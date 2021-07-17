Онлайн. Гран При Великобритании. Спринт
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Автор: Иван Матушкин
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Статус: Остановлено
12:03
Ну что, поздравляем Ферстаппена с очередным поулом и увеличением отрыва от Хэмилтона (на одно очко).
Порадуемся за шикарный прорыв Фернандо Алонсо и оборону Джорджа Расселла.
Посочувствуем Чеко Пересу и Никите Мазепину. И уже скоро обсудим героев и неудачников субботы.
Возвращайтесь!
12:00 Далее: Леклер, Норрис, Риккардо, Алонсо, Феттель, Расселл и Окон.
11:59 Хэмилтон - второй, Боттас - третий.
11:59 А Макс Ферстаппен выигрывает первый спринт Формулы 1 и завоевывает поул-позицию Гран При Великобритании!
11:58 Пересу сказали сойти. Ну зачем стартовать 18-м, если можно починить машину и стартовать 20-м?
11:58 Последний круг пошел.
11:57 "Отрыв от Льюиса три секунды. Не наезжай на бордюры, береги правую переднюю шину", - сообщили Максу. Уверенно идет к очередному поулу.
11:55 Алонсо предупредили, что на торможении вилять нельзя. На него уже Норрис жаловался, а сейчас Нандо так от Феттеля отбивается.
11:55 Сайнс прошел Гасли. А к их группе из пяти машин присоединились Кими и Стролл.
11:52 Перес встретил непреодолимую преграду в лице Латифи и идет 18-м.
11:52 Что касается лидеров, то у них ничего не происходит. Пара секунд между Максом и Льюисом. 5 кругов до финиша.
11:51 За Алонсо уже собралась огромная компания Феттель - Расселл - Окон - Гасли - Сайнс. Может разом провалиться Фернандо, но пока держится.
11:50 Показали запись старта с машины Алонсо - блеск просто. По внешней прошел Сайнса с Расселлом, потом с Риккардо разобрался.
11:49 Боттасу "софт" ничем не помог. На 5 секунд он уже отстал от Хэмилтона.
11:47 Сайнс сладил с Райкконеном. 12-е место.
11:47 И Риккардо прошел Алонсо. Не тянет Alpine против McLaren.
11:46 А Сайнс уперся в DRS-паровозик с Райкконеном, Гасли и Оконом.
11:46 Перес в боксы не поехал. Прошел Шумахера и догоняет Латифи.
11:45 Отложили разбирательство по Расселлу - Сайнсу. После финиша решат.
11:43 Сайнс уже до 13-го места доехал. Постепенно возвращается к своей стартовой позиции.
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