FIA убрала со своего сайта упоминание о Маси
Федерация опубликовала новую структуру своих руководящих органов, где нет ни руководителя гонок Ф1, ни главы формульных серий Николаса Томбасиса
Mercedes отказалась бороться за чемпионский титул Льюиса Хэмилтона, но взамен получила от FIA гарантии того, что будет проведено тщательное расследование событий в Абу-Даби и дана оценка действиям главного судьи Ф1 Майкла Маси, которые привели к завершению сезона в пользу Макса Ферстаппена.
С момента памятной гонки на «Яс-Марине» прошел ровно месяц. Все это время Льюис остается в полной самоизоляции от общества и СМИ, он заморозил свои социальные сети, где традиционно был очень активен, и дает основания для все новых волн слухов о возможном завершении карьеры.
Mercedes, со своей стороны, по-прежнему ожидает от FIA ответов – и одним из них, похоже, стала новая руководящая структура федерации. И хотя сейчас на площади Согласия в Париже горячие деньки, так как аппарат Жана Тодта передает дела людям Мохаммеда Бин Сулайема, про историю в Абу-Даби никто не забыл.
Наши источники говорят, что какой-то реакции можно ждать через несколько недель. Пока сложно говорить, будет это некое заявление о намерениях или уже конкретные меры.
Но пока нельзя не обратить внимание на публикацию, которая появилась на сайте FIA в среду утром. Она показывает новую структуру руководства федерацией и имеет несколько очень любопытных отличий от прошлой версии.
В частности, документ не содержит имен Майкла Маси и Николаса Томбасиса. Прежде именно они отвечали в FIA за формульные гонки – но теперь в соответствующей графе указано имя генсека по спорту Петера Байера.
Это не значит, что двух специалистов уволили – но не остается сомнений, что после прихода Бин Сулайема влияние обоих в результате реструктуризации станет заметно меньше. Окончательно детали новой структуры еще неизвестны, однако рабочая группа Пэта Симондса по Ф1, прежде работавшая в рамках Liberty Media, теперь станет органом федерации.
В то же время, вероятность ухода Маси сохраняется. Есть ощущение, что прямо сейчас вдали от посторонних глаз идет серьезная подковерная борьба, которая всегда сопровождает смену власти. И до полной ясности в этой истории еще далеко.
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