Формула 1 Прямой эфир

Большой онлайн: первый день тестов Ф1 в Бахрейне

Участники чемпионата мира начали предсезонную подготовку на трассе в Сахире

Большой онлайн: первый день тестов Ф1 в Бахрейне
Читайте также:

Главное:

  • тесты стартовали в 10:00 Мск и продлятся до 19:30 с часовым перерывом на обед
  • спустя 10 минут после старта сессии на трассе остановился гонщик Aston Martin Фелипе Другович, из-за чего заезды на 20 минут прервали красными флагами
  • за полчаса до перерыва Макс Ферстаппен вышел в лидеры, проехав на три десятых быстрее Карлоса Сайнса
  • после перерыва технические проблемы возникли у McLaren и Aston Martin – на машине Фернандо Алонсо механики повредили днище

Автор: Александр Кабановский

Отчет
Статус: Остановлено

На этом сегодняшний большой лайв завершен. Спасибо всем, кто следил за ним.

Лента новостей продолжает работу, а завтра стартуем без чего-нибудь десять.
Отчет о первом дне тестов:

Читайте также:
Клетчатый флаг.
Первый день тестов почти завершен.
Желтые флаги. Судьи опять проверяют режим VSC.
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Фернандо и Себ в одной команде – можете ли вы себе такое представить?
Алонсо был близок к тому, чтобы улучшить свое время – он шел на две десятых лучше прежнего графика, но слишком широко взял в последнем повороте.
Формула 1, что ты делаешь, прекрати…

Читайте также:
Ландо Норрис, McLaren MCL60

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
И, как водится, Норрис тотчас улучшил – 1:33.880. Ландо остался восьмым.
Поз Гонщик Команда Время Круги
1. Netherlands Макс Ферстаппен Austria Red Bull 1:32.837 140
2. Spain Фернандо Алонсо United Kingdom Aston Martin 1:32.866 49
3. Spain Карлос Сайнс Italy Ferrari 1:33.253 72
4. Monaco Шарль Леклер Italy Ferrari 1:33.257 45
5. United Kingdom Льюис Хэмилтон Germany Mercedes 1:33.508 57
6. Thailand Алекс Элбон United Kingdom Williams 1:33.671 74
7. China Чжоу Гауньюй Switzerland Alfa Romeo 1:33.723 66
8. United Kingdom Ландо Норрис United Kingdom McLaren 1:34.097 31
9. United Kingdom Джордж Расселл Germany Mercedes 1:34.174 69
10. United States Логан Сарджент United Kingdom Williams 1:34.324 66
11. Germany Нико Хюлькенберг United States Haas 1:34.424 51
12. Finland Валттери Боттас Switzerland Alfa Romeo 1:34.558 53
13. Netherlands Ник де Врис Italy AlphaTauri 1:34.559 63
14. Brazil Фелипе Другович United Kingdom Aston Martin 1:34.564 40
15. Japan Юки Цунода Italy AlphaTauri 1:34.671 46
16. France Пьер Гасли France Alpine
 1:34.822

60
17. France Эстебан Окон France Alpine
 1:34.871

39
18. Australia Оскар Пиастри United Kingdom McLaren 1:34.888 52
19. Denmark Кевин Магнуссен United States Haas 1:35.087 43
Норрис также ускорился, сейчас Ландо на восьмой строчке.
Леклер тоже прибавил в скорости – 1:33.267, четвертый результат, всего в одной сотой позади Сайнса.
Между делом подоспели подробности истории с аварией Лэнса Стролла.

Читайте также:
Алонсо – 1:32.866, второе время.
В 2022-м Мик Шумахер даже показал второе время всех тестов, когда в финальный день командам разрешили подольше задержаться на трассе.
По опыту прошлых лет известно, что именно вечером, когда спадает жара, машины Ф1 способны ехать в Сахире быстрее всего.
Ну а небо над трассой уже налилось чернильной темнотой.
Поз Гонщик Команда Время Круги
1. Netherlands Макс Ферстаппен Austria Red Bull 1:32.837 124
2. Spain Карлос Сайнс Italy Ferrari 1:33.253 72
3. United Kingdom Льюис Хэмилтон Germany Mercedes 1:33.508 42
4. Thailand Алекс Элбон United Kingdom Williams 1:33.671 74
5. China Чжоу Гауньюй Switzerland Alfa Romeo 1:33.723 66
6. Spain Фернандо Алонсо United Kingdom Aston Martin 1:33.764 40
7. Monaco Шарль Леклер Italy Ferrari 1:33.992 40
8. United Kingdom Джордж Расселл Germany Mercedes 1:34.174 66
9. Germany Нико Хюлькенберг United States Haas 1:34.424 51
10. Finland Валттери Боттас Switzerland Alfa Romeo 1:34.558 39
11. Brazil Фелипе Другович United Kingdom Aston Martin 1:34.564 40
12. Japan Юки Цунода Italy AlphaTauri 1:34.671 46
13. Netherlands Ник де Врис Italy AlphaTauri 1:34.782 47
14. France Пьер Гасли France Alpine
 1:34.822

