Онлайн. Предсезонные тесты Ф1 в Бахрейне. День третий

02:13 Гараж Red Bull пока что закрыт экранами. Перес - единственный, кто за эти 12 минут еще ни разу не выезжал на трек. По всей видимости, в самое ближайшее время мы "Быков" не увидим. Напомним, что сегодня команда планирует поставить довольно большие обновления.