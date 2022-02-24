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Формула 1 Новости

Онлайн. Предсезонные тесты Ф1 в Барселоне. День второй

В первый день сильнейшими были Ferrari и McLaren, а Red Bull скорости не показала. Изменится ли что-то в четверг?

Онлайн. Предсезонные тесты Ф1 в Барселоне. День второй

Автор: Сергей Иванов

Отчет
Статус: прямой эфир
06:50 Пишут, что глава Haas Гюнтер Штайнер пропустит пресс-конференцию, его заменит "официальный представитель команды". В пресс-центре предполагают, что это связано с ожидаемыми вопросами о русском спонсорстве...
06:48 Маловероятно, что это будет Перес...
06:47 Сайнс, Стролл, Риккардо, Элбон, Шумахер, Окон вернулись на трассу. Кто-то улучшит?
06:46 Зеленый свет, у гонщиков есть еще 15 минут до конца утренней сессии!
06:45

Кто готов к техническому анализу по этим фотографиям?

 
06:44

Еще немного о покрывале:

 
06:42

А вот и тот самый чехол Red Bull, который по слухам впечатлил ребят из Williams:

 
06:39

Самого Переса уже вернули в боксы:

 
06:36 Auto Motor und Sport пишет, что у Переса сломалась коробка передач.
06:34 Наше предположение подтвердилось: механики Red Bull укутали болид так, что само это покрывало по сообщению Мэтта очень впечатлило сотрудников Williams.
06:33
 
06:31 Наш Мэтт Кью передает, что машина Переса цела, но мотор заглох. Скорее всего это механическая поломка, а не результат аварии.
06:30 Что именно произошло сказать сложно - камеры на трассе выключены.
06:30 Механики Red Bull попрыгали в автомобиль безопасности и отправились вызволять Переса. Или накрывать его болид покрывалом, чтобы при погрузке на эвакуатор никто не успел заглянуть ему под днище и раскрыть все секреты Ньюи.
06:28 На момент появления красных флагов на трассе были Перес и Стролл. Но Лэнс уже вернулся на пит-лейн.
06:25 Перес остановил болид на выходе из 13 поворота. Там ранее развернуло Шумахера.
06:24 Первые красные флаги за два дня тестов!
06:23 Риккардо серьезно улучшил и показал второе время дня - 1:20,948.
06:20 У Alpine сохраняются проблемы с DRS - Окон крыло не открывает. Кроме того, все команды страдают от "козления"  машин на прямых. Джолион Палмер разглядел, что хуже всего дела с этим у Aston Martin.
06:17 До конца сессии остается 45 минут. По числу пройденных кругов продолжает лидировать Карлос Сайнс, который проехал трассу уже 61 раз.
06:12 Гасли вернулся на трассу после 48-минутного перерыва. Похоже, ему глобально перенастроили болид. И вот результат - второе время дня, 1:21.132!
06:04 Не успели похвалить Шумахера, как его развернуло на выходе из 13 поворота. Но вроде без последствий.
06:02

Мик преодолел 50 кругов и не сломался. Это больше, чем вчера проехали оба гонщика Haas в сумме.

 
05:52 Сайнс и Окон уже проехали более 50 кругов. К ним близок Мик Шумахер. А вот на счету Боттаса всего 12 кругов. Alfa Romeo, не болей!
05:49

Шумахер на Haas проехал круг уже за 1:21.949. Вчера лучшим временем Никиты Мазепина было 1:24,5.

Никита сегодня также получит шанс улучшить, сев за руль после обеда.
05:41 В Барселоне потеплело. Воздух на автодроме прогрелся до +15 градусов по Цельсию, температура асфальта поднялась до +22.
05:39 Напомним, что Мик Шумахер вчера днище Haas сломал. А вот Red Bull показалась более прочной машиной - Ферстаппен не раз вылетал на гравий, но все обошлось.
05:38

Вопрос лишь в том, это альтернативное днище или просто замена поврежденному?

 
05:35 Из грузовика Red Bull в бокс команды принесли новое днище, что бы это не значило...
05:33 Сейчас на трассе только Риккардо и Перес. Оба улучшили, но в лидеры не пробились.
05:25

Фото не совсем одетой машины McLaren MCL36 утекло в Сеть!

Это мы еще под юбку не заглядывали:

Mclaren MCL36

Mclaren MCL36

Фото: Giorgio Piola
05:18

К сожалению, не можем умолчать о том, что в Барселоне регулярно всплывает вопрос о возможной отмене из-за известных событий Гран При России. 

