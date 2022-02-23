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Формула 1 Новости

Онлайн. Предсезонные тесты Ф1 в Барселоне. День первый

Команды Формулы 1 впервые одновременно выведут свои новые машины 2022 года на трассу. Кто покажет лучшее время?

Онлайн. Предсезонные тесты Ф1 в Барселоне. День первый

Автор: Сергей Иванов

Отчет
Статус: прямой эфир
06:36
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
06:36

Нет, Макс, это не в пределах трассы...

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
06:33 Болельщиков и посторонних сегодня на трассу не пускают. Но Карлосу Сайнсу разрешили взять с собой папу, Карлоса Сайнса-старшего, двукратного чемпиона мира по ралли и трехкратного победителя "Дакара".
06:30 До конца утренней сессии тестов остается 30 минут... сможет ли кто-то еще улучшить? Даже не так: сможет ли улучшить Никита Мазепин, который сейчас проигрывает Леклеру более пяти секунд?
06:29 Пока только трое пилотов не попытались улучшить время круга, сменив жесткие шины С2 на более мягкие С3. Это Ландо Норрис, Макс Ферстаппен и Никита Мазепин. Лучшее время из них принадлежит Норрису - 1:21,173
06:23 Себастьян Феттель наглядно опровергает слухи о том, что Aston Martin в этом году будет самым медленным болидом. Он проехал круг за 1:21,551. Это четвертое время с начала дня, оно лучше, чем у Макса Ферстаппена, но хуже времени Леклера, Расселла и Норриса.
06:22 А вот Red Bull едет так, словно с полным баком топлива, говорит Палмер...
06:19

Джолион Палмер постоял на обочине трассы и поделился с сайтом Формулы 1 своими наблюдениями. Говорит, что увидел работу граунд-эффекта, который позволяет болидам отлично проходить скоростные повороты. Особенно похвалил Mercedes и Ferrari.

Оставим это на его совести, мы что слышали, то вам и передали.
06:13

Появились соображения по поводу того, где Хэмилтон взял свой сегодняшний наряд:

 
06:11

Пилоты обновили рекорды максимальной скорости (для машин 2022 года).

Николя Латифи: 320 км/ч

Шарль Леклер: 318 км/ч

Макс Ферстаппен: 316 км/ч
06:08
Посмотрите на новый болид RB, раз уж до сего дня его держали в секрете:
06:05 Быть может, Ферстаппен и не покажет сегодня лучшего времени, но он точно претендует на звание самого трудолюбивого. Макс уже проехал 65 кругов. В гонке в Барселоне в этом году будет 66.
06:01 Феттель опередил Латифи, показав время 1:23,328. Теперь четырехкратный чемпион мира превосходит не только одного лишь Мазепина.
05:59 Auto Motor und Sport сообщает, что проблемы не только у Alfa Romeo. У Haas утром барахлил бензонасос, вот почему Мазепин выехал одним из последних. А у Alpine не работает активация DRS, так что Алонсо ездит сегодня с закрытым крылом.
05:56

Макс Ферстаппен: Соблюдение пределов трассы? Нет, не слышал!

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
05:52 Поступают сообщения, что болид Alfa Romeo в боксах разобран на множество деталей. Быть может команда и нашла неисправность, но устранить ее пока не успела.
05:50

Подоспела аналитика из Формулы Е. Чемпион третьего сезона Лукас ди Грасси утверждает, что новые передние крылья будут очень эффективно протыкать шины при авариях.

 
05:48 Расселл только что тоже улучшил, но Леклера не перебил - теперь время Mercedes - 1:20,784.
05:47 Пилот Ferrari показал время на 0,9 секунды быстрее Джорджа Расселла на Mercedes. Для сравнения, в 2020 году на тестах в той же Барселоне в первый день Льюис Хэмилтон закончил сессию со временем 1:16,976
05:46 А Шарль Леклер улучшил, и хорошо так улучшил - 1:20,165!
05:45

Макс на гравии (не сильно, правда). До сих пор на трассе не было ни красных, ни желтых флагов.

 
05:38 Alfa Romeo подтвердила: на их болиде обнаружены "небольшие неисправности" - вот почему Кубица проехал только четыре круга. Но теперь все вроде как починили и "тесты продолжаются по плану".
05:33

Похоже, Роберт Кубица за свою карьеру уже накатался. Он проехал меньше всех кругов и спокойно сидит в гараже, словно и не собираясь продолжать...

