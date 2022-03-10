Формула 1 Новости
Онлайн. Предсезонные тесты Ф1 в Бахрейне. День первый
Покажут ли команды реальный темп своих автомобилей и какими будут новинки коллективов после заездов в Барселоне?
Автор: Александра Шубина
Отчет
Статус: прямой эфир
09:13 Стролл довольно сильно заблокировал колесо при входе в десятый поворот. До Лэнса та же проблема возникла и у Гасли в том же месте.
08:55 Расселл улучшает на шинах комплекта С3 (1:36.553). Похоже, пока с обкаткой машины с полными баками покончено.
08:52 Гасли запрыгивает на четверную позицию (1:35.819). На практически полторы секунды медленнее первого времени Леклера.
08:17 Haas запретили восполнить потерянное сегодня утром время в воскресенье, поскольку по правилам нужно провести три тестовых дня подряд. Однако, скорее всего, им можно будет добавить некоторое время по вечерам, после окончания дня для всех остальных.
08:15 Расселл и Перес тестируют машину на длинных отрезках. Остальные пока попеременно заезжают в боксы и возвращаются обратно.
08:07 Расселл тоже показал свое первое время (1:41.693, 14 позиция), которое, очевидно, далеко до более реальной скорости напарника. По всей видимости, Джордж сейчас ездит на полных баках.
07:37 Теперь "Сахир" стал загруженным. На трассе Элбон, Перес, Алонсо, Фиттипальди, Боттас и Стролл.
07:29 Теперь на трассе обкатывают свои машины Алонсо и Перес. Все сменяется очень быстро, но пока не было больше трех человек одновременно на треке (конкретно в послеобеденное время).
07:27 Магнуссен рассказал, как его сейчас позвали в Haas: "Гюнтер Штайнер [босс коллектива] позвонил мне неделю назад и спросил, заинтересован ли я. Через несколько дней он разобрался со всем, позвонил вновь и сказал, мол, все, давай приезжай".
07:25 Перес и Боттас поменялись ролями: Серхио выехал на трек, а Валттери - вернулся в боксы. Пока все очень спокойно.
07:25 Haas изменяет угол атаки переднего антикрыла - именно поэтому Пьетро так быстро вернулся в боксы. Хочется верить, что из-за этого...
07:22 Ferrari, тем временем, убрала экраны: с частично разобранной машиной возятся механики. Так что в ближайшие 5-10 минут Сайнс вряд ли опробует F1-75 в жарком Бахрейне.
07:19 И Норрис пока показывает медленные времена: полные баки? Или просто тестирование каких-то отдельных элементов? Тем более, что утром McLaren проехала всего 21 круг.
07:11 Haas и Mclaren на трассе! Ждем фотографии машины американского коллектива в новой расцветке на треке.
07:02 Напомним, Haas не смогла провести утреннюю сессию из-за задержки груза. Поэтому команде даже разрешили восполнить эти часы в воскресенье.
Вся история:
06:59
Кто проведет следующие четыре часа за рулем автомобилей команд:
Кто проведет следующие четыре часа за рулем автомобилей команд:
Alfa Romeo: Боттас
Aston Martin: Стролл
Alpine: Алонсо
Haas: Фиттипальди
Mclaren: Норрис
Mercedes: Расселл
Red Bull: Перес
AlphaTauri: Гасли
Ferrari: Сайнс
Williams: Элбон
06:00
Результаты по итогам утренней сессии первого дня:
|Гонщик
|Команда
|Время
|Круги
|Шины
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:34.531
|64
|2
|Алекс Элбон
|Williams
|1:35.070
|53
|3
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|1:35.706
|39
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|1:35.977
|70
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:36.365
|62
|6
|Эстебан Окон
|Alpine
|1:36.768
|42
|7
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|1:37.164
|54
|
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:37.580
|21
|9
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|1:37.888
|44
|
05:33 Пока что рекордсменом по пройденной дистанции все еще остается Перес (58 кругов). Меньше всего проехал Норрис (21).
05:30 Полчаса до обеденного перерыва! Леклер первый (1:34.531), на второй позиции Феттель (1:36.166), третье время показал Перес (1:36.247).
05:27 Журналист Марк Хьюз отмечает, что у многих машин на днище металлические стяжки, которые предотвращают колебания и, соответственно, должны снизить эффект "козления". Так делала Mercedes в Барселоне. Сообщается, что коллективы обсуждают с FIA возможность использования этого приема в гонках.
05:18 На вид, у Mercedes эффект "козления" был заметно посильнее, чем у Red Bull. Но оставим это сравнение экспертам...
05:10 В разговоре с журналистом Sky Sports Хорнер отметил, что он "удивлен", поскольку приходится "читать комментарии, которые я должен был дать", намекая, что он все же ничего этого не говорил. При этом нет никаких оснований не верить AMuS. На чьей стороне вы?
05:05 Сообщается, что Чжоу остановился в конце пит-лейна... Но его тут же вернули в боксы, так что никаких проблем это не вызвало.
04:56 Спустя практически три часа после начала первого тестового дня можно посчитать, кто и сколько кругов проехал на данный момент. Итого:
Red Bull - 44
Mercedes - 36
Ferrari - 34
Alfa Romeo - 33
Williams - 33
AlphaTauri - 31
Aston Martin - 27
Alpine - 25
McLaren - 21
Red Bull - 44
Mercedes - 36
Ferrari - 34
Alfa Romeo - 33
Williams - 33
AlphaTauri - 31
Aston Martin - 27
Alpine - 25
McLaren - 21
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