Голая грудь и контакт с вертолетом. Главные курьезы сезона-2021

Штраф за езду с голой грудью

Во время гонки MotoGP в Каталонии Фабио Куартараро уверенно ехал в первой тройке и держался очень близко к лидеру заезда Мигелю Оливейре – пока в один момент, за четыре круга до конца, не начал стремительно отставать.

Оказалось, что у Фабио расстегнулся комбинезон и пилоту пришлось снять и выкинуть на трассу специальную пластину, которая должна защищать грудь при падениях (но при расстегнутом комбинезоне создавала неудобства). Поначалу француз уступил соперникам вторую позицию, но потом освоился с новой конфигурацией комбинезона и отстоял третье место в нелегкой борьбе с ехавшим позади Джеком Миллером.

Многие зрители наверняка впечатлились мускулатурой пилота – однако не стоит забывать, что в тот день на прямых пилоты разгонялись до 350 км/ч! И если бы – вдруг – Куартараро ошибся, легкомысленное отношение к безопасности могло бы иметь плачевные последствия.

Поэтому после финиша французу за езду с обнаженной грудью добавили три секунды штрафа. И в том числе из-за этого в итоговом протоколе Фабио оказался только шестым. Но, к счастью для Эль Дьябло, инцидент несильно сказался на ходе борьбы за титул – в итоге Куартатаро стал чемпионом досрочно.

Ферстаппен узнал, сколько стоит потрогать Mercedes

После квалификации этапа Ф1 в Бразилии у судей возникли вопросы к заднему антикрылу болида Льюиса Хэмилтона – и закончилось все дисквалификацией британца.

Однако на этом разбирательства не закончились. Вскоре появилось видео, на котором Макс Ферстаппен в закрытом парке притрагивается к тому самому крылу. Такие действия пилотов – не редкость: можно вспомнить хотя бы Себастьяна Феттеля, получившего за любовь к изучению чужих болидов прозвище Инспектор Себ. Однако в правилах есть пункт, позволяющий трактовать прикосновения к чужим болидам как нарушение регламента. И так как на этот раз из-за дисквалификации Хэмилтона ситуация не вполне обычной, судьи обратили внимание и на действия голландца.

Конечно, прикосновения Макса вряд ли могли навредить крылу, которое призвано выдерживать напор воздуха на скоростях за 300 км/ч. Поэтому судьи не стали наказывать пилота Red Bull слишком строго. Но и спускать на тормозах ситуацию не стали – чтобы обозначить пилотам границы дозволенного и избежать спорных ситуаций в будущем. Ферстаппена наказали штрафом в 50 000 евро.

Курьезность ситуации оценили не только болельщики. Себастьян Феттель на следующий день после финиша спринта заявил по радио, что тоже хочет потрогать заднее антикрыло на машине Хэмилтона. Ответом от инженера послужили слова «не смей, оно очень дорогое», на что Феттель сказал: «Я шучу. Попробую переднее, может, оно стоит 25 000».

Ветка дерева против болида Extreme E

Во время второй квалификации Extreme E в Сенегале экипаж команды Ganassi столкнулся с необычной проблемой. В один момент машина под управлением Кайла Ледюка просто выключилась. Как выяснилось позже, при проезде по участку с зарослями одна из веток зацепила внешний аварийный выключатель – с его помощью можно обесточить автомобиль после инцидента. Это стоило экипажу Ледюка и Сары Прайс места в топ-6: на следующий день они смогли участвовать лишь в заезде, где разыгрывались места с 7-го по 9-е.

Сара Прайс, Кайл Ледюк, Chip Ganassi Racing Фото: Colin McMaster / Motorsport Images

«Шанс, что это произойдет – один на миллион, – рассказал Ледюк. – Ничего не сломалось: ветка просто зацепила специальную петлю и вытянула ее.

Я тут же попытался сообразить, что произошло. Полностью выключить машину можно всего парой способов – но я не думал о деревьях как источнике проблем. А надо было – и мне это не дает покоя. Если бы я сразу все понял, нашел выключатель и вернул его в нужное положение, все закончилось бы хорошо. Так что, некоторое время я буду думать об этом с сожалением».

Одинокий Хэмилтон в Венгрии

На старте гонки в Будапеште произошла большая авария: Валттери Боттас не справился с управлением на подмокшей трассе и устроил «боулинг» в первом повороте. Из-за столкновения сошли 5 пилотов, а Макс Ферстаппен на сильно поврежденной машине откатился за пределы первой пятерки.

Валттери Боттас, Mercedes W12, сталкивается с Ландо Норрисом, McLaren MCL35M, и Максом Ферстаппеном, Red Bull Racing RB16B, на старте Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Сессию практически сразу прервали красными флагами, и за время паузы над автодромом вышло солнце и просушило трек. Перед рестартом пелотон сделал прогревочный круг, в конце которого почти все пилоты отправились не на стартовую решетку, а на пит-лейн, чтобы поменять промежуточные шины на свежие слики (сделать это перед выездом на прогревочный круг гонщики не решились, не зная точного состояния асфальта по всей длине трассы). Единственным исключением стал Льюис Хэмилтон.

14 гонщиков провели рестарт с пит-лейна, и погасание огней на главной прямой «Хунгароринга» увидел один Льюис. В Mercedes сразу же осознали ошибку и позвали британца переобуваться – но ущерб уже был нанесен: на трассу британец вернулся последним. Благодаря неправильному решению «Серебряных стрел» шанс на победу получил Эстебан Окон – и использовал его (в т.ч. благодаря напарнику: Фернандо Алонсо на целых десять кругов притормозил прорыв Хэмилтона в лидеры). Семикратный чемпион мира финищировал вторым – недобрав очков, которые очень пригодились бы ему на финише сезона.

