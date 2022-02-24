Онлайн. Предсезонные тесты Ф1 в Барселоне. День второй
В первый день сильнейшими были Ferrari и McLaren, а Red Bull скорости не показала. Изменится ли что-то в четверг?
Автор: Сергей Иванов
Отчет
Мик преодолел 50 кругов и не сломался. Это больше, чем вчера проехали оба гонщика Haas в сумме.
Шумахер на Haas проехал круг уже за 1:21.949. Вчера лучшим временем Никиты Мазепина было 1:24,5.
Никита сегодня также получит шанс улучшить, сев за руль после обеда.
Фото не совсем одетой машины McLaren MCL36 утекло в Сеть!
Это мы еще под юбку не заглядывали:
Mclaren MCL36
Фото: Giorgio Piola
К сожалению, не можем умолчать о том, что в Барселоне регулярно всплывает вопрос о возможной отмене из-за известных событий Гран При России.
Вот официальный свежий комментарий Ф1:
"Формула 1 как и многие внимательно следит за развитием событий, но пока нам нечего сказать по поводу запланированного на сентябрь этапа. Мы продолжим также внимательно следить за ситуацией".
|Гонщик
|Команда
|Время
|1
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:20.890
|2
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|1:21.466
|3
|Алекс Элбон
|Williams
|1:21.657
|4
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|1:21.923
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:22.562
|6
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|1:22.620
|7
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|1:22.858
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|1:23.280
|9
|Серхио Перес
|Red Bull
|1:23.320
|10
|Мик Шумахер
|Haas
|1:23.499
А самая большая максимальная скорость сегодня у Haas!
Шумахер (Haas-Ferrari): 321 км/ч
Элбон (Williams-Mercedes): 317 км/ч
Гасли (Alpha Tauri-Honda): 316 км/ч
Перес ( Red Bull-Honda): 314 км/ч
Стролл (Aston Martin-Mercedes): 312 км/ч
Сайнс (Ferrari): 311 км/ч
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