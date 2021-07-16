0,075 с принесли Хэмилтону победу в квалификации в Сильверстоуне
Лидер чемпионата пожаловался на отсуствие возможности атаковать в полную силу из-за недостаточной поворачиваемости
Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран При Великобритании, который в эти выходные проходит на трассе в Сильверстоуне. Действующий чемпион мира на 0,075 с опередил лидирующего в общем зачете Макса Ферстаппена – и прервал серию из 5-ти этапов, в которых британец и его команда не могли одержать победу в квалификации.
Впрочем, напомним, сегодняшний успех еще не гарантирует Хэмилтону первое место на старте воскресной гонки. Стартовые позиции будут распределены по результатам т.н. спринтерской квалификации – гонки с общим стартом на дистанцию в 17 кругов (чуть больше 100 километров), которая пройдет в субботу вечером. А вот субботний заезд Хэмилтон благодаря сегодняшней победе начнет с первой позиции.
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Макс Ферстаппен в интервью после квалификации пожаловался, что в решающем сегменте не мог атаковать в полную силу из-за серьезной недостаточной поворачиваемости. При этом голландец не смог сформулировать свои предположения о причинах проблемы, сказав, что вряд ли корнем зла являются ошибки в настройках подвески или углах атаки переднего крыла.
Наряду с Хэмилтоном героем квалификации стал Джордж Расселл, который во второй раз подряд будет стартовать из первой десятки. Также стоит отметить результат Даниэля Риккардо: после двух подряд этапов, где австралиец не смог пробиться в третий сегмент и очень много уступал своему напарнику, на этот раз он оказался в протоколе всего на одну строчку ниже Ландо Норриса – причем лучший круг Риккардо оказался всего на две тысячных хуже, чем у напарника.
Напомним, что в связи с нестандартным форматом уик-энда в квалификации гонщики могли использовать только самые мягкие шины. При этом в т.н. спринтерской квалификации (гонке, которая пройдет в субботу и определит позиции на старте основной гонки) пилоты смогут использовать любой тип шин.
Никита Мазепин, отметившись очень глубоким заносом в конце первого сегмента, показал последний, 20-й результат. Его время оказалось примерно на три десятых хуже, чем у напарника.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|0.075
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|0.194
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|0.694
|5
|Серхио Перес
|Red Bull
|0.710
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|0.763
|7
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|0.765
|8
|Джордж Расселл
|Williams
|0.837
|9
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|0.873
|10
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|1.045
|11
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|1.111
|12
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|1.139
|13
|Эстебан Окон
|Alpine
|1.206
|14
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|1.483
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|1.531
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1.909
|17
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|1.928
|18
|Николя Латифи
|Williams
|2.120
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|2.604
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|2.917
|Полные результаты
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