Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Формула 1

Онлайн. Гран При Великобритании. Гонка

Поделились
Комментарии

Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: прямой эфир
11:11 Леклер лучший круг гонки поставил. Мамма миа!
11:11 Пересу поставили Medium. Значит он на двух пит-стопах. Ну ему надо было что-то делать, потому что он плотно застрял за Кими и Гасли и не продвигался вперед.
11:10 И Феттель с Расселлом.
11:10 Райкконен и Перес поехали в боксы.
11:10 И сразу Леклер выбросил Хэмилтона из зоны DRS.
11:09 Треть гонки позади. Норрис в пределах пяти секунд от Хэмилтона. И Боттас тоже в зоне штрафа Льюиса. Пока семикратный чемпион идет на виртуальное четвертое место.
11:08 Льюис второй лучший круг подряд поставил. А Шарлю сказали, что проблему с мотором решили.
11:08 С обгонами все стало глухо. Боттас застрял за Норрисом, Сайнс за Риккардо, Стролл не справился с Алонсо.
11:07 Гасли выдали предупреждение за нарушение пределов трассы. Он все еще пытается что-то сделать с Райкконеном.
11:07 В зоне DRS уже Хэмилтон. Что-то план Б у Ferrari не задался.
11:06 Тут же Льюис лучший круг гонки проехал, а Шарль продолжает жаловаться.
11:06 Льюису сообщили о нехватке мощности у Леклера и сказали, как переключить режим работы мотора.
11:05 Дают Шарлю указания, что нажать на руле, чтобы спасти ситуацию. Пока он едет, но Льюис уже на хвосте.
11:04 Леклер жалуется, что мотор отказывает. Ай-яй-яй.
11:03 Мазепин едет в 2,5 секундах от Шумахера. Ждем каких-то действий от Никиты.
11:02 Феттель уперся в Латифи. Вчера об Николя безнадежно затормозил Перес.
11:01 Норрис сейчас на 4 секунды отстает от Хэмилтона. Понятное дело, Ландо надо до пит-стопа не отстать на 10 секунд, тогда он окажется впереди.
11:00 А у Леклера план Б без выбора.
11:00 Сайнсу сказали, что будет план Б или план В. У Ferrari постоянно какие-то планы Б. Вопрос работают ли они.
11:00 Райкконен сдерживает Гасли и Переса. Кими сейчас 10-й.
Показать больше
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Ферстаппен разбил машину на 1-м круге после контакта с Хэмилтоном

44 мин
2
Формула 1

Формула 1 показала болид 2022 года в натуральную величину

3 дн
3
Формула 2

Положение в общем зачете Ф2 после этапа в Сильверстоуне

3 ч
4
Формула 1

Босс Alfa Romeo готов уволить Райкконена и Джовинацци

1 дн
5
Формула 1

FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы. Но теперь передумала

2 ч
Самое важное:
Ферстаппен разбил машину на 1-м круге после контакта с Хэмилтоном
Формула 1

Ферстаппен разбил машину на 1-м круге после контакта с Хэмилтоном

44мин
Онлайн. Гран При Великобритании. Гонка
Формула 1

Онлайн. Гран При Великобритании. Гонка

1 ч
FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы. Но теперь передумала
Формула 1

FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы. Но теперь передумала

2 ч
Red Bull серьезно изменила машину Переса. Он стартует с пит-лейна
Формула 1

Red Bull серьезно изменила машину Переса. Он стартует с пит-лейна

3 ч
Хюлькенберг о камбэке в Ф1: Варианты? Mercedes, Red Bul, Ferrari
Формула 1

Хюлькенберг о камбэке в Ф1: Варианты? Mercedes, Red Bul, Ferrari

3 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.