Разбирательство Ожье с полицией

В последний день Ралли Хорватия Себастьен Ожье вместе со штурманом ехал по дороге общественного пользования на спецучасток. Для раллистов это довольно обычное дело – они постоянно передвигаются между допами на своих спортивных машинах. Но в тот раз для еще семикратного чемпиона мира это закончилось разбирательством с местной полицией.

Перестраиваясь, Ожье столкнулся с автомобилем ехавшего по своим делам жителям Хорватии. К счастью, никто не пострадал, и у раллийной Toyota повреждения были скорее косметическими, никак не повлиявшим на работу машины.

Однако в этой ситуации пилот должен выполнить правила дорожного движения – в том числе дождаться завершения процесса оформления ДТП. Но в этом случае многократный чемпион мира опоздал бы на очередной доп, получил бы за это немаленький временной штраф и мог выпасть из числа претендентов на победу в гонке. Поэтому француз самовольно покинул место инцидента (оставив разбираться представителя команды) – хотя полицейские пытались остановить пилота, встав перед его автомобилем.

Гонку Ожье выиграл, но его поведение не осталось без внимания FIA. В сумме гонщик получил штрафов на 7 тысяч евро и вдобавок заработал отложенную дисквалификацию на полгода, которая выступила бы в силу, если бы подобный инцидент повторился до 26 октября 2021-го.

Столкновение КАМАЗа с вертолетом

На ралли «Дакар» случалось практически все, и теперь – даже столкновение машины с вертолетом. Во время 12-го спецучастка грузовик экипажа «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова настолько сильно подпрыгнул на кочке, что задел посадочную лыжу у опустившегося слишком низко телевизионного вертолета.

К счастью, все обошлось, и небольшие повреждения воздухозаборников КАМАЗа несильно повлияли на скорость машины: по итогам гонки Шибалов стал вторым в зачете грузовиков.

Упрямая гайка Mercedes в Монако

На этапе Формулы 1 в средиземноморском княжестве Валттери Боттас смог ответить на вопрос «что такое невезение», а вот «как с ним бороться» – в команде разбирались еще целых два дня. Во время гонки шедший вторым Боттас свернул в боксы на второй плановый пит-стоп, но сменить шины не получилось. Гайку на одном из колес перекосило и заклинило – и финна пришлось просто снять с гонки.

«Валттери остановил машину слишком рано, не доехав до нужного места, – позже процитировал главу коллектива Тото Вольфа Auto Motor und Sport. – Из-за этого механик вынужден был расположить гайковерт под углом, что и привело к повреждению гайки. Мы просто не смогли открутить ее».

«Гайковерт оказалась слегка перекошен, – уточнил глава тактического штаба Джеймс Воулз. – Из-за этого выдаваемая им нагрузка оказалась приложена не ко всей гайке, а только к небольшой ее части. С этой части просто срезало весь металл».

Чтобы удалить гайку с колеса, чемпионской команде понадобилось два дня! Только вернувшись на базу в Брэкли, механики хорошенько нагрели деталь, после чего металл расширился и благодаря этому гайку получилось снять.

Дальнейшая судьба злополучной гайки осталась неизвестной. Но некоторые шутники уверены, что для нее уже нашлось место в структуре менеджемента команды Red Bull.

Лукьянюк перевернул машину – и выиграл!

Летом российский гонщик Алексей Лукьянюк, для которого уже несколько лет главным турниром является чемпионат Европы по ралли, сделал исключение и стартовал на эстонском этапе чемпионата мира. Петербуржец, выступавший в классе WRC3, уже после 3-го спецучастка из 24-х захватил лидерство и не упускал его до самого последнего допа, где... перевернул свою Skoda.

За свою карьеру Алексей потерял немало хороших результатов из-за аварий. К примеру, в этом году он не смог выступить на чешском Ралли Злин, так как разбил машину на тестах незадолго до старта. Сход с трассы на Ралли Азорские острова тоже имел одной из причин невынужденный контакт со столбом. И в итоге даже с двумя победами за сезон Лукьянюк занял в европейском чемпионате лишь 4-е место.

А вот в Эстонии машина после инцидента могла продолжать движение – и Алексей пересек линию финиша, не потеряв лидерства!

Предстартовый наезд в MotoGP

23-летний итальянец Энеа Бастьянини в этом году дебютировал в высшей лиге чемпионата мира и в целом неплохо провел сезон. Да, уроженец Римини уступил по очкам лучшему новичку сезона Хорхе Мартину – но стоит учесть, что Бастьянини выступал на позапрошлогоднем мотоцикле Ducati. Что не помешало гонщику дважды подняться на подиум и опередить напарника по очкам чуть ли не в три раза.

Однако до первого в карьере подиума итальянец успел обратить на себя внимание другим способом. В конце прогревочного круга Гран При Италии, уже в районе стартовой решетки, пилот резко затормозил, поднял байк на переднее колесо и... перевернувшись, упал на ехавшего впереди Жоана Зарко.

Авария выглядела довольно жутко, но никто не пострадал. Энеа пересел на запасной байк – но на первом же круге ошибся, упал и вернулся в боксы, откуда уже не выехал. Зарко же финишировал на 4-й позиции.

Позже пилот объяснил инцидент своей невнимательностью: «Подъезжая к стартовой решетке, я заметил, что у меня не активирована подушка безопасности. И из-за этого потерял концентрацию. Зарко в этот же момент замедлился – и я уже ничего не мог поделать. Въехал в него на полной скорости».