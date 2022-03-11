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Формула 1 Новости

Онлайн. Предсезонные тесты Ф1 в Бахрейне. День второй

Какая команда покажет истинную скорость своей машины?

Онлайн. Предсезонные тесты Ф1 в Бахрейне. День второй

Автор: Александра Шубина

Отчет
Статус: прямой эфир
Времена за два часа до перерыва:

1. Окон (Alpine) 1:34.276 - C4, 24 кругов
2. Леклер (Ferrari) 1:34.366 - C3, 17 
3. Ферстаппен (Red Bull) 1:35.874 - C2, 26 
4. Боттас (Alfa Romeo) 1:36.987 - 18 
5. Цунода (AlphaTauri) 1:37.893 - C4, 15 
6. Норрис (McLaren) 1:38.543 - C2, 6 
7. Расселл (Mercedes) 1:38.585 - C3, 20 
8. Феттель (Aston Martin) 1:38.948 - C3, 35
9. Шумахер (Haas) 1:39.258 - C2, 10 
10. Латифи (Williams) 1:39.845 - C4, 12
Машину пока только собираются убирать.
Латифи вернули в боксы.
 
Причем огонь серьезный: что-то даже взорвалось (похоже, тестовые шины-прототипы Pirelli). Латифи пришлось помогать маршалам тушить пожар.
У Латифи возникли проблемы с тормозами: задние задымились и загорелись, из-за чего Николя развернуло.
Красные флаги!
Босс Alpine Отмар Сафнауэр отметил, что вчера - и в Барселоне - команда не особо тестировала скорость машины. Скорее всего, они уделят этому время сегодня вечером.
McLaren пытается решить проблему с перегревом тормозов (сегодня у них появились новые детали), но пока что Норрис проехал всего 6 кругов.
Теперь на треке Окон, Ферстаппен, Цунода, Феттель, Боттас и - наконец - Латифи.
Окон показывает (пока) быстрейшее время дня на шинах С4! 1:34.276.
Феттель решил составить Окону компанию.
Обновленное днище Ferrari:

 
И первым тишину прерывает... Окон.

Пока что можете оценить, как глава Mercedes доволен машиной:

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Сейчас на трассе нет ни одной машины...
Стало понятно, почему Латифи провел всего 4 круга и пока больше не выезжал: сейчас на его машине меняют днище.
Ситуация спустя час после начала:
  1. Леклер, Ferrari, 1:34.366 - C3, 13 кругов
  2. Окон, Alpine, 1:35.423 - C3, 13 
  3. Ферстаппен, Red Bull, 1:36.914 - C2, 13
  4. Цунода, AlphaTauri, 1:37.893 - C3, 9
  5. Норрис, McLaren, 1:38.543 - C2, 6
  6. Феттель, Aston Martin, 1:38.948 - C3, 19
  7. Шумахер, Haas, 1:39.490 - C2, 7
  8. Расселл, Mercedes, 1:39.558 - C3, 14
  9. Боттас, Alfa Romeo, 1:40.863 - C2, 13
В боксах McLaren при каждом возвращении машины с трассы все равно смотрят на тормоза. По всей видимости, эта проблема еще остается головной болью для команды.
Пока что только Латифи не поставил "боевого" времени. Только что на быстром круге был Шумахер - он запрыгнул на седьмую позицию, 1:39.490.
По информации издания Auto Motor und Sport, FIA разрешила командам применять так называемые дополнительные усилители днища, которые предотвращают колебания и, соответственно, уменьшают или и вовсе избавляют от эффекта "козления". Haas и Alfa Romeo даже отметили, что это "практически полностью решило проблему". Mercedes же рассказала, что "иногда это помогает, а иногда - нет".
Цунода заблокировал колеса в злосчастном десятом повороте, где вчера практически все допускали такую ошибку. Может, пора этот вираж и назвать в честь порчи шин...
Через практически 40 минут после начала дела обстоят так:
1. Окон (Alpine) 1:36.472 - C3, 9 кругов
2. Леклер (Ferrari) 1:37.972 - C3, 6 
3. Норрис (McLaren) 1:39.409 - C2, 6 
4. Расселл (Mercedes) 1:39.558 - C3, 12 
5. Цунода (AlphaTauri) 1:40.292 - C4, 4 
6. Феттель (Aston Martin) 1:41.541 C2, 6
7. Боттас (Alfa Romeo)  Без времени, 4 
8. Ферстаппен (Red Bull) Без времени, 4
Леклеру по радио сообщили, что сегодня ветер сильнее, чем вчера.

Еще розового Alpine:

Эстебан Окон, Alpine

Эстебан Окон, Alpine

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
Норрис вернулся на трек - похоже, пока что проблема с тормозами решена.
Окон: 1:36.472, первое время!
Вчерашнее время Шарля - 1:34.531 на С3. Сейчас он тоже на данном комплекте резины.
А Леклер тем временем показал второй результат: 1:39.409.
Следующими на трек выползли Ферстаппен и Окон.
Расселл теперь не одинок: к нему присоединились Леклер и в итоге Феттель.
Если у вас грузит твиттер (извините), то можете посмотреть на розовую машину Alpine:

 
Журналист Альберт Фабрега сообщает, что, похоже, у McLaren та же проблема, что и вчера: на автомобиле что-то не так с системой охлаждения тормозов...
Что-то подкручивают в кокпите машины Aston Martin - и совсем скоро уже Феттель сядет за руль AMR22.
По поводу Риккардо - все ковид-тесты отрицательные, так что дело, по всей видимости, реально в каком-то недомогании. Пожелаем Даниэлю здоровья и понадеемся, что увидим его завтра на треке.
И пока что Джордж остался на трассе в гордом одиночестве.
Расселл перебил результат Цуноды и запрыгнул на вторую позицию (1:39.862).
Датчики на машине Red Bull:

 
Цунода тоже показал время, но его разве что можно назвать совсем пристрелочным: 1:40.292.
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