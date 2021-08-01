Онлайн. Гран При Венгрии. Гонка
Автор: Иван Матушкин
Отчет
Позади лидеров на решетке расположились Пьер Гасли и Ландо Норрис. За ними - Шарль Леклер и Эстебан Окон. Потом - Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель.
Как уже было сказано, разрыв между Пересом и Леклером был просто минимальный. Так что в этой группе можно ждать упорной борьбы. Но и списывать со счетов двух чемпионов мира на пятом ряду не будем.
Вчера чемпионы, конечно, нанесли мощный удар по лидерам сезона. Уже очень давно мы не видели Хэмилтона и Боттаса вдвоем на первом ряду. Причем Ферстаппен проиграл Льюису сразу четыре десятых.
Порадоваться в Red Bull могли разве что за Чеко Переса, который наконец смог квалифицироваться рядом с напарником. Правда, Максу Перес все равно проиграл полсекунды. А у седьмого места выиграл всего семь сотых. Но в этот раз микроразрывы сложились в пользу Чеко.
Первый сюрприз дня предподнесла погода: сегодня на трассе заметно холоднее. Асфальт прогрет всего до 39 градусов. Это намного меньше, чем было на пятничных тренировках, когда все симулировали гонку.
Почему это важно? Mercedes сегодня стартует с первого ряда на шинах Medium, а Red Bull позади нее - на Soft. Изначально могло показаться, что у Mercedes будет преимущество из-за меньшего износа. Но снижение температуры должно снизить и износ резины. А значит, выбор Red Bull может оказаться более выгодным.