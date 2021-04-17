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Формула 1

Онлайн. Гран При в Имоле. Квалификация

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Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: Остановлено
09:13

Ну что, Mercedes наносит ответный удар Red Bull, а Ферстаппен проигрывает внутреннюю дуэль. Какой еще интриги вам надо? Есть еще восьмое место Боттаса, сверхскорость Норриса, которая была скомпрометирована выездом за пределы трассы. А еще Williams, с лучшими результатами за несколько лет. 

Завтра точно будет горячо! Возвращайтесь на онлайн-трансляцию гонки.
09:11 Хэмилтон берет поул Гран При Эмилии-Романьи. За ним Перес и Ферстаппен. Далее: Леклер, Гасли, Риккардо, Норрис, Боттас, Окон и Стролл, который вообще не показал времени.
09:10 Перес опередил Ферстаппена! Что творится-то?! Чеко второй, Макс - третий.
09:10 Нет, Ладно нарушал правила. Списали время.
09:10 Норрис опережает всех, кроме Хэмилтона! 0,043 от Льюиса. Вот это да!
09:09 Боттас точно не выше пятого места. Мда.
09:03 Хэмилтон - Ферстаппен - Перес - Норрис - Леклер - Боттас - Гасли - Окон - Риккардо - Стролл - такое сейчас положение. С Риккардо что-то не то творится, конечно.
09:02 Ферстаппен меньше десятой, но проиграл Хэмилтону! Перес третий, а Боттас - только шестой. Норрис и Леклер быстрее него проехали.
09:02 Риккардо больше секунды проигрывает Норрису. Ох, что Ландо творит.
09:01 Но время удалили у Стролла!)
09:01 Хо-хо! Норрис в первой попытке Строллу две секунды привез. Но, кажется, Ландо нарушил границы.
08:58 Решающий сегмент пошел!
08:52 Боттас, Ферстаппен и Хэмилтон прошли в Q3 на Medium.
08:51 Латифи и Алонсо, кстати, показали абсолютно одинаковые результаты, но Николя сделал это раньше, и потому стартует впереди Фернандо.
08:51 Стролл и Окон обошли Феттеля и Алонсо. Смена поколений.
08:51

Сайнс, Расселл, Феттель, Латифи и Алонсо вылетают. 
08:50 Вау! Сайнс вылетел. Не смог улучшить.
08:49 Перес скинул две тысячных со времени Норриса и стал первым.
08:48 Нет, Хэмилтон тоже выезжает, и тоже на "софте".
08:48 Норрис и Хэмилтон решили больше не выезжать, остальные на трассе. Ферстаппен переобулся в "софт", зачем-то.
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