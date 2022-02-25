Онлайн. Предсезонные тесты Ф1 в Барселоне. День третий
В четверг быстрейшей стала Ferrari, а у Red Bull возникли технические проблемы. Что же произойдет в заключительный тестовый день?
Автор: Александра Шубина
Отчет
1. Алонсо, 1:21.242, C3
2. Норрис, 1:21.397, C3
3. Ферстаппен, 1:22.614, C2
4. Леклер, 1:22.778, C2
5. Феттель, 1:22.859, C2
Первые времена:
1. Алонсо, Alpine, 1:21.242, C3 - 7 кругов
2. Ферстаппен, Red Bull, 1:22.551, С2 - 9 кругов
3. Леклер, Ferrari, 1:23.589, С2 - 8 кругов
4. Расселл, Mercedes, 1:24.592, С2 - 14 кругов
5. Чжоу, Alfa Romeo, 1:24.938, C2 - 7 кругов
6. Феттель, Aston Martin, 1:25.332, C2 - 7 кругов
7. Мазепин, Haas, 1:31.204, C3 - 5 кругов
8. Гасли, AlphaTauri, 1:32.174, C4 - 9 кругов
9. Элбон, Williams, 1:46.860, C3 - 4 круга
10. Норрис, McLaren, 1:48.115, C3 - 5 кругов
И первое время показывает Леклер: 1:23.589. Однако пока еще совсем рано говорить о скорости (да и кто в принципе судит об этом параметре по итогам тестов?), ведь пилоты только-только совершили свои первые круги.
Вчерашнее быстрейшее время Шарля для сравнения: 1:19.689
Первый взгляд на то, как сегодня будет выглядеть машина Haas без логотипов титульного спонсора и в обновленной – полностью белой – расцветке:
Пока мы ждем зеленого сигнала светофора, можете взглянуть на интересную статистику: мы собрали различные данные о двух первых днях заездов на «Каталунье» в таблицы
График работы пилотов по ходу третьего тестового дня:
|25 февраля утро
|25 февраля день
|Mercedes
|Расселл
|Хэмилтон
|Red Bull
|Ферстаппен
|Перес
|Ferrari
|Леклер
|Сайнс
|McLaren
|Норрис
|Риккардо
|Alpine
|Алонсо
|Окон
|AlphaTauri
|Гасли
|Цунода
|Aston Martin
|Феттель
|Стролл
|Williams
|Латифи
|Элбон
|Alfa Romeo
|Чжоу
|Боттас
|Haas
|Мазепин
|Шумахер
Здравствуйте! Мы рады вас приветствовать на нашей текстовой онлайн-трансляции третьего и заключительного дня тестов Ф1 в Барселоне.
Пит-лейн откроется через полчаса – и пока мы дожидаемся зеленого сигнала, стоит вспомнить, что же случилось вчера.
По итогам четверга быстрейшим стал Шарль Леклер на Ferrari, следом за ним расположился Пьер Гасли из AlphaTauri, а тройку замкнул гонщик McLaren Даниэль Риккардо.