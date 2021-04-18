Онлайн. Гран При в Имоле. Гонка
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Автор: Иван Матушкин
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Статус: Остановлено
11:10
Поздравим Макса с заслуженной победой. Льюиса с мощным прорывом и исправлением собственных ошибок, а Ландо - с великолепной гонкий и заслуженным подиумом.
Порадуемся за Ferrari, которая в топ-5 двумя машинами. За Кими Райкконена, который продолжает набирать очки там, где не должен. Ну и за Никиту Мазепина, на счет которого первый финиш в Формуле 1 в карьере.
А на этом будем прощаться. Встретимся через 2 недели в Португалии.
11:07 Никита Мазепин становится 17-м. Несмотря на сход Феттеля, пилоты Haas так до него и не доехали.
11:07 Далее: Леклер, Сайнс, Риккардо, Стролл, Гасли, Райкконен и Окон.
11:06 Льюис Хэмилтон финиширует вторым. Ландо Норрис - третьим.
11:06 И Макс Ферстаппен выигрывает Гран При Эмилии-Романьи!
11:04 Феттель сходит в боксах. Как сломался Себ перед стартом, так всю гонку и ехал кое-как.
11:04
Ииии... разворот у Мазепина! Вы же этого ждали?
Продолжает гонку, тем не менее, Никита.
11:03 У Льюиса лучший круг. До Макса 20 секунд, их явно за три круга не отыграть. Но лидером чемпионата при нынешних раскладах будет Хэмилтон.
11:02 Райкконен героически обороняет девятое место. Три круга осталось терпеть.
11:01 Опять на главной прямой очень легко объезжает Хэмилтон соперника. На этот раз Норриса и теперь Льюис второй.
11:00 Прорыв Переса застопорился на Алонсо. Вместе они уперлись в Райкконена, к ним даже Цунода подъезжает постепенно.
10:59 Интересно, будет ли Норрис упираться в борьбе с Хэмилтоном? Рискует Ландо испортить шины и потом пропустить Ferrari.
10:55 Цуноде дали 5 секунд за продолжение выездов за пределы трассы.
10:55 Мазепин очень чисто пропустил Норриса, Хэмилтона и Леклера. Ставим плюс Никите.
10:55 Хэмилтон пролетел мимо Леклера без особых проблем. Все-таки Ferrari еще сильно проигрывает.
10:54 Норрис попросил синие флаги для Мазепина, еще не доехав до него.
10:53 Стролл и Гасли подбираются к Риккардо тем временем. Там вероятна борьба за шестое место.
10:52 Мазепин, кстати, уже успел проиграть Ферстаппену еще один круг после рестарта.
10:52 Ох, Райкконен собрал за собой Окона, Алонсо и Переса в зонах DRS.
10:50 Норрис, Леклер и Хэмилтон очень близко друг к другу. Но Шарль уже давно висит на Ландо, не предпринимая атак.
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