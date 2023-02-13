Алонсо предсказал Aston Martin «сложные гонки»
По мнению испанского ветерана Ф1, не стоит ждать особенных успехов от начального отрезка его сотрудничества с командой – а вот потом дела должны пойти на лад
Объявление о переходе Фернандо Алонсо из Alpine в Aston Martin, сделанное прошлым летом, стало одним из главных потрясений последних лет на трансферном рынке.
В понедельник вечером двукратный чемпион мира впервые предстал в униформе своей новой команды на ее предсезонной презентации на базе в Сильверстоуне.
Говоря о том, чего он ожидает от сотрудничества с Aston, гонщик отметил, что в сезоне-2023 точно не рассчитывает на третий титул.
«Я не витаю в облаках, – рассказал пилот на медиа-сессии. – И никому не стану говорить, что в этом году буду биться за победы. Такие слова стали бы ложью.
В то же время, для начала у нас есть неплохая машина. Над ее развитием предстоит поработать по ходу чемпионата.
Может быть, во второй части сезона мы уже будем ближе к лидерам. Если в переменчивых условиях появится возможность, мы не упустим ее.
Но первое время я ожидаю сложных гонок – пока мы не разберемся, как работает машина и как ее нужно настраивать».
Aston Martin AMR23
Фото: Aston Martin Racing
Фернандо не выигрывал в Ф1 с домашнего Гран При 2013 года, когда еще выступал за Ferrari. С момента его последнего титула, добытого в составе Renault, прошло уже 17 лет. Гонщик даже успел завершить карьеру в Формуле 1 и какое-то время выступал в других гонках, но затем вернулся в Большие Призы.
Если испанец не будет пропускать этапы по ходу двух ближайших чемпионатов, то сможет провести свою 400-ю гонку в Ф1. Несмотря на огромный опыт, он признал, что полутора дней предсезонных тестов будет недостаточно, чтобы полностью освоиться в новой команде.
«Я понимаю, что ни смогу выступить на 100 процентов ни в Бахрейне, ни в Джидде, ни, наверное, в Австралии, – объяснил Фернандо. – Хотя это, конечно, не очень справедливо.
Думаю, наш спорт – единственный в мире, где можно потренироваться всего полтора дня, после чего нужно выходить на старт чемпионата мира.
У меня есть ориентир в виде Лэнса [Стролла, который выступает за команду с 2019 года]. Я знаю, что такое 100% и буду с самого начала стремиться к этому. Посмотрим. Думаю, в следующем году у нас будет больше возможностей бороться за победы и подиумы, если в этом чемпионате заложить верный базис.
В этом сезоне, я считаю, мы будем еще не на своих настоящих позициях».
Фернандо Алонсо, Aston Martin Racing
Фото: Aston Martin Racing
Минувший сезон Aston Martin завершила на седьмой строчке Кубка конструкторов, не сумев переиграть даже Alfa Romeo. Однако можно вспомнить, что очень сложный и слабый старт не помешал команде ощутимо прибавить и осенью регулярно бороться в середине пелотона.
«Мы все видели, что в 2022-м у команды были сложности с машиной, – заметил Алонсо. – Но мне кажется, что по ходу чемпионата они прошли через несколько изменений и под конец смогли заметно прибавить.
Эти сложности хороши тем, что когда ты проходишь через них, то учишься лучше понимать машину. Тот сезон стал первым по новому регламенту – надеюсь, все случившееся позволит Aston Martin развиваться в будущем.
Для меня именно способность прибавлять станет в предстоящем чемпионате самой важной. Она позволит нам закончить 2023-й, зная, что мы заложили хороший базис для последующих машин Aston Martin».
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