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Онлайн. Предсезонные тесты Ф1 в Бахрейне. День третий
Вчера быстрейшей была Ferrari. Узнаем ли мы, на что по-настоящему способны соперники Скудерии?
Автор: Александра Шубина
Отчет
Статус: прямой эфир
Инженеры Mercedes уверяют, что они не блефуют, и проблема с эффектом "козления" довольно сильна: "Сейчас эта трудность мешает нам понимать и дорабатывать машину".
Об этом тоже сообщает AMuS.
Об этом тоже сообщает AMuS.
Издание Auto Motor und Sport отмечает следующее: по данным GPS Red Bull, Mercedes очень быстра в медленных поворотах, несмотря на работу мотора не на полную мощность.
Результаты через час (два) после начала, топ-5:
1. Перес (Red Bull) 1:34.733 - C3, 3 круга
2. Гасли (AlphaTauri) 1:34.865 - C4, 17
3. Чжоу (Alfa Romeo) 1:35.136 - C3, 19
4. Сайнс (Ferrari) 1:35.222 - C3, 15
5. Норрис (McLaren) 1:35.504 - C3, 15
1. Перес (Red Bull) 1:34.733 - C3, 3 круга
2. Гасли (AlphaTauri) 1:34.865 - C4, 17
3. Чжоу (Alfa Romeo) 1:35.136 - C3, 19
4. Сайнс (Ferrari) 1:35.222 - C3, 15
5. Норрис (McLaren) 1:35.504 - C3, 15
Магнуссен поделился впечатлениями от Haas:
Полная история:
Магнуссен пропустил Алонсо, но потом попытался пристроиться сзади - явно для того, чтобы понять, насколько близко получается следовать за машиной впереди в сравнении с прошлыми годами. Тем более, у Кевина не было опыта за рулем автомобиля Ф1 2021-го.
Топ-5 спустя 36 минут после начала:
1. Норрис (McLaren) 1:35.504 - C3, 10 кругов
2. Сайнс (Ferrari) 1:35.967 - C2, 11
3. Гасли (AlphaTauri) 1:36.113 - C3, 13
4. Хэмилтон (Mercedes) 1:36.217 - C5, 12
5. Латифи (Williams) 1:36.852 - C4, 7
1. Норрис (McLaren) 1:35.504 - C3, 10 кругов
2. Сайнс (Ferrari) 1:35.967 - C2, 11
3. Гасли (AlphaTauri) 1:36.113 - C3, 13
4. Хэмилтон (Mercedes) 1:36.217 - C5, 12
5. Латифи (Williams) 1:36.852 - C4, 7
Alpine довольно сильно трясет на прямой. Ferrari и Alfa Romeo выглядят гораздо спокойнее. Неужели не выходит разобраться с колебаниями?
Пока все (не считая Магнуссена) проехали примерно одинаковое количество кругов - от трех (только Латифи) до семи.
По всей видимости, Williams удалось свои горящие проблемы исправить, поскольку Латифи уже выезжал на трек (хоть и на один круг).
Что случилось вчера:
Отмечу еще разок, на какие времена в принципе стоит ориентироваться - на вчерашний результат Сайнса (1:33.532 - во второй половине дня) или Окона (1:34.276 - утром).
Гараж Red Bull пока что закрыт экранами. Перес - единственный, кто за эти 12 минут еще ни разу не выезжал на трек. По всей видимости, в самое ближайшее время мы "Быков" не увидим. Напомним, что сегодня команда планирует поставить довольно большие обновления.
Ведь сегодня - по сути, последний шанс протестировать квалификационные настройки: уже на следующей неделе нас ждет первый в сезоне гоночный уик-энд.
Хэмилтон на первую позицию! 1:36.217. Думаю, сегодня "Серебряные стрелы" уже покажут хорошую квалификационную скорость. Или, по крайней мере, более близкую к реальной.
И так, за этот час Кевин проехал 17 кругов - сейчас датчанин вернулся в боксы. Две минуты остается до официального начала заключительного тестового дня!
Сегодня будут обновления на машине Red Bull: по крайней мере, так еще вчера некоторым журналистам анонсировала команда. Интересно-с.
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