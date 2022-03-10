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Формула 1 Новости

Онлайн. Предсезонные тесты Ф1 в Бахрейне. День первый

Покажут ли команды реальный темп своих автомобилей и какими будут новинки коллективов после заездов в Барселоне?

Онлайн. Предсезонные тесты Ф1 в Бахрейне. День первый

Автор: Александра Шубина

Отчет
Статус: прямой эфир
09:14 Инспектор Феттель снова в деле!

 
09:13 Стролл довольно сильно заблокировал колесо при входе в десятый поворот. До Лэнса та же проблема возникла и у Гасли в том же месте.
09:02 Норрис передвинулся на седьмую позицию: 1:36.360.
08:55 Расселл улучшает на шинах комплекта С3 (1:36.553). Похоже, пока с обкаткой машины с полными баками покончено.
08:54 Alpine закрыла боксы. Похоже, Алонсо надолго застрял в гараже.

 
08:52 Гасли запрыгивает на четверную позицию (1:35.819). На практически полторы секунды медленнее первого времени Леклера.
08:41 Алонсо вернулся в боксы, над его автомобилем трудятся механики. Фиттипальди выехал на С2.
08:32 Тем временем Боттас переместился с десятой на пятую позицию: финн показал время 1:36.279.
08:31 Перес первым за день преодолел отметку в 100 кругов!
08:25 Пока полюбуйтесь на искры из-под машины Williams:

 
08:21 Стролл присоединился к Пересу и Сайнсу; Расселл вернулся в боксы.
08:17 Haas запретили восполнить потерянное сегодня утром время в воскресенье, поскольку по правилам нужно провести три тестовых дня подряд. Однако, скорее всего, им можно будет добавить некоторое время по вечерам, после окончания дня для всех остальных.
08:15 Расселл и Перес тестируют машину на длинных отрезках. Остальные пока попеременно заезжают в боксы и возвращаются обратно.
08:08 "Машина больше скользит днищем, но менее жестко
подпрыгивает", - сказал Расселл по радио.
08:07 Расселл тоже показал свое первое время (1:41.693, 14 позиция), которое, очевидно, далеко до более реальной скорости напарника. По всей видимости, Джордж сейчас ездит на полных баках.
08:02 И Сайнс еще улучшает (1:39.692); Боттас перемещается на 9 позицию (1:37.668).
07:55 Сайнс поставил свое первое время - 1:40.488,12-й на С4.
07:52 Следом подтягиваются Элбон и Перес.
07:52 Ferrari первой прерывает воцарившеюся тишину и выезжает на трассу.
07:49 Собственно, виновник "торжества":

 
07:48 Можно ехать дальше.
07:43 Нужно убрать отлетевшую деталь.
07:43 Красные флаги!
07:43 Похоже, кусок решетки с датчиками отвалился с машины Стролла.
07:40 Haas в новой расцветке:

 
07:37 Теперь "Сахир" стал загруженным. На трассе Элбон, Перес, Алонсо, Фиттипальди, Боттас и Стролл.
07:33 И так, Алонсо поставил первое врем: 1:40.449, 10 позиция, С2.
07:29 Теперь на трассе обкатывают свои машины Алонсо и Перес. Все сменяется очень быстро, но пока не было больше трех человек одновременно на треке (конкретно в послеобеденное время).
07:27 Магнуссен рассказал, как его сейчас позвали в Haas: "Гюнтер Штайнер [босс коллектива] позвонил мне неделю назад и спросил, заинтересован ли я. Через несколько дней он разобрался со всем, позвонил вновь и сказал, мол, все, давай приезжай".
07:25 Перес и Боттас поменялись ролями: Серхио выехал на трек, а Валттери - вернулся в боксы. Пока все очень спокойно.
07:25 Haas изменяет угол атаки переднего антикрыла - именно поэтому Пьетро так быстро вернулся в боксы. Хочется верить, что из-за этого...
07:23 Вот и фотография:

