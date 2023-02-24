Большой онлайн: второй день тестов Ф1 в Бахрейне
Пилоты и команды Формулы 1 в пятницу пересекут экватор скоротечной предсезонной сессии
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Главное:
- тесты стартовали в 10:00 Мск и продлятся до 19:30 с часовым перерывом на обед
- с утра лучшим стал Карлос Сайнс, всего 0,063 секунды ему проиграл Логан Сарджент – пилот Williams использовал самую мягкую резину
- ни у одной из команд не было серьезных поломок, заезды ни разу не пришлось прерывать
Автор: Александр Кабановский
Отчет
|Поз
|Гонщик
|Команда
|Время
|Круги
|1.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:31.650
|18
|2.
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|1:32.466
|38
|3.
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:32.486
|70
|4.
|Логан Сарджент
|Williams
|1:32.549
|125
|5.
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:32.725
|27
|6.
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|
1:32.969
|113
|7.
|Чжоу Гауньюй
|Alfa Romeo
|1:33.170
|113
|8.
|Оскар Пиастри
|McLaren
|1:33.175
|34
|9.
|Пьер Гасли
| Alpine
|1:33.436
|
28
|10.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|1:33.442
|67
|11.
|Эстебан Окон
| Alpine
|1:33.490
|
49
|12.
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|1:33.603
|46
|13.
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:33.654
|26
|14.
|Серхио Перес
|Red Bull
|1:33.751
|76
|15.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:33.954
|72
|16.
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:35.528
|65
|17.
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:35.708
|85
|Поз
|Гонщик
|Команда
|Время
|Круги
|1.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:31.650
|18
|2.
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|1:32.466
|24
|3.
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:32.486
|70
|4.
|Логан Сарджент
|Williams
|1:32.549
|101
|5.
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:32.725
|22
|6.
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|
1:32.969
|95
|7.
|Чжоу Гауньюй
|Alfa Romeo
|1:33.170
|87
|8.
|Пьер Гасли
| Alpine
|1:33.436
|
23
|9.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|1:33.442
|67
|10.
|Эстебан Окон
| Alpine
|1:33.490
|
49
|11.
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:33.654
|20
|12.
|Серхио Перес
|Red Bull
|1:33.751
|76
|13.
|Оскар Пиастри
|McLaren
|1:33.878
|31
|14.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:33.954
|72
|15.
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|1:34.425
|36
|16.
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:35.528
|65
|17.
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:35.708
|85
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