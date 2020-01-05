Ферстаппен связал надежду на титул с сохранением правил на 2020 год
По словам пилота Red Bull, его команде нужно начать доминировать с самого старта чемпионата.
В 2020 году пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал третьим, опередив обоих пилотов Ferrari. В Австрии он стал первым с начала 2019 года, кто выиграл Гран При у гонщиков Mercedes. По слухам, поставщик моторов Honda увеличил вложения в разработку силовых агрегатов на 2020 год для того, чтобы выиграть чемпионат.
Также в паддоке не стихают разговоры о том, что если машина не позволит Ферстаппену бороться за титул в 2020 году, то голландец может покинуть команду. Однако сам Ферстаппен уверен, что шанс побороться за звание чемпиона у него появится.
«Полагаю, мы сможем бороться за титул, – сказал гонщик Motorsport.com. – Нет сомнений, что мы двигаемся в правильном направлении. Вопрос только в том, как сильно мы сможем продвинуться в следующем году. Я примерно представляю, на что можно рассчитывать. И надеюсь, что этого хватит.
В следующем году не будет реальных изменений в регламенте. Надо просто совершенствовать то, что есть. Это будет второй год сотрудничества с Honda, что, надеюсь, поможет.
Отдача мотора существенно возросла. И мы знаем, где еще нужно прибавить. Если ты хочешь бороться за титул, то начинать надо с самого старта сезона.
Я хорошо выступил в прошлом сезоне, думаю и команда проделала отличную работу. Сначала мы старались добиться лучшего для нас результата, потом стали бороться за победы. Мы были медленнее Ferrari, но за счет лучшей командной работы и лучшей стратегии обгоняли их. Так что надо продолжать в том же духе».
Дополнительная информация: Скотт Митчелл и Валентин Хорунджий
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Ферстаппен связал надежду на титул с сохранением правил на 2020 год
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