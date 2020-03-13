«Охрана вела себя как в России». Сафронов о том, как отменили ГП Австралии

Из наших российских коллег по сайту Motorsport.com в Мельбурне в дни так и не состоявшегося Гран При Австралии оказался один-единственный человек – фотограф Евгений Сафронов. Мы попросили рассказать, как выглядела ситуация с отменой гонки непосредственно из паддока.

По прибытии в Австралию я очень долго не замечал ничего особо пугающего. В аэропорту, к примеру, не было каких-то особых процедур, тебе не измеряли температуру – по крайней мере, если и измеряли дистанционно, я этого не видел.

В паддоке паники не чувствовалось, но кое-какие меры по удержании людей на дистанции друг от друга были заметны. Когда проходили медиа-сессии, журналистов удерживали на определенном расстоянии от спикеров с помощью стандартных ленточек.

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Или, к примеру, утром в четверг пресс-служба FIA фотографирует всех пилотов на черном фоне – эта процедура проводится из года в год. Обычно сторонние фотографы вроде меня в этот момент могут вести себя достаточно вольготно и близко подходить к месту съемки. Сейчас же нас отгоняли от этого места охранники, ссылаясь на указания организаторов.

Как поздороваться с Леклером

Сразу бросалось в глаза, что народ постепенно отвыкает здороваться за руку. Многие тянули друг другу ладони, но потом их опускали и отводили глаза. Мы с другими фотографами стали здороваться локтями – но были и люди, кто вообще предпочитал до других не дотрагиваться.

К примеру, я в среду видел, как в расположение Ferrari приехал Леклер. Кто-то из команды захотел с ним поздороваться локтем – но Шарль так хитро взмахнул рукой, что вроде и не проигнорировал человека, и в то же самое время его не коснулся.

Шарль Леклер на Гран При Австралии-2020 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Конечно, все вокруг говорили о коронавирусе. В паддоке стояли большие щиты – инструкции, куда бежать, если почувствовал себя плохо. На каждом углу были емкости с дезинфектором, причем он какой-то особенно ядреный, не похожий на тот, что у нас в аптеках продается.

Но при всем этом не было ощущения, что гонка под угрозой. Вечером в гостинице я прочел новость о том, что McLaren снимается с гонки, выпил витамина С и лег себе спокойно спать. Утром по пути на трассу думал не о шансах на отмену, а о том, с каких точек буду снимать пятничные тренировки.

Страсти за пределами паддока

А вот когда приехал на автодром (это было часов в десять), отметил для себя, что вокруг многовато всяких ящиков. И многие люди из команд были не в той одежде, которую вы видите в телетрансляциях, а в рабочей – в нее одеваются, когда собирают или монтируют оборудование. Она еще более яркая – чтобы не попасть невзначай под какой-нибудь вилочный погрузчик.

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Новость об отмене как будто всем присутствующим одновременно прислали прямо в головы по вай-фаю. Все как-то резко ожили, зашевелились. Но сильнее всего страсти накалились после пресс-конференции, которую давали Чейз Кэри и руководитель Гран При Австралии [Эндрю Уэстакотт]. Она проходила на открытом воздухе перед зданием пит-билдинга – уже за пределами паддока. А когда закончилась – прессе уже перекрыли доступ в паддок.

Для многих это не было проблемой, так как в медиа-центр и помещения для фотографов есть отдельный вход из общей зоны. Но ряд журналистов и фотографов также работают с командами, и у кого-то вещи в боксах остались, кому-то надо было отнести в боксы оборудование – и возникло серьезное напряжение. Я впервые за время работы на Ф1 видел, чтобы охрана кричала, истерила – и вела практически как в России. Мягко говоря, непривычная ситуация.

Пресс-конференция об отмене гонки. В красном Эндрю Уэстакотт, справа стоит председатель совета директоров Формулы 1 Чейз Кэри Фото: Andrew Hone / Motorsport Images

Впрочем, у многих сейчас есть проблемы поважнее: как быть с Бахрейном, который то ли отменят, то ли нет? Если гонка состоится, через несколько дней уже надо быть на «Сахире», а если нет – как можно быстрее перестраивать график, менять билеты. Лично я в любом случае полечу в Дубай, а там буду действовать по ситуации.