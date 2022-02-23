Онлайн. Предсезонные тесты Ф1 в Барселоне. День первый

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Джолион Палмер постоял на обочине трассы и поделился с сайтом Формулы 1 своими наблюдениями. Говорит, что увидел работу граунд-эффекта, который позволяет болидам отлично проходить скоростные повороты. Особенно похвалил Mercedes и Ferrari.

Оставим это на его совести, мы что слышали, то вам и передали.