Большой онлайн: финальный день тестов Ф1 в Бахрейне
У команд и пилотов остался всего один день, чтобы подготовиться к стартующему через неделю 74-му сезону чемпионата мира
- тесты стартовали в 10:00 Мск и продлятся до 19:30 с часовым перерывом на обед
- по итогам двух предыдущих дней автором лучшего времени является Чжоу Гуаньюй из Alfa Romeo. На самых мягких шинах С5 он проехал в пятницу за 1:31.610
- через два часа Шарль Леклер довел рекорд сессии до 1:31.024
- ближе к перерыву заезды пришлось прервать красными флагами из-за поломки Alfa Romeo Валттери Боттаса
Автор: Александр Кабановский
Отчет
|Поз
|Гонщик
|Команда
|Время
|Круги
|1.
|Серхио Перес
|Red Bull
|1:30.305
|123
|2.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:30.664
|50
|3.
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|1:30.827
|120
|4.
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:31.024
|67
|5.
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:31.162
|66
|6.
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:31.261
|64
|7.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|1:31.381
|87
|8.
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:31.442
|83
|9.
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|1:31.450
|65
|10.
|Фелипе Другович
|Aston Martin
|1:32.075
|77
|11.
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:32.160
|21
|12.
|Пьер Гасли
| Alpine
|1:32.762
|
56
|13.
|Алекс Элбон
|Williams
|1:32.793
|136
|14.
|Эстебан Окон
| Alpine
|1:33.257
|
61
|15.
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|1:33.329
|77
|16.
|Оскар Пиастри
|McLaren
|1:33.655
|44
|17.
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|1:38.817
|87
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