Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Сайнс: Надеюсь обойти Норриса на старте Следующая / Гасли резко обвинил команду в провале квалификации
Формула 1 / Гран При России Новости

 «Не хватило 30 секунд». Перес объяснил слабую квалификацию

Автор:
, Ответственный редактор

На сыром субботнем асфальте в Сочи мексиканец стал только девятым по скорости

 «Не хватило 30 секунд». Перес объяснил слабую квалификацию

Подсыхающий асфальт трассы подарил поклонникам Формулы 1 захватывающую квалификацию Гран При России. Сильнейшим в ней стал Ландо Норрис, завоевавший первый поул в карьере.

Читайте также:

Лидер сезона Макс Ферстаппен в финале сессии не участвовал, так как из-за замены мотора ему все равно предстоит стартовать последним. А вот другой гонщик Red Bull Серхио Перес завершил сессию только девятым, уступив принципиальным соперникам из Mercedes.

«Думаю, сегодня у нас были серьезные возможности, – признался мексиканец на медиа-сессии. – Но трасса подсыхала быстрее, чем мы ожидали. Из-за этого мы изначально собирались еще круг или два оставаться на промежуточной резине.

Из-за этого после перехода на слики мы оказались в догоняющих. После выезда на сликах у меня был всего один разгонный круг и один быстрый. Но толком прогреть резину не вышло». 

Мексиканец, который зарабатывал очки во всех семи прошедших сочинских гонках, добавил: «Мы проехали лишний круг на промежуточных и опоздали на 30-40 секунд. Иначе я успел бы на второй быстрый круг, на котором слики бы уже заработали». 

Серхио отметил, что гоночный темп Red Bull оставляет ему шансы на хороший результат даже при старте с пятой линии.

«Случившееся не сломило меня, – сказал он. – Завтра будут новые возможности. Я продолжу атаковать, чтобы перевернуть ситуацию. Темп у нас есть, в квалификации все складывалось хорошо, и лишь в самом конце мы упустили возможность. Думаю, на сухой трассе мы вернемся в борьбу – хотя сделать это наверняка рассчитывают многие». 

Читайте также:

Дополнительная информация: Люк Смит
Поделились
Комментарии
Сайнс: Надеюсь обойти Норриса на старте

Предыдущая новость

Сайнс: Надеюсь обойти Норриса на старте

Следующая новость

Гасли резко обвинил команду в провале квалификации

Гасли резко обвинил команду в провале квалификации
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи

55 мин
2
Формула 1

Стартовая решетка Гран При России

2 ч
3
Формула 1

Вольф обвинил в бедах Mercedes ранний выезд на трассу

1 ч
4
Формула 1

Норрис взял поул на трассе в Сочи, Mercedes и Red Bull не попали в первую тройку

2 ч
5
Формула 1

«Чувствую себя ужасно». Хэмилтон о ходе квалификации

1 ч
Самое важное:
Ферстаппен: Обгонять в дождь проще, но его не будет
Формула 1

Ферстаппен: Обгонять в дождь проще, но его не будет

6мин
Гасли резко обвинил команду в провале квалификации
Формула 1

Гасли резко обвинил команду в провале квалификации

9мин
 «Не хватило 30 секунд». Перес объяснил слабую квалификацию
Формула 1

 «Не хватило 30 секунд». Перес объяснил слабую квалификацию

13мин
Сайнс: Надеюсь обойти Норриса на старте
Формула 1

Сайнс: Надеюсь обойти Норриса на старте

35мин
Расселл: Выехал на сликах – и чуть не разбил машину
Формула 1

Расселл: Выехал на сликах – и чуть не разбил машину

37мин
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Гран При России: дуэли в квалификациях Гран При России
Формула 1

Гран При России: дуэли в квалификациях

Субботнюю тренировку Ф1 в Сочи отменили из-за дождя Гран При России
Формула 1

Субботнюю тренировку Ф1 в Сочи отменили из-за дождя

5 примеров для Ферстаппена: как прорваться через пелотон в Сочи Гран При России
Формула 1

5 примеров для Ферстаппена: как прорваться через пелотон в Сочи

Серхио Перес Больше от
Серхио Перес
Как догнать Макса и в чем сложность Red Bull? Интервью Переса
Формула 1

Как догнать Макса и в чем сложность Red Bull? Интервью Переса

Перес связал свои трудности в RB с мотором и задней осью
Формула 1

Перес связал свои трудности в RB с мотором и задней осью

Элбон: Меня не радуют проблемы Переса
Формула 1

Элбон: Меня не радуют проблемы Переса

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Red Bull ждет штрафа для Хэмилтона не позже Гран При Мексики Гран При России
Формула 1

Red Bull ждет штрафа для Хэмилтона не позже Гран При Мексики

Капито опроверг связь Williams с Red Bull Гран При России
Формула 1

Капито опроверг связь Williams с Red Bull

Ферстаппен о смене мотора: Дело не только в результатах Гран При России
Формула 1

Ферстаппен о смене мотора: Дело не только в результатах

Самое читаемое Сегодня

Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи
Формула 1 Формула 1

Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи

Стартовая решетка Гран При России
Формула 1 Формула 1

Стартовая решетка Гран При России

Вольф обвинил в бедах Mercedes ранний выезд на трассу
Формула 1 Формула 1

Вольф обвинил в бедах Mercedes ранний выезд на трассу

Норрис взял поул на трассе в Сочи, Mercedes и Red Bull не попали в первую тройку
Формула 1 Формула 1

Норрис взял поул на трассе в Сочи, Mercedes и Red Bull не попали в первую тройку

«Чувствую себя ужасно». Хэмилтон о ходе квалификации
Формула 1 Формула 1

«Чувствую себя ужасно». Хэмилтон о ходе квалификации

Гасли резко обвинил команду в провале квалификации
Формула 1 Формула 1

Гасли резко обвинил команду в провале квалификации

В Haas придумали способ прибавить: взять еще одного пилота
Формула 1 Формула 1

В Haas придумали способ прибавить: взять еще одного пилота

Положение в общем зачете Ф2 после первой гонки в Сочи
Формула 2 Формула 2

Положение в общем зачете Ф2 после первой гонки в Сочи

Самое важное:

Ферстаппен: Обгонять в дождь проще, но его не будет
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Обгонять в дождь проще, но его не будет

Гасли резко обвинил команду в провале квалификации
Формула 1 Формула 1

Гасли резко обвинил команду в провале квалификации

 «Не хватило 30 секунд». Перес объяснил слабую квалификацию
Формула 1 Формула 1

 «Не хватило 30 секунд». Перес объяснил слабую квалификацию

Сайнс: Надеюсь обойти Норриса на старте
Формула 1 Формула 1

Сайнс: Надеюсь обойти Норриса на старте

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.