 
07:22 Ferrari, тем временем, убрала экраны: с частично разобранной машиной возятся механики. Так что в ближайшие 5-10 минут Сайнс вряд ли опробует F1-75 в жарком Бахрейне.
07:21 Боксы Mercedes тоже закрылись "экранами".
07:20 И Боттас решил составить компанию Норрису на треке.
07:19 И Норрис пока показывает медленные времена: полные баки? Или просто тестирование каких-то отдельных элементов? Тем более, что утром McLaren проехала всего 21 круг.
07:15 Ferrari буквально закрылась в гараже и пока, по всей видимости, не собирается выезжать.
07:12 Фиттипальди вернулся в боксы, а Норрис тем временем на быстром круге.
07:11 Haas и Mclaren на трассе! Ждем фотографии машины американского коллектива в новой расцветке на треке.
07:07 Пока все сидят в боксах...
07:02 Напомним, Haas не смогла провести утреннюю сессию из-за задержки груза. Поэтому команде даже разрешили восполнить эти часы в воскресенье.

Вся история:
07:00 И мы продолжаем!
06:59

Кто проведет следующие четыре часа за рулем автомобилей команд:

Alfa Romeo: Боттас 

Aston Martin: Стролл 

Alpine: Алонсо 

Haas: Фиттипальди

Mclaren: Норрис 

Mercedes: Расселл 

Red Bull: Перес 

AlphaTauri: Гасли 

Ferrari: Сайнс 

Williams: Элбон 
06:55 И буквально через пять минут начнется дневная часть первого тестового дня в Бахрейне!
06:08
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06:00
Результаты по итогам утренней сессии первого дня:

  Гонщик Команда Время Круги Шины
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1:34.531 64  
2 Thailand Алекс Элбон Williams 1:35.070 53   
3 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 1:35.706 39  
4 Mexico Серхио Перес Red Bull 1:35.977 70  
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1:36.365 62  
6 France Эстебан Окон Alpine 1:36.768 42  
7 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:37.164 54  
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1:37.580 21  
9 France Пьер Гасли AlphaTauri 1:37.888 44  
05:51 Вероятно, это тестирование системы.
05:50 Виртуальный сейфти-кар!
05:45 Элбон еще улучшил: теперь 1:35.070 на С4.
05:41 Над MCL36 трудятся механики. Что-то смотрят в области тормозных дисков.
05:34 Элбон показал второе время! 1:35.217.
05:33 Пока что рекордсменом по пройденной дистанции все еще остается Перес (58 кругов). Меньше всего проехал Норрис (21).
05:30 Полчаса до обеденного перерыва! Леклер первый (1:34.531), на второй позиции Феттель (1:36.166), третье время показал Перес (1:36.247).
05:27 Журналист Марк Хьюз отмечает, что у многих машин на днище металлические стяжки, которые предотвращают колебания и, соответственно, должны снизить эффект "козления". Так делала Mercedes в Барселоне. Сообщается, что коллективы обсуждают с FIA возможность использования этого приема в гонках.
05:18 На вид, у Mercedes эффект "козления" был заметно посильнее, чем у Red Bull. Но оставим это сравнение экспертам...
05:16 За 45 минут до перерыва на трассе Перес, Хэмилтон, Элбон, Феттель и Окон.
05:10 В разговоре с журналистом Sky Sports Хорнер отметил, что он "удивлен", поскольку приходится "читать комментарии, которые я должен был дать", намекая, что он все же ничего этого не говорил. При этом нет никаких оснований не верить AMuS. На чьей стороне вы?
05:05 Сообщается, что Чжоу остановился в конце пит-лейна... Но его тут же вернули в боксы, так что никаких проблем это не вызвало.
04:59 Сравнение машин Mercedes и Red Bull:

 
04:56 Спустя практически три часа после начала первого тестового дня можно посчитать, кто и сколько кругов проехал на данный момент. Итого:
Red Bull - 44
Mercedes - 36
Ferrari - 34
Alfa Romeo - 33
Williams - 33
AlphaTauri - 31
Aston Martin - 27
Alpine - 25
McLaren - 21
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