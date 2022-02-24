Онлайн. Предсезонные тесты Ф1 в Барселоне. День второй

05:18

К сожалению, не можем умолчать о том, что в Барселоне регулярно всплывает вопрос о возможной отмене из-за известных событий Гран При России.

Вот официальный свежий комментарий Ф1:

"Формула 1 как и многие внимательно следит за развитием событий, но пока нам нечего сказать по поводу запланированного на сентябрь этапа. Мы продолжим также внимательно следить за ситуацией".