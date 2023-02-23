Большой онлайн: первый день тестов Ф1 в Бахрейне
Участники чемпионата мира начали предсезонную подготовку на трассе в Сахире
Главное:
- тесты стартовали в 10:00 Мск и продлятся до 19:30 с часовым перерывом на обед
- спустя 10 минут после старта сессии на трассе остановился гонщик Aston Martin Фелипе Другович, из-за чего заезды на 20 минут прервали красными флагами
- за полчаса до перерыва Макс Ферстаппен вышел в лидеры, проехав на три десятых быстрее Карлоса Сайнса
- после перерыва технические проблемы возникли у McLaren и Aston Martin – на машине Фернандо Алонсо механики повредили днище
Автор: Александр Кабановский
Отчет
На этом сегодняшний большой лайв завершен. Спасибо всем, кто следил за ним.
Лента новостей продолжает работу, а завтра стартуем без чего-нибудь десять.
|Поз
|Гонщик
|Команда
|Время
|Круги
|1.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:32.837
|140
|2.
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|1:32.866
|49
|3.
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:33.253
|72
|4.
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:33.257
|45
|5.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:33.508
|57
|6.
|Алекс Элбон
|Williams
|1:33.671
|74
|7.
|Чжоу Гауньюй
|Alfa Romeo
|1:33.723
|66
|8.
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:34.097
|31
|9.
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:34.174
|69
|10.
|Логан Сарджент
|Williams
|1:34.324
|66
|11.
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|1:34.424
|51
|12.
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|1:34.558
|53
|13.
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|1:34.559
|63
|14.
|Фелипе Другович
|Aston Martin
|1:34.564
|40
|15.
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:34.671
|46
|16.
|Пьер Гасли
| Alpine
|1:34.822
|
60
|17.
|Эстебан Окон
| Alpine
|1:34.871
|
39
|18.
|Оскар Пиастри
|McLaren
|1:34.888
|52
|19.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|1:35.087
|43
|Поз
|Гонщик
|Команда
|Время
|Круги
|1.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:32.837
|124
|2.
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:33.253
|72
|3.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:33.508
|42
|4.
|Алекс Элбон
|Williams
|1:33.671
|74
|5.
|Чжоу Гауньюй
|Alfa Romeo
|1:33.723
|66
|6.
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|1:33.764
|40
|7.
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:33.992
|40
|8.
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:34.174
|66
|9.
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|1:34.424
|51
|10.
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|1:34.558
|39
|11.
|Фелипе Другович
|Aston Martin
|1:34.564
|40
|12.
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:34.671
|46
|13.
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|1:34.782
|47
|14.
|Пьер Гасли
| Alpine
|1:34.822
|
60
|15.
|Оскар Пиастри
|McLaren
|1:34.888
|52
|16.
|Логан Сарджент
|Williams
|1:34.969
|52
|17.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|1:35.078
|38
|18.
|Эстебан Окон
| Alpine
|1:35.302
|
34
|19.
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:36.210
|25
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