Роберт Кубица, Alfa Romeo

Роберт Кубица, Alfa Romeo

Фото: Alfa Romeo
05:30 Похоже, термометр на официальном сайте автодрома сломан. Он так и показывает 0 градусов. В самом городе Барселона уже +15, солнышко припекает...
05:25

Вот вам еще немного наглядного сравнения понтонов:

 
05:24 Ферстаппен первым за сегодня проехал 50 кругов.
05:19 Впрочем, Никита продолжает прогрессировать - уже 1:26,455.
05:18 Никита Мазепин тоже улучшил свое время. Но не сильно - 1:27,599.
05:17 Есть, однако, логичное мнение, что к тестам в Бахрейне все команды привезут по паре фур обновлений, и истинную скорость покажут только там...
05:16 Например, актуальное время Ферстаппена - 1:22,246...
05:15 И Расселл улучшил снова - 1:21.039! Mercedes уже более чем на секунду быстрее всех остальных...
05:14 Тем временем Расселл улучшил и отобрал у Леклера лучшее время -  1:21,403!
05:05

А вот и видео от Red Bull подоспело:

 
05:02

Видео операторов телеканалов на трассу сегодня не пустили. Но самой Ф1 снимать можно:

 

 
04:56

Сколько кругов проехали пилоты команд:

Red Bull: 35
Mercedes: 30
Ferrari: 24
Williams: 21
Alpha Tauri: 19
Alpine: 19
McLaren: 18
Aston Martin: 14
Haas: 6
Alfa Romeo: 4
04:55 Времена круга после первых двух часов тестов
  Пилот Команда Время
1 Шарль Леклер Ferrari 1.21.718
2 Ландо Норрис McLaren 1:22.382
3 Джордж Расселл Mercedes 1:22.655
4 Юки Цунода AlphaTauri 1:22.692
5 Макс Ферстаппен Red Bull 1:22.789
6 Фернандо Алонсо Alpine 1:23.317
7 Николя Латифи Williams 1:23.379
8 Себастьян Феттель Aston Martin 1:24.076
9 Никита Мазепин Haas 1:28.255
04:50

Информация по максимальной скорости:

Макс Ферстаппен - 316 км/ч

Николя Латифи - 314 км/ч

Юки Цунода - 312 км/ч
04:48

Мазепин продолжает тесты, так что вполне еще может улучшить.

 
04:43

Роберт Кубица проехал на Alfa Romeo пока всего четыре круга и так и не показал зачетного времени. 

Мазепин уже завершил шесть кругов. Все остальные - существенно больше.
04:37
Никита Мазепин, Haas VF-22

Никита Мазепин, Haas VF-22

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
04:37 Время Никиты: 1:28,255.
04:36 Никита Мазепин, наконец, показал время круга. Феттель более не самый медленный...
04:33

Ferrari также балуется аэродинамической краской:

 
04:30 Феттель улучшил свое время на секунду, но все равно остается самым медленным: 1:24,074. Никита Мазепин и Роберт Кубица остаются пока единственными, кто так времени круга и не показал.
04:28

McLaren использует аэродинамическую краску. Это что-то вроде жидкого воска, который на тестах распыляется на ключевые детали болида и под воздействием воздушного потока начинает растекаться, показывая, куда ветер дует.

 
04:25
Что уже сейчас можно сказать о новом болиде Red Bull:
04:22

Хэмилтон следит за конкурентами. Камера следит за Хэмилтоном. Интересно, крыло у кого-нибудь потрогать решится?

 
04:17 Не успел я это написать, как Ферстаппен закончил свой 24-й круг. А Леклер пока отдыхает в боксах с 23 кругами на счетчике.
04:15 Леклер лидирует не только с временем круга, но и по числу пройденных кругов. За час с небольшим он намотал уже 23 круга, на один больше Макса Ферстаппена.
04:12

Худшее время (среди тех, кто вообще показал время) сейчас с Себастьяна Феттеля - 1:25,007. Ходили слухи, что еще на выкатке в Aston Martin поняли, что выбрали ошибочную аэродинамическую концепцию и приготовились "слить" сезон, рано начав работу над машиной 2023 года. 

 

Правда, источник этих слухов прежде не внушал большого доверия... В частности от него мы слышали, что болид Aston Martin вообще не будет готов к тестам, а он - вот он.  
04:07

Что думаете про нос от Ньюи? Есть в нем что-то необычное?

 
04:03

Льюис Хэмилтон продолжает прогуливаться у боксов Red Bull, думая, что так его никто не узнает. Хорошая попытка, Хэм!

Льюис Хэмилтон, Mercedes

Льюис Хэмилтон, Mercedes

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
04:01

А вот и наглядное сравнение понтонов:

 
03:59 И вот с такой решеткой Шарль Леклер ставит лучшее время: 1:21,718!
03:54

Оцените "решетку" с датчиками у Ferrari:

 
03:52
Никита Мазепин, Haas F1 Team VF-22

Никита Мазепин, Haas F1 Team VF-22

Фото: Carl Bingham / Motorsport Images
03:49 Мазепин выехал на трассу на Haas.
03:46

Диффузор Эдриана Ньюи:

 
03:43

Вот о каких решетках на машине Расселла мы говорим:

Джордж Расселл, Mercedes W13

Джордж Расселл, Mercedes W13

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
03:39 Но еще быстрее Цунода! 1:22,692!
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