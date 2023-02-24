Формула 1 Прямой эфир

Большой онлайн: второй день тестов Ф1 в Бахрейне

Пилоты и команды Формулы 1 в пятницу пересекут экватор скоротечной предсезонной сессии

Большой онлайн: второй день тестов Ф1 в Бахрейне
Читайте также:

Главное:

  • тесты стартовали в 10:00 Мск и продлятся до 19:30 с часовым перерывом на обед
  • с утра лучшим стал Карлос Сайнс, всего 0,063 секунды ему проиграл Логан Сарджент – пилот Williams использовал самую мягкую резину
  • ни у одной из команд не было серьезных поломок, заезды ни разу не пришлось прерывать

Автор: Александр Кабановский

Отчет
Статус: прямой эфир
Алонсо поднялся на вторую строчку. Правда, отставание от Макса куда больше, чем вчера – 0,729 секунды.
Работа на трассе возобновилась.
Джордж Расселл, Mercedes W14, сход

Джордж Расселл, Mercedes W14, сход
17:18
Поз Гонщик Команда Время Круги
1. Netherlands Макс Ферстаппен Austria Red Bull 1:31.650 18
2. Germany Нико Хюлькенберг United States Haas 1:32.466 38
3. Spain Карлос Сайнс Italy Ferrari 1:32.486 70
4. United States Логан Сарджент United Kingdom Williams 1:32.549 125
5. Monaco Шарль Леклер Italy Ferrari 1:32.725 27
6. Spain Фернандо Алонсо United Kingdom Aston Martin

1:32.969

 113
7. China Чжоу Гауньюй Switzerland Alfa Romeo 1:33.170 113
8. Australia Оскар Пиастри United Kingdom McLaren 1:33.175 34
9. France Пьер Гасли France Alpine
 1:33.436

28
10. Denmark Кевин Магнуссен United States Haas 1:33.442 67
11. France Эстебан Окон France Alpine
 1:33.490

49
12. Netherlands Ник де Врис Italy AlphaTauri 1:33.603 46
13. United Kingdom Джордж Расселл Germany Mercedes 1:33.654 26
14. Mexico Серхио Перес Austria Red Bull 1:33.751 76
15. United Kingdom Льюис Хэмилтон Germany Mercedes 1:33.954 72
16. United Kingdom Ландо Норрис United Kingdom McLaren 1:35.528 65
17. Japan Юки Цунода Italy AlphaTauri 1:35.708 85
На повторе видно, что в четвертом повороте экран на руле W14 стал красным, и на нем появилась надпись «Отказ гидравлики».
Британец докатился до десятого поворота и там остановил машину.
Все указывает, что причиной остановки стал отказ гидравлической системы.
На втором секторе коробка передач Mercedes «зависла» на четвертой передаче.
Это первая поломка на трассе по ходу дня.
Расселл остановил машину на обочине и покинул кокпит.
Красные флаги.
Алонсо и Чжоу тоже добрались до 100 кругов, но едва ли кому-то из них удастся проехать 157, как Ферстаппену накануне.
Машины Ferrari и Mercedes также стоят в гаражах со снятыми колесами.
Red Bull закрыла ворота своего гаража щитами – это разрешено правилами только в случае серьезного ремонта, предусматривающего значительную степень разбора шасси.
Серхио Перес с Джорджем Расселлом на пит-лейне обсуждают ветер.
Мик Шумахер, резервный гонщик Mercedes-AMG

Мик Шумахер, резервный гонщик Mercedes-AMG

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Между тем, день в Сахире неумолимо уступает место вечерним сумеркам.
Стоит отметить, что сегодня Макс Ферстаппен ездил относительно немного – пока чемпион вообще самый последний по пройденной дистанции.
Поз Гонщик Команда Время Круги
1. Netherlands Макс Ферстаппен Austria Red Bull 1:31.650 18
2. Germany Нико Хюлькенберг United States Haas 1:32.466 24
3. Spain Карлос Сайнс Italy Ferrari 1:32.486 70
4. United States Логан Сарджент United Kingdom Williams 1:32.549 101
5. Monaco Шарль Леклер Italy Ferrari 1:32.725 22
6. Spain Фернандо Алонсо United Kingdom Aston Martin

1:32.969

 95
7. China Чжоу Гауньюй Switzerland Alfa Romeo 1:33.170 87
8. France Пьер Гасли France Alpine
 1:33.436

23
9. Denmark Кевин Магнуссен United States Haas 1:33.442 67
10. France Эстебан Окон France Alpine
 1:33.490

