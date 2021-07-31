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Формула 1

Онлайн. Гран При Венгрии. Квалификация

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Комментарии

Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: Остановлено
10:12 Ну что, поздравим Mercedes с весомой победой над Red Bull. Гасли с возвращением в статус лучшего из остальных. И больше как-то поздравлять некого и не с чем. Значит, завтра многие будут злее. Тогда и встретимся - возвращайтесь!
10:11 А Перес не успел на быстрый круг именно из-за попыток Хэмилтона пропустить Ферстаппена. Ну, либо попыток Хэмилтона оттормозить Ферстаппена.
10:10 Далее: Перес, Гасли, Норрис, Леклер, Окон, Алонсо, Феттель.
10:09 Макс чуть прибавил, но остался третьим. Льюис взял поул, Валттери - второй. 
Пока они спорили на круге прогрева кому каким ехать, весь пар вышел, видимо.
10:08 Вообще все лидеры первый сектор без улучшений прошли.
10:08 Перес не успел на быстрый круг. Мда.
10:06 Макс едет сразу за Льюисом. Причем Хэмилтон, вроде бы, пропускал. Но Ферстаппен не поехал.
10:05 Ну а теперь все остальные на вторую попытку поехали. Макс хотя бы на первый ряд попадет?
10:04 Феттель восьмое время показал, на одну сотую опередив Алонсо.
10:02 А вот, кстати, и Себастьян. Решил на одну попытку пойти.
10:02 Перес четвертый, полсекунды от Ферстаппена. Дальше: Леклер, Окон, Гасли, Алонсо, Норрис и не выехавший Феттель.
10:01 Бах! Сокрушительный удар Mercedes по Ферстаппену. Льюис первый, Валттери второй, а Макс - третий, в полесекунде от Хэмилтона.
09:58 Все, кроме Феттеля, выехали. У Себастьяна, возможно, шин только на одну попытку осталось.
09:56 Любопытно, что кроме Mercedes и Red Bull в полном составе в Q3 прошла только Alpine.
09:55 Третий сегмент пошел!
09:49 Риккардо проиграл посекунды Норрису. Это разница между вторым и 11-м местами.
09:49 Феттель последней попыткой выбил Риккардо, опередив его на 0,077 секунды.
09:48 Риккардо, Стролл, Райкконен, Джовинацци и Сайнс вылетели.
09:47 Гасли показал первое время. Но его тут же подвинул Ферстаппен. И Макс будет стартовать на Soft против Medium у Mercedes.
09:47 Леклер тоже прибавил, но 0,021 проиграл Хэмилтону.
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