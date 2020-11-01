Квят объяснил выбор «кожаного» шлема в Имоле
По словам российского гонщика, такой дизайн шлемов был популярен у водителей скутеров в послевоенной Италии
До попадания в Формулу 1 россиянин Даниил Квят провел несколько лет в Италии, где он выступал в картинге и в младших формулах. Он неплохо говорит на итальянском и не скрывает теплых чувств к этой европейской стране.
На этап в итальянской Имоле Квят привез особый шлем, который поначалу вызвал у нас некоторое недоумение. Его раскраска имитирует натуральную кожу. Мы предположили, что, возможно, это отсылка к мастерству итальянских обувных мастеров и к кожаным салонам суперкаров. Но теперь мы можем привести объяснение самого Квята, которое он дал на пресс-конференции в Имоле.
«Мне кажется, что мой новый шлем не сильно отличается от того, что был в прошлом году, – сказал Квят на вопрос Motorsport.com. – Я вновь постарался сделать его в итальянском стиле, в цветах итальянского флага. И он нарочно раскрашен так, чтобы казалось, будто он сделан из кожи.
Если присмотреться, становится видно, что он напоминает шлемы водителей классических скутеров Vespa и других итальянских мотороллеров, которые в прошлом делали из кожи. Мне кажется, что дизайнера стоит похвалить».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Пилоты
|Даниил Квят
|Автор
|Сергей Иванов