49
11. United Kingdom Джордж Расселл Germany Mercedes 1:33.654 20
12. Mexico Серхио Перес Austria Red Bull 1:33.751 76
13. Australia Оскар Пиастри United Kingdom McLaren 1:33.878 31
14. United Kingdom Льюис Хэмилтон Germany Mercedes 1:33.954 72
15. Netherlands Ник де Врис Italy AlphaTauri 1:34.425 36
16. United Kingdom Ландо Норрис United Kingdom McLaren 1:35.528 65
17. Japan Юки Цунода Italy AlphaTauri 1:35.708 85
Логан Сарджент первым добрался в пятницу до отметки в 100 кругов.
Показать больше

Самое читаемое

В McLaren признали: машина 2023 года вышла неудачной

В McLaren признали: машина 2023 года вышла неудачной

1
Формула 1

В McLaren признали: машина 2023 года вышла неудачной В McLaren признали: машина 2023 года вышла неудачной

Техника Ф1: 5 важных мелочей, которые удалось рассмотреть на тестах

Техника Ф1: 5 важных мелочей, которые удалось рассмотреть на тестах

2
Формула 1

Техника Ф1: 5 важных мелочей, которые удалось рассмотреть на тестах Техника Ф1: 5 важных мелочей, которые удалось рассмотреть на тестах

Мнение: почему для Ferrari тесты стартовали лучше, чем может показаться

Мнение: почему для Ferrari тесты стартовали лучше, чем может показаться

3
Формула 1

Мнение: почему для Ferrari тесты стартовали лучше, чем может показаться Мнение: почему для Ferrari тесты стартовали лучше, чем может показаться

Слухи: В Aston Martin задумали пригласить Феттеля на замену Строллу

Слухи: В Aston Martin задумали пригласить Феттеля на замену Строллу

4
Формула 1

Слухи: В Aston Martin задумали пригласить Феттеля на замену Строллу Слухи: В Aston Martin задумали пригласить Феттеля на замену Строллу

Сайнс вывел Ferrari в лидеры на экваторе тестов

Сайнс вывел Ferrari в лидеры на экваторе тестов

5
Формула 1

Сайнс вывел Ferrari в лидеры на экваторе тестов Сайнс вывел Ferrari в лидеры на экваторе тестов

Самое важное:
Формула 1 вынесет вопрос об отмене «грелок» на голосование

Формула 1 вынесет вопрос об отмене «грелок» на голосование

Формула 1

Формула 1 вынесет вопрос об отмене «грелок» на голосование Формула 1 вынесет вопрос об отмене «грелок» на голосование

В McLaren признали: машина 2023 года вышла неудачной

В McLaren признали: машина 2023 года вышла неудачной

Формула 1

В McLaren признали: машина 2023 года вышла неудачной В McLaren признали: машина 2023 года вышла неудачной

Галерея: Toyota показала новый гиперкар для Ле-Мана

Галерея: Toyota показала новый гиперкар для Ле-Мана

WEC

Галерея: Toyota показала новый гиперкар для Ле-Мана Галерея: Toyota показала новый гиперкар для Ле-Мана

Техника Ф1: 5 важных мелочей, которые удалось рассмотреть на тестах

Техника Ф1: 5 важных мелочей, которые удалось рассмотреть на тестах

Формула 1

Техника Ф1: 5 важных мелочей, которые удалось рассмотреть на тестах Техника Ф1: 5 важных мелочей, которые удалось рассмотреть на тестах

Сайнс вывел Ferrari в лидеры на экваторе тестов

Сайнс вывел Ferrari в лидеры на экваторе тестов

Формула 1

Сайнс вывел Ferrari в лидеры на экваторе тестов Сайнс вывел Ferrari в лидеры на экваторе тестов

Последние видео
Обкатка McLaren MCL60 в Бахрейне

Обкатка McLaren MCL60 в Бахрейне

02:46
Формула 1

Обкатка McLaren MCL60 в Бахрейне
Презентация Alpine A523

Презентация Alpine A523

01:01
Формула 1

Презентация Alpine A523
Леклер проехал на Ferrari SF-23 во Фьорано

Леклер проехал на Ferrari SF-23 во Фьорано

02:49
Формула 1

Леклер проехал на Ferrari SF-23 во Фьорано
Ferrari презентовала SF-23

Ferrari презентовала SF-23

02:07
Формула 1

Ferrari презентовала SF-23
Обкатка Haas VF-23 в Сильверстоуне

Обкатка Haas VF-23 в Сильверстоуне

00:08
Формула 1

Обкатка Haas VF-23 в Сильверстоуне
Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.