08:44

Позади лидеров на решетке расположились Пьер Гасли и Ландо Норрис. За ними - Шарль Леклер и Эстебан Окон. Потом - Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель.

Как уже было сказано, разрыв между Пересом и Леклером был просто минимальный. Так что в этой группе можно ждать упорной борьбы. Но и списывать со счетов двух чемпионов мира на пятом ряду не будем.