Онлайн. Предсезонные тесты Ф1 в Бахрейне. День второй

02:53 По информации издания Auto Motor und Sport, FIA разрешила командам применять так называемые дополнительные усилители днища, которые предотвращают колебания и, соответственно, уменьшают или и вовсе избавляют от эффекта "козления". Haas и Alfa Romeo даже отметили, что это "практически полностью решило проблему". Mercedes же рассказала, что "иногда это помогает, а иногда - нет".