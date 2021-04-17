09:13

Ну что, Mercedes наносит ответный удар Red Bull, а Ферстаппен проигрывает внутреннюю дуэль. Какой еще интриги вам надо? Есть еще восьмое место Боттаса, сверхскорость Норриса, которая была скомпрометирована выездом за пределы трассы. А еще Williams, с лучшими результатами за несколько лет.

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