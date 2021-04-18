11:10

Поздравим Макса с заслуженной победой. Льюиса с мощным прорывом и исправлением собственных ошибок, а Ландо - с великолепной гонкий и заслуженным подиумом.

Порадуемся за Ferrari, которая в топ-5 двумя машинами. За Кими Райкконена, который продолжает набирать очки там, где не должен. Ну и за Никиту Мазепина, на счет которого первый финиш в Формуле 1 в карьере.

А на этом будем прощаться. Встретимся через 2 недели в Португалии.