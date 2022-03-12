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Формула 1 Новости

Онлайн. Предсезонные тесты Ф1 в Бахрейне. День третий

Вчера быстрейшей была Ferrari. Узнаем ли мы, на что по-настоящему способны соперники Скудерии?

Онлайн. Предсезонные тесты Ф1 в Бахрейне. День третий

Автор: Александра Шубина

Отчет
Статус: прямой эфир
Инженеры Mercedes уверяют, что они не блефуют, и проблема с эффектом "козления" довольно сильна: "Сейчас эта трудность мешает нам понимать и дорабатывать машину".

Об этом тоже сообщает AMuS.
Издание Auto Motor und Sport отмечает следующее: по данным GPS Red Bull, Mercedes очень быстра в медленных поворотах, несмотря на работу мотора не на полную мощность.

Для сравнения - вчерашний вариант:

Макс Ферстаппен, Red Bull

Макс Ферстаппен, Red Bull

Фото: Motorsport Images
Обновленные понтоны Red Bull поближе:
Red Bull Racing RB18

Red Bull Racing RB18

Фото: Giorgio Piola
Пока я это писала, Сайнс запрыгнул на третью строчку.
Результаты через час (два) после начала, топ-5:

1. Перес (Red Bull) 1:34.733 - C3, 3 круга
2. Гасли (AlphaTauri) 1:34.865 - C4, 17 
3. Чжоу (Alfa Romeo) 1:35.136 - C3, 19 
4. Сайнс (Ferrari) 1:35.222 - C3, 15
5. Норрис (McLaren) 1:35.504 - C3, 15
Если у вас работает твитер - обновленный понтоны у Red Bull:

 
Перес 1:34.733 на С3. Вот так.
Перес на трассе! Red Bull выехала спустя 50 минут после начала.
Сайнс улучшил: 1:35.222! Сместил Норриса с первой позиции.
Магнуссен поделился впечатлениями от Haas:

Полная история:
Сайнс вышел широко в одном из поворотов, но спокойно вписался в следующий.
Магнуссен пропустил Алонсо, но потом попытался пристроиться сзади - явно для того, чтобы понять, насколько близко получается следовать за машиной впереди в сравнении с прошлыми годами. Тем более, у Кевина не было опыта за рулем автомобиля Ф1 2021-го.
Топ-5 спустя 36 минут после начала:
1. Норрис (McLaren) 1:35.504 - C3, 10 кругов
2. Сайнс (Ferrari) 1:35.967 - C2, 11
3. Гасли (AlphaTauri) 1:36.113 - C3, 13
4. Хэмилтон (Mercedes) 1:36.217 - C5, 12
5. Латифи (Williams) 1:36.852 - C4, 7
На трассе сейчас Норрис, Гасли, Чжоу и Алонсо.
Хэмилтон на трассе вновь с решеткой с датчиками; они расположены сзади, в районе диффузора.
Mercedes тоже "козлит" неслабо. Интересно.
Alpine довольно сильно трясет на прямой. Ferrari и Alfa Romeo выглядят гораздо спокойнее. Неужели не выходит разобраться с колебаниями?
Пока все (не считая Магнуссена) проехали примерно одинаковое количество кругов - от трех (только Латифи) до семи.
Все еще никаких признаков скорого появления Red Bull.
И Норрис запрыгивает на первую строчку: 1:35.504. Шины С3.
Сейчас на трассе Норрис, Сайнс, Латифи, Магнуссен, Чжоу и Алонсо. Mercedes что-то шаманит в боксах.
Вчерашний Латифи:
Николя Латифи и горящий , Williams FW44

Николя Латифи и горящий , Williams FW44

Фото: Steven Tee / Motorsport Images
По всей видимости, Williams удалось свои горящие проблемы исправить, поскольку Латифи уже выезжал на трек (хоть и на один круг).
Что случилось вчера:
Отмечу еще разок, на какие времена в принципе стоит ориентироваться - на вчерашний результат Сайнса (1:33.532 - во второй половине дня) или Окона (1:34.276 - утром).
Гасли первый: 1:36.113.
Гараж Red Bull пока что закрыт экранами. Перес - единственный, кто за эти 12 минут еще ни разу не выезжал на трек. По всей видимости, в самое ближайшее время мы "Быков" не увидим. Напомним, что сегодня команда планирует поставить довольно большие обновления.
С совсем далеким от боевого времени - 1:44.299.
И в это же секунду прицельный круг провел Стролл. На шестой позиции канадец.
Пока что только пятеро гонщиков показали времена:
Хэмилтон
Норрис
Сайнс
Гасли
Магнуссен
Ведь сегодня - по сути, последний шанс протестировать квалификационные настройки: уже на следующей неделе нас ждет первый в сезоне гоночный уик-энд.
Хэмилтон на первую позицию! 1:36.217. Думаю, сегодня "Серебряные стрелы" уже покажут хорошую квалификационную скорость. Или, по крайней мере, более близкую к реальной.
Но тут же его обходит Норрис - 1:36.812.
Сайнс: 1:37.285. Испанец сразу же перебивает время Магнуссена.
Как минимум, две команды - Alpine и Mercedes - выехали с решетками с датчиками.
Карлос Сайнс, Гуаньюй Чжоу и Фернандо Алонсо на треке.
И мы начинаем!
И так, за этот час Кевин проехал 17 кругов - сейчас датчанин вернулся в боксы. Две минуты остается до официального начала заключительного тестового дня!
Температура на автодроме около 24 градусов Цельсия; солнечно.
Сегодня будут обновления на машине Red Bull: по крайней мере, так еще вчера некоторым журналистам анонсировала команда. Интересно-с.
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