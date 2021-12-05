Хэмилтон причислил Ферстаппена к «действующим за гранью»

Льюису Хэмилтону было непросто сохранить хладнокровие по ходу гонки на трассе в Джидде. Об этом выигравший заезд пилот после финиша признался в интервью британскому телеканалу Sky F1.

«В своей жизни я сражался со множеством разных пилотов, пилотов с разными характерами, – пояснил британец. – И очень редко приходится сражаться с соперниками, которые действуют как будто за гранью. Не думают о правилах или не считают нужным их соблюдать.

И Макс частенько оказывается за гранью, что и говорить. Я столько раз уходил от столкновения с ним… Собственно, я не страдаю из-за того, что иногда приходится так делать. Ведь ты можешь достойно ответить в следующей гонке, что у меня не раз получалось. Но для Макса, похоже, нет проблемы в том, что мы оба можем не добраться до финиша. А я считаю, мы оба должны финишировать.

Сегодня я просто пытался все доказать на трассе. Оставаться в пределах белых линий и все делать правильно».

Хэмилтон также чуть подробнее рассказал об обстоятельствах весьма странного столкновения с Ферстаппеном на 38-м круге – когда голландец пытался отдать позицию сопернику, а в итоге претенденты на титул едва не сошли с трассы.

«Он внезапно сбросил ход и начал как-то странно дергаться из стороны в сторону. Я подумал еще – что это, какая-то странная тактика? У меня в этот момент не было никакой информации о происходящем – и трудно было понять, к чему все эти действия

Мне в этот момент стали что-то сообщать – и тут же он очень сильно замедлился, просто ударил по тормозам. Так сильно, что я чуть не въехал со всего размаху в него – и это чуть не закончилось сходом для нас обоих…»