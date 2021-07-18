Онлайн. Гран При Великобритании. Гонка
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Автор: Иван Матушкин
Отчет
Статус: прямой эфир
11:11 Леклер лучший круг гонки поставил. Мамма миа!
11:11 Пересу поставили Medium. Значит он на двух пит-стопах. Ну ему надо было что-то делать, потому что он плотно застрял за Кими и Гасли и не продвигался вперед.
11:10 И Феттель с Расселлом.
11:10 Райкконен и Перес поехали в боксы.
11:10 И сразу Леклер выбросил Хэмилтона из зоны DRS.
11:09 Треть гонки позади. Норрис в пределах пяти секунд от Хэмилтона. И Боттас тоже в зоне штрафа Льюиса. Пока семикратный чемпион идет на виртуальное четвертое место.
11:08 Льюис второй лучший круг подряд поставил. А Шарлю сказали, что проблему с мотором решили.
11:08 С обгонами все стало глухо. Боттас застрял за Норрисом, Сайнс за Риккардо, Стролл не справился с Алонсо.
11:07 Гасли выдали предупреждение за нарушение пределов трассы. Он все еще пытается что-то сделать с Райкконеном.
11:07 В зоне DRS уже Хэмилтон. Что-то план Б у Ferrari не задался.
11:06 Тут же Льюис лучший круг гонки проехал, а Шарль продолжает жаловаться.
11:06 Льюису сообщили о нехватке мощности у Леклера и сказали, как переключить режим работы мотора.
11:05 Дают Шарлю указания, что нажать на руле, чтобы спасти ситуацию. Пока он едет, но Льюис уже на хвосте.
11:04 Леклер жалуется, что мотор отказывает. Ай-яй-яй.
11:03 Мазепин едет в 2,5 секундах от Шумахера. Ждем каких-то действий от Никиты.
11:02 Феттель уперся в Латифи. Вчера об Николя безнадежно затормозил Перес.
11:01 Норрис сейчас на 4 секунды отстает от Хэмилтона. Понятное дело, Ландо надо до пит-стопа не отстать на 10 секунд, тогда он окажется впереди.
11:00 А у Леклера план Б без выбора.
11:00 Сайнсу сказали, что будет план Б или план В. У Ferrari постоянно какие-то планы Б. Вопрос работают ли они.
11:00 Райкконен сдерживает Гасли и Переса. Кими сейчас 10-й.
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