60
15. Australia Оскар Пиастри United Kingdom McLaren 1:34.888 52
16. United States Логан Сарджент United Kingdom Williams 1:34.969 52
17. Denmark Кевин Магнуссен United States Haas 1:35.078 38
18. France Эстебан Окон France Alpine
 1:35.302

34
19. United Kingdom Ландо Норрис United Kingdom McLaren 1:36.210 25
Показать больше

Самое читаемое

Технический анализ: почему Red Bull так старательно прятала RB19

Технический анализ: почему Red Bull так старательно прятала RB19

1
Формула 1

Технический анализ: почему Red Bull так старательно прятала RB19 Технический анализ: почему Red Bull так старательно прятала RB19

Слухи: В Aston Martin задумали пригласить Феттеля на замену Строллу

Слухи: В Aston Martin задумали пригласить Феттеля на замену Строллу

2
Формула 1

Слухи: В Aston Martin задумали пригласить Феттеля на замену Строллу Слухи: В Aston Martin задумали пригласить Феттеля на замену Строллу

Поведение новинки W14 привело Mercedes в восторг

Поведение новинки W14 привело Mercedes в восторг

3
Формула 1

Поведение новинки W14 привело Mercedes в восторг Поведение новинки W14 привело Mercedes в восторг

Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1

Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1

4
Формула 1

Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1 Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1

Ферстаппен назвал первый день тестов продолжением сезона-2022

Ферстаппен назвал первый день тестов продолжением сезона-2022

5
Формула 1

Ферстаппен назвал первый день тестов продолжением сезона-2022 Ферстаппен назвал первый день тестов продолжением сезона-2022

Самое важное:
В пятницу тесты за Aston Martin проведет Алонсо

В пятницу тесты за Aston Martin проведет Алонсо

Формула 1

В пятницу тесты за Aston Martin проведет Алонсо В пятницу тесты за Aston Martin проведет Алонсо

Поведение новинки W14 привело Mercedes в восторг

Поведение новинки W14 привело Mercedes в восторг

Формула 1

Поведение новинки W14 привело Mercedes в восторг Поведение новинки W14 привело Mercedes в восторг

Ферстаппен назвал первый день тестов продолжением сезона-2022

Ферстаппен назвал первый день тестов продолжением сезона-2022

Формула 1

Ферстаппен назвал первый день тестов продолжением сезона-2022 Ферстаппен назвал первый день тестов продолжением сезона-2022

Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1

Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1

Формула 1

Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1 Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1

Слухи: В Aston Martin задумали пригласить Феттеля на замену Строллу

Слухи: В Aston Martin задумали пригласить Феттеля на замену Строллу

Формула 1

Слухи: В Aston Martin задумали пригласить Феттеля на замену Строллу Слухи: В Aston Martin задумали пригласить Феттеля на замену Строллу

Последние видео
Обкатка McLaren MCL60 в Бахрейне

Обкатка McLaren MCL60 в Бахрейне

02:46
Формула 1

Обкатка McLaren MCL60 в Бахрейне
Презентация Alpine A523

Презентация Alpine A523

01:01
Формула 1

Презентация Alpine A523
Леклер проехал на Ferrari SF-23 во Фьорано

Леклер проехал на Ferrari SF-23 во Фьорано

02:49
Формула 1

Леклер проехал на Ferrari SF-23 во Фьорано
Ferrari презентовала SF-23

Ferrari презентовала SF-23

02:07
Формула 1

Ferrari презентовала SF-23
Обкатка Haas VF-23 в Сильверстоуне

Обкатка Haas VF-23 в Сильверстоуне

00:08
Формула 1

Обкатка Haas VF-23 в Сильверстоуне
Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.