит в McLaren больше 500 млн долларов Следующая / Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди
Формула 1 / Гран При Великобритании Отчет о квалификации

0,075 с принесли Хэмилтону победу в квалификации в Сильверстоуне

Автор:
, главный редактор

Лидер чемпионата пожаловался на отсуствие возможности атаковать в полную силу из-за недостаточной поворачиваемости

0,075 с принесли Хэмилтону победу в квалификации в Сильверстоуне

Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран При Великобритании, который в эти выходные проходит на трассе в Сильверстоуне. Действующий чемпион мира на 0,075 с опередил лидирующего в общем зачете Макса Ферстаппена – и прервал серию из 5-ти этапов, в которых британец и его команда не могли одержать победу в квалификации.

Впрочем, напомним, сегодняшний успех еще не гарантирует Хэмилтону первое место на старте воскресной гонки. Стартовые позиции будут распределены по результатам т.н. спринтерской квалификации – гонки с общим стартом на дистанцию в 17 кругов (чуть больше 100 километров), которая пройдет в субботу вечером. А вот субботний заезд Хэмилтон благодаря сегодняшней победе начнет с первой позиции.

Читайте также:

Макс Ферстаппен в интервью после квалификации пожаловался, что в решающем сегменте не мог атаковать в полную силу из-за серьезной недостаточной поворачиваемости. При этом голландец не смог сформулировать свои предположения о причинах проблемы, сказав, что вряд ли корнем зла являются ошибки в настройках подвески или углах атаки переднего крыла.

Наряду с Хэмилтоном героем квалификации стал Джордж Расселл, который во второй раз подряд будет стартовать из первой десятки. Также стоит отметить результат Даниэля Риккардо: после двух подряд этапов, где австралиец не смог пробиться в третий сегмент и очень много уступал своему напарнику, на этот раз он оказался в протоколе всего на одну строчку ниже Ландо Норриса – причем лучший круг Риккардо оказался всего на две тысячных хуже, чем у напарника.

Напомним, что в связи с нестандартным форматом уик-энда в квалификации гонщики могли использовать только самые мягкие шины. При этом в т.н. спринтерской квалификации (гонке, которая пройдет в субботу и определит позиции на старте основной гонки) пилоты смогут использовать любой тип шин.

Никита Мазепин, отметившись очень глубоким заносом в конце первого сегмента, показал последний, 20-й результат. Его время оказалось примерно на три десятых хуже, чем у напарника. 

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes    
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 0.075  
3 Finland Валттери Боттас Mercedes 0.194  
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari 0.694  
5 Mexico Серхио Перес Red Bull 0.710  
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 0.763  
7 Australia Даниэль Риккардо McLaren 0.765  
8 United Kingdom Джордж Расселл Williams 0.837  
9 Spain Карлос Сайнс Ferrari 0.873  
10 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 1.045  
11 Spain Фернандо Алонсо Alpine 1.111  
12 France Пьер Гасли AlphaTauri 1.139  
13 France Эстебан Окон Alpine 1.206  
14 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 1.483  
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1.531  
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri 1.909  
17 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 1.928  
18 Canada Николя Латифи Williams 2.120  
19 Germany Мик Шумахер Haas 2.604  
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 2.917  
Полные результаты
Поделились
Комментарии
Саудовская Аравия вложит в McLaren больше 500 млн долларов

Предыдущая новость

Саудовская Аравия вложит в McLaren больше 500 млн долларов

Следующая новость

Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди

Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

0,075 с принесли Хэмилтону победу в квалификации в Сильверстоуне

33 мин
2
Формула 1

Ferrari больше не будет выбирать пилотов для Alfa Romeo

5 ч
3
Формула 1

Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди

9 мин
4
Формула 1

Ферстаппен на 0,8 с опередил Норриса в FP1 в Сильверстоуне

4 ч
5
Формула 2

Шварцман стал 7-м в квалификации Ф2 в Сильверстоуне

2 ч
Самое важное:
Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди
Формула 1

Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди

9мин
0,075 с принесли Хэмилтону победу в квалификации в Сильверстоуне
Формула 1

0,075 с принесли Хэмилтону победу в квалификации в Сильверстоуне

33мин
Саудовская Аравия вложит в McLaren больше 500 млн долларов
Формула 1

Саудовская Аравия вложит в McLaren больше 500 млн долларов

3 ч
Ферстаппен на 0,8 с опередил Норриса в FP1 в Сильверстоуне
Формула 1

Ферстаппен на 0,8 с опередил Норриса в FP1 в Сильверстоуне

4 ч
Ferrari больше не будет выбирать пилотов для Alfa Romeo
Формула 1

Ferrari больше не будет выбирать пилотов для Alfa Romeo

5 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди Гран При Великобритании
Формула 1

Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди

Шварцман стал 7-м в квалификации Ф2 в Сильверстоуне Сильверстоун
Формула 2

Шварцман стал 7-м в квалификации Ф2 в Сильверстоуне

Рованпера лидирует в Ралли Эстония после схода Тянака Ралли Эстония
WRC

Рованпера лидирует в Ралли Эстония после схода Тянака

Самое читаемое Сегодня

0,075 с принесли Хэмилтону победу в квалификации в Сильверстоуне
Формула 1 Формула 1

0,075 с принесли Хэмилтону победу в квалификации в Сильверстоуне

Ferrari больше не будет выбирать пилотов для Alfa Romeo
Формула 1 Формула 1

Ferrari больше не будет выбирать пилотов для Alfa Romeo

Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди
Формула 1 Формула 1

Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди

Ферстаппен на 0,8 с опередил Норриса в FP1 в Сильверстоуне
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен на 0,8 с опередил Норриса в FP1 в Сильверстоуне

Шварцман стал 7-м в квалификации Ф2 в Сильверстоуне
Формула 2 Формула 2

Шварцман стал 7-м в квалификации Ф2 в Сильверстоуне

Саудовская Аравия вложит в McLaren больше 500 млн долларов
Формула 1 Формула 1

Саудовская Аравия вложит в McLaren больше 500 млн долларов

Алонсо: Haas для Мазепина – хорошая подготовка на будущее
Формула 1 Формула 1

Алонсо: Haas для Мазепина – хорошая подготовка на будущее

Формула 1 показала болид 2022 года в натуральную величину
Формула 1 Формула 1

Формула 1 показала болид 2022 года в натуральную величину

Самое важное:

Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди
Формула 1 Формула 1

Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди

0,075 с принесли Хэмилтону победу в квалификации в Сильверстоуне
Формула 1 Формула 1

0,075 с принесли Хэмилтону победу в квалификации в Сильверстоуне

Саудовская Аравия вложит в McLaren больше 500 млн долларов
Формула 1 Формула 1

Саудовская Аравия вложит в McLaren больше 500 млн долларов

Ферстаппен на 0,8 с опередил Норриса в FP1 в Сильверстоуне
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен на 0,8 с опередил Норриса в FP1 в Сильверстоуне

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.