12:03

Ну что, поздравляем Ферстаппена с очередным поулом и увеличением отрыва от Хэмилтона (на одно очко).

Порадуемся за шикарный прорыв Фернандо Алонсо и оборону Джорджа Расселла.

Посочувствуем Чеко Пересу и Никите Мазепину. И уже скоро обсудим героев и неудачников субботы.

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