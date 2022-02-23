Онлайн. Предсезонные тесты Ф1 в Барселоне. День первый
Команды Формулы 1 впервые одновременно выведут свои новые машины 2022 года на трассу. Кто покажет лучшее время?
Автор: Сергей Иванов
Отчет
Нет, Макс, это не в пределах трассы...
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18
Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
Джолион Палмер постоял на обочине трассы и поделился с сайтом Формулы 1 своими наблюдениями. Говорит, что увидел работу граунд-эффекта, который позволяет болидам отлично проходить скоростные повороты. Особенно похвалил Mercedes и Ferrari.
Оставим это на его совести, мы что слышали, то вам и передали.
Пилоты обновили рекорды максимальной скорости (для машин 2022 года).
Николя Латифи: 320 км/ч
Шарль Леклер: 318 км/ч
Макс Ферстаппен: 316 км/ч
Макс Ферстаппен: Соблюдение пределов трассы? Нет, не слышал!
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18
Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
Подоспела аналитика из Формулы Е. Чемпион третьего сезона Лукас ди Грасси утверждает, что новые передние крылья будут очень эффективно протыкать шины при авариях.
Макс на гравии (не сильно, правда). До сих пор на трассе не было ни красных, ни желтых флагов.
Похоже, Роберт Кубица за свою карьеру уже накатался. Он проехал меньше всех кругов и спокойно сидит в гараже, словно и не собираясь продолжать...
Роберт Кубица, Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Сколько кругов проехали пилоты команд:
Red Bull: 35
Mercedes: 30
Ferrari: 24
Williams: 21
Alpha Tauri: 19
Alpine: 19
McLaren: 18
Aston Martin: 14
Haas: 6
Alfa Romeo: 4
|Пилот
|Команда
|Время
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1.21.718
|2
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:22.382
|3
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:22.655
|4
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:22.692
|5
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:22.789
|6
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|1:23.317
|7
|Николя Латифи
|Williams
|1:23.379
|8
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|1:24.076
|9
|Никита Мазепин
|Haas
|1:28.255
Информация по максимальной скорости:
Макс Ферстаппен - 316 км/ч
Николя Латифи - 314 км/ч
Юки Цунода - 312 км/ч
Роберт Кубица проехал на Alfa Romeo пока всего четыре круга и так и не показал зачетного времени.
Мазепин уже завершил шесть кругов. Все остальные - существенно больше.
McLaren использует аэродинамическую краску. Это что-то вроде жидкого воска, который на тестах распыляется на ключевые детали болида и под воздействием воздушного потока начинает растекаться, показывая, куда ветер дует.
Хэмилтон следит за конкурентами. Камера следит за Хэмилтоном. Интересно, крыло у кого-нибудь потрогать решится?
Худшее время (среди тех, кто вообще показал время) сейчас с Себастьяна Феттеля - 1:25,007. Ходили слухи, что еще на выкатке в Aston Martin поняли, что выбрали ошибочную аэродинамическую концепцию и приготовились "слить" сезон, рано начав работу над машиной 2023 года.
Правда, источник этих слухов прежде не внушал большого доверия... В частности от него мы слышали, что болид Aston Martin вообще не будет готов к тестам, а он - вот он.
Льюис Хэмилтон продолжает прогуливаться у боксов Red Bull, думая, что так его никто не узнает. Хорошая попытка, Хэм!
Льюис Хэмилтон, Mercedes
Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
Вот о каких решетках на машине Расселла мы говорим:
Джордж Расселл, Mercedes W13
Фото: Mark Sutton / Motorsport Images