Онлайн. Предсезонные тесты Ф1 в Бахрейне. День первый

05:10 В разговоре с журналистом Sky Sports Хорнер отметил, что он "удивлен", поскольку приходится "читать комментарии, которые я должен был дать", намекая, что он все же ничего этого не говорил. При этом нет никаких оснований не верить AMuS. На чьей стороне вы?