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Большой онлайн: финальный день тестов Ф1 в Бахрейне

У команд и пилотов остался всего один день, чтобы подготовиться к стартующему через неделю 74-му сезону чемпионата мира

Большой онлайн: финальный день тестов Ф1 в Бахрейне
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  • тесты стартовали в 10:00 Мск и продлятся до 19:30 с часовым перерывом на обед
  • по итогам двух предыдущих дней автором лучшего времени является Чжоу Гуаньюй из Alfa Romeo. На самых мягких шинах С5 он проехал в пятницу за 1:31.610
  • через два часа Шарль Леклер довел рекорд сессии до 1:31.024
  • ближе к перерыву заезды пришлось прервать красными флагами из-за поломки Alfa Romeo Валттери Боттаса

Автор: Александр Кабановский

Отчет
Статус: Остановлено
Всего вам наилучшего и до новых встреч.
Олег Карпов, который все три дня провел на месте событий, уже подвел для вас быстрые итоге. Мы готовим их к публикации.
Огромное спасибо всем, кто следил за событиями в Сахире вместе с Motorsport.com Россия. До старта нового сезона остается всего пять дней.
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Тесты закончены.
А вот количество кругов наверняка вырастет.
Так что результаты сессии – и всех тестов – уже не изменятся.
А вот и причина – FIA не стала отказываться от своих тренировок aka Fun with Flags.
Удивительно, но пока никто не выезжает на квалификационные попытки.
25 минут до клетчатого флага.
Поз Гонщик Команда Время Круги
1. Mexico Серхио Перес Austria Red Bull 1:30.305 123
2. United Kingdom Льюис Хэмилтон Germany Mercedes 1:30.664 50
3. Finland Валттери Боттас Switzerland Alfa Romeo 1:30.827 120
4. Monaco Шарль Леклер Italy Ferrari 1:31.024 67
5. Spain Карлос Сайнс Italy Ferrari 1:31.162 66
6. Japan Юки Цунода Italy AlphaTauri 1:31.261 64
7. Denmark Кевин Магнуссен United States Haas 1:31.381 87
8. United Kingdom Джордж Расселл Germany Mercedes 1:31.442 83
9. Spain Фернандо Алонсо United Kingdom Aston Martin 1:31.450 65
10. Brazil Фелипе Другович United Kingdom Aston Martin 1:32.075 77
11. United Kingdom Ландо Норрис United Kingdom McLaren 1:32.160 21
12. France Пьер Гасли France Alpine
 1:32.762

56
13. Thailand Алекс Элбон United Kingdom Williams 1:32.793 136
14. France Эстебан Окон France Alpine
 1:33.257

61
15. Germany Нико Хюлькенберг United States Haas 1:33.329 77
16. Australia Оскар Пиастри United Kingdom McLaren 1:33.655 44
17. Netherlands Ник де Врис Italy AlphaTauri 1:38.817 87
Боттас поднялся на третье место – 1:30.827.
Отставание Льюиса достигло 0,35 секунды, гонщиков Ferrari – уже 0,7.
Перес улучшил до 1:30.305.
Цунода прибавил (+0,645), но остался пятым.
Ландо Норрис, McLaren MCL60

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
На этом забыли маломощные «электрички» и следим за тестами.
Нужно исправиться – в ФЕ выиграл не Вернь, а да Кошта.
Похоже, за час до окончания тестов началась погоня за скоростью. Цунода прибавил и вышел на пятое место.
Хэмилтон всего на 0,048 медленнее с рекордом первого сектора.
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