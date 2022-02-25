Онлайн. Предсезонные тесты Ф1 в Барселоне. День третий

03:12 По всей видимости, утро за рулем нового Williams проведет не Николя Латифи, а Алекс Элбон, поскольку британо-таец уже выезжает из пит-лейта. Его примеру последовали и Никита Мазепин с Ландо Норрисом. Соответственно, все 10 машин уже на треке!