 «Не хватило 30 секунд». Перес объяснил слабую квалификацию

Подсыхающий асфальт трассы подарил поклонникам Формулы 1 захватывающую квалификацию Гран При России. Сильнейшим в ней стал Ландо Норрис, завоевавший первый поул в карьере.

Лидер сезона Макс Ферстаппен в финале сессии не участвовал, так как из-за замены мотора ему все равно предстоит стартовать последним. А вот другой гонщик Red Bull Серхио Перес завершил сессию только девятым, уступив принципиальным соперникам из Mercedes.

«Думаю, сегодня у нас были серьезные возможности, – признался мексиканец на медиа-сессии. – Но трасса подсыхала быстрее, чем мы ожидали. Из-за этого мы изначально собирались еще круг или два оставаться на промежуточной резине.

Из-за этого после перехода на слики мы оказались в догоняющих. После выезда на сликах у меня был всего один разгонный круг и один быстрый. Но толком прогреть резину не вышло».

Мексиканец, который зарабатывал очки во всех семи прошедших сочинских гонках, добавил: «Мы проехали лишний круг на промежуточных и опоздали на 30-40 секунд. Иначе я успел бы на второй быстрый круг, на котором слики бы уже заработали».

Серхио отметил, что гоночный темп Red Bull оставляет ему шансы на хороший результат даже при старте с пятой линии.

«Случившееся не сломило меня, – сказал он. – Завтра будут новые возможности. Я продолжу атаковать, чтобы перевернуть ситуацию. Темп у нас есть, в квалификации все складывалось хорошо, и лишь в самом конце мы упустили возможность. Думаю, на сухой трассе мы вернемся в борьбу – хотя сделать это наверняка рассчитывают многие».

Дополнительная информация: Люк Смит