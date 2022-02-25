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Формула 1 Новости

Онлайн. Предсезонные тесты Ф1 в Барселоне. День третий

В четверг быстрейшей стала Ferrari, а у Red Bull возникли технические проблемы. Что же произойдет в заключительный тестовый день?

Онлайн. Предсезонные тесты Ф1 в Барселоне. День третий

Автор: Александра Шубина

Отчет
Статус: прямой эфир
04:32 Alpine отмечает, что остановка Алонсо была связана с потерей давления в машине... Но о каком именно давлении идет речь пока что неизвестно (по слухам, проблема в давлении масла двигателя).
04:27 Сейчас все вновь возвращаются к более спокойному времяпрепровождению и выполняют обкатку машин на длинных сериях кругов. Так что рекомендуем взглянуть на белый Haas с разных ракурсов:

Это интересно:
04:16 Ферстаппен вновь улучшает: 1:20.683 на шинах С3.
04:15 Огненная остановка Алонсо с другого ракурса:

 
04:11 И Ферстаппен ставит лучшее время дня: 1:21.192. Но до вчерашнего 1:19.689 от Леклера еще далеко...
04:09 И Гасли уже вновь выезжает на трек. Полюбуйтесь красивой AT03:

 
04:06 Зеленый флаг – пора возвращаться на трассу.
04:04 Топ-5 по итогам первого часа утренней сессии:
1. Алонсо, 1:21.242, C3
2. Норрис, 1:21.397, C3
3. Ферстаппен, 1:22.614, C2
4. Леклер, 1:22.778, C2
5. Феттель, 1:22.859, C2
04:03 Сообщается, что все возобновится в 12:05 по московскому времени.
03:57 Пока мы все ждем возобновления сессии, можете посмотреть на небольшую утреннюю прогулку по паддоку:

 
03:52 Похоже, с машиной испанца серьезные проблемы. Вероятно, кто-то сейчас словил флешбэки... 

 
03:51 Красный флаг! Алонсо остановился на последнем секторе.
03:40

Первые времена:
1. Алонсо, Alpine, 1:21.242, C3 - 7 кругов
2. Ферстаппен, Red Bull, 1:22.551, С2 - 9 кругов
3. Леклер, Ferrari, 1:23.589, С2 - 8 кругов
4. Расселл, Mercedes, 1:24.592, С2 - 14 кругов
5. Чжоу, Alfa Romeo, 1:24.938, C2 - 7 кругов
6. Феттель, Aston Martin, 1:25.332, C2 - 7 кругов
7. Мазепин, Haas, 1:31.204, C3 - 5 кругов
8. Гасли, AlphaTauri, 1:32.174, C4 - 9 кругов
9. Элбон, Williams, 1:46.860, C3 - 4 круга
10. Норрис, McLaren, 1:48.115, C3 - 5 кругов
03:30 Еще немного полностью белого Haas:

 
03:24 После проверок пределов трассы Алонсо вернулся в боксы и ненадолго оставил машину механикам.
03:22

Алонсо сразу решил проверить A522 на прочность: 

 
03:20

И первое время показывает Леклер: 1:23.589. Однако пока еще совсем рано говорить о скорости (да и кто в принципе судит об этом параметре по итогам тестов?), ведь пилоты только-только совершили свои первые круги. 

Вчерашнее быстрейшее время Шарля для сравнения: 1:19.689
03:12 По всей видимости, утро за рулем нового Williams проведет не Николя Латифи, а Алекс Элбон, поскольку британо-таец уже выезжает из пит-лейта. Его примеру последовали и Никита Мазепин с Ландо Норрисом. Соответственно, все 10 машин уже на треке!
03:08 К действующему чемпиону на трассе присоединились Джордж Расселл, Себастьян Феттель, Пьер Гасли, Фернандо Алонсо, Гуаньюй Чжоу и Шарль Леклер
03:01 Последний день первой части предсезонных тестов Ф1 стартовал! Макс Ферстаппен сразу же выезжает на трек на своем RB18
02:55 Напомним, что вчера вечером команда приняла решение на время заключительного дня тестов отказаться от лого «Уралкалия» и убрать с болида красный и синий цвета
02:51

Первый взгляд на то, как сегодня будет выглядеть машина Haas без логотипов титульного спонсора и в обновленной – полностью белой – расцветке:

 
02:48

Пока мы ждем зеленого сигнала светофора, можете взглянуть на интересную статистику: мы собрали различные данные о двух первых днях заездов на «Каталунье» в таблицы

Скучно не будет:
02:43

График работы пилотов по ходу третьего тестового дня:

  25 февраля утро 25 февраля день
Mercedes Расселл Хэмилтон
Red Bull Ферстаппен Перес
Ferrari Леклер Сайнс
McLaren Норрис Риккардо
Alpine Алонсо Окон
AlphaTauri Гасли Цунода
Aston Martin Феттель Стролл
Williams Латифи Элбон
Alfa Romeo Чжоу Боттас
Haas Мазепин Шумахер
02:33 Сегодня в Барселоне облачно, сейчас +10 градусов по Цельсию. Если все пойдет так, как было запланировано изначально, то во время обеденного перерыва трассу специально польют: так гонщики смогут протестировать составы резины, предназначенные для дождевых условий
02:29

Здравствуйте! Мы рады вас приветствовать на нашей текстовой онлайн-трансляции третьего и заключительного дня тестов Ф1 в Барселоне.

Пит-лейн откроется через полчаса – и пока мы дожидаемся зеленого сигнала, стоит вспомнить, что же случилось вчера. 

По итогам четверга быстрейшим стал Шарль Леклер на Ferrari, следом за ним расположился Пьер Гасли из AlphaTauri, а тройку замкнул гонщик McLaren Даниэль Риккардо.

Полный отчет:
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