Вот официальный свежий комментарий Ф1:

"Формула 1 как и многие внимательно следит за развитием событий, но пока нам нечего сказать по поводу запланированного на сентябрь этапа. Мы продолжим также внимательно следить за ситуацией".
05:12 Карлосу принадлежит и рекорд по числу пройденных за сегодня кругов - сейчас их 37.
05:11 Не успели мы сверстать табличку, как Сайнс обновил время круга - 1:20.546! Это на 0,13 секунды медленнее его же лучшего вчерашнего результата.
05:01 Мик Шумахер проехал уже 29 кругов. Больше, чем вчера.
05:00 Лучшие времена круга после первых двух часов второго дня тестов в Барселоне
  Гонщик Команда Время
1 Карлос Сайнс Ferrari 1:20.890
2 Пьер Гасли AlphaTauri 1:21.466
3 Алекс Элбон Williams 1:21.657
4 Даниэль Риккардо McLaren 1:21.923
5 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:22.562
6 Лэнс Стролл Aston Martin 1:22.620
7 Валттери Боттас Alfa Romeo 1:22.858
8 Эстебан Окон Alpine 1:23.280
9 Серхио Перес Red Bull 1:23.320
10 Мик Шумахер Haas 1:23.499
04:56 Хэмилтон исправился и поднялся на пятую строчку - 1:22,562
04:50 Боттас проехал круг за 1:22,858. За сегодня это шестое время. А самый медленный в тайминге... Хэмилтон с его 1:25,082.
04:47

А самая большая максимальная скорость сегодня у Haas!

Шумахер (Haas-Ferrari): 321 км/ч
Элбон (Williams-Mercedes): 317 км/ч
Гасли (Alpha Tauri-Honda): 316 км/ч
Перес ( Red Bull-Honda): 314 км/ч
Стролл (Aston Martin-Mercedes): 312 км/ч
Сайнс (Ferrari): 311 км/ч
04:45

Alfa Romeo вернула Боттаса на трассу. Может, наконец, на исправной машине?

Вот что сам Боттас вчера говорил об этом:
04:41 Боттас не долго был за рулем. Вновь проблемы, вновь боксы, вновь ремонт... Всего пять кругов на счету финского гонщика. Зато у него теперь многолетний контракт...
04:36 Сайнс на шинах С3 проехал круг уже за 1:20.890. Это близко к его же вчерашнему времени. Напомним, что вчера он стал третьим, пропустив Норриса и своего напарника Шарля Леклера.
04:32

Команда Mercedes тем временем делает вид, что все так и задумывалось.

 
04:31 Перес ожидаемо улучшил -  1:23,417. А Хэмилтон проехал только семь кругов (10 всего) и снова вернулся в боксы. Проблемы с техникой, или все идет по плану? "Моя команда не ошибается", - говорил вчера Льюис.
04:25

Быстрейшим за сегодня, напомним, остается Карлос Сайнс.

 
04:23 Перес последним из десяти пилотов показал время круга. Ну как показал... только 1:25,860. Ехал он явно не в полную силу.
04:22 После трех утренних кругов, Льюис просидел без дела 55 минут в боксах. Пока не можем сказать почему.
04:20 Хэмилтон, наконец, вернулся на трассу.
04:18

После презентации Ferrari F1-75 наш итальянский эксперт Джорджио Пиола предполагал, что при такой форме нижней плоскости заднего крыла, воздух с нее будет сдувать в небольшую щель между плоскостями даже при закрытом DRS.

Аэродинамическая краска наглядно подтверждает, что Пиола был прав.

 

 
04:13 Алекс Элбон показал второе время сегодняшнего дня и абсолютно лучший первый сектор - 1:21,657. Похоже, Williams снова тот.
04:11

В Alfa Romeo подтвердили, что утром чинили всю ту же вчерашнюю "мелкую поломку", которую не успели доделать за ночь. Но теперь, говорят, все нормально.

 
04:09 Мы ошиблись: меньше всего кругов сегодня на счету Хэмилтона: он пока проехал всего три...
04:06 Меньше всего кругов на счету Боттаса. Он выехал, вернулся, снова выехал, но пока проехал лишь четыре круга...
04:04 Карлос Сайнс первым проехал более 20 кругов за сегодня.
04:03

Кстати, если вы вдруг не знали, сегодня дни рождения у Алена Проста и Педро де ла Росы.

 
03:56 Пока лучшее время Риккардо: 1:22,997. Это на три с лишним секунды медленнее лучшего вчерашнего результата Норриса. Но, как говорят, еще не вечер.
03:55
Риккардо работает за рулем McLaren на трассе, почитайте, что наговорил вчерашний герой Норрис:
03:49 Сайнс выступает на разине С3. И он уже снял 0,7 секунды от своего прежнего результата.
03:47 В тайминге новый лидер. Карлос Сайнс проехал круг за 1:21,708.
03:43 Боттас, наконец, выехал на трассу. Вчера пилоты Alfa Romeo проехали всего 32 круга.
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