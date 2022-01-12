FIA убрала со своего сайта упоминание о Маси

Mercedes отказалась бороться за чемпионский титул Льюиса Хэмилтона, но взамен получила от FIA гарантии того, что будет проведено тщательное расследование событий в Абу-Даби и дана оценка действиям главного судьи Ф1 Майкла Маси, которые привели к завершению сезона в пользу Макса Ферстаппена.

С момента памятной гонки на «Яс-Марине» прошел ровно месяц. Все это время Льюис остается в полной самоизоляции от общества и СМИ, он заморозил свои социальные сети, где традиционно был очень активен, и дает основания для все новых волн слухов о возможном завершении карьеры.

Mercedes, со своей стороны, по-прежнему ожидает от FIA ответов – и одним из них, похоже, стала новая руководящая структура федерации. И хотя сейчас на площади Согласия в Париже горячие деньки, так как аппарат Жана Тодта передает дела людям Мохаммеда Бин Сулайема, про историю в Абу-Даби никто не забыл.

Наши источники говорят, что какой-то реакции можно ждать через несколько недель. Пока сложно говорить, будет это некое заявление о намерениях или уже конкретные меры.

Но пока нельзя не обратить внимание на публикацию, которая появилась на сайте FIA в среду утром. Она показывает новую структуру руководства федерацией и имеет несколько очень любопытных отличий от прошлой версии.

В частности, документ не содержит имен Майкла Маси и Николаса Томбасиса. Прежде именно они отвечали в FIA за формульные гонки – но теперь в соответствующей графе указано имя генсека по спорту Петера Байера.

Это не значит, что двух специалистов уволили – но не остается сомнений, что после прихода Бин Сулайема влияние обоих в результате реструктуризации станет заметно меньше. Окончательно детали новой структуры еще неизвестны, однако рабочая группа Пэта Симондса по Ф1, прежде работавшая в рамках Liberty Media, теперь станет органом федерации.

В то же время, вероятность ухода Маси сохраняется. Есть ощущение, что прямо сейчас вдали от посторонних глаз идет серьезная подковерная борьба, которая всегда сопровождает смену власти. И до полной ясности в этой истории еще далеко.