Онлайн. «Нюрбургринг». Квалификация
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Автор: Иван Матушкин
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Статус: Остановлено
10:05 Учитывая все сказанное, завтра нас ждет огненная гонка, хоть и по ледяной погоде. Как всегда - все расскажем в прямом эфире. Возращайтесь!
10:04 А дальше Renault продолжает молотить McLaren. Есть все шансы, что битва за третье место в Кубке конструкторов будет аж с тремя участниками.
10:04 Что до середняков, то прорыв Леклера, конечно, удивляет. Элбон всего в четвертый раз за сезон смог квалифицироваться в топ-5, что тоже своего рода достижение.
10:03 А вот Ферстаппену должно быть обидно. Всю сессию он претендовал на победу, а в итоге остался на втором ряду. В самой-самой решающей попытке Макс не прибавил.
10:02 Боттас оставил Хэмилтона без поула впервые с Гран При 70-летия. Пять раз подряд Льюис был лучшим в квалификации, но в шестой - не смог. Причем Валттери выиграл сразу четверть секунды.
10:01 Боттас - Хэмилтон - Ферстаппен - Леклер - Элбон - Риккардо - Окон - Норрис - Перес - Сайнс - вот итоговое положение.
10:00 Леклер последним кругом ворвался на четвертое место! На 0,012 секунды быстрее Элбона Шарль проехал.
09:59 Хэмилтон улучшил и вышел на первое место, но тут же его сдвинул Боттас. А от Макс не смог и остался третьим!
09:57 Ну а теперь все, кроме Переса, на трассе. У Чеко одна попытка всего была в Q3.
09:55 Леклер держится пятым. Учитывая вылет Феттеля в Q2, Шарль опять впечатляет. Ну, или Себ разочаровывает.
09:55 Перес в одиночестве проехал круг и показал шестое время.
09:52 Ферстаппен - Боттас - Хэмилтон - Элбн - Леклер - Окон - Норрис - Сайнс - Риккардо - Перес - пока таков расклад. Но Риккардо испортил круг, а Перес пока без времени.
09:52 И 1:25.744 - Ферстаппен отбирает первое место!
09:51 А вот у Боттаса 1:25.812! На 0,013 быстрее Хэмилтона.
09:51 Сайнс и Норрис первыми ставят времена, но это хуже, чем даже у Магнуссена в прошлом сегменте.
09:49 Все, кроме Переса, выехали.
09:48 Mercedes, Red Bull, McLaren и Renault в полном составе плюс Леклер и Перес в решающем сражении у нас.
09:47 И третий сегмент пошел!
09:44 Феттель в седьмой раз подряд не прошел в Q3. А Квят в этом сезоне там ни разу не был. И они опять рядом на старте, только Гасли между ними - но Даниил будет прямо позади Себа на решетке. Еще посмотрим, что Феттель скажет про помеху на круге разгона.
09:41 Леклер в девятый раз опередил в квалификации Феттеля. Как и Гасли - Квята.
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