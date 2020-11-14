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00 Часов
:
03 Минут
:
21 Секунд
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Первая тренировка через
12 дней
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Следующее событие через
19 дней
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11 дек.
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26 дней
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Формула 1

Онлайн. Гран При Турции. Квалификация

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Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: прямой эфир
06:53 Сообщают, что по трассе в Стамбуле бегает собака. Роско пришел спасать хозяина?
06:52 Что касается Даниила Квята, то утром он показать нормального времени не успел, отстав в итоге от Ферстаппена на 20 с лишним секунд. Зато вчера в обеих сессиях стал шестым и был явно доволен проведенным днем.
06:50 В официальном аккаунте Ф1 шутят про то, что мы на этом этапе можем опробовать перевернутую стартовую решетку. Но на самом деле шансов на это нет из-за штрафа Джорджа Расселла, которому за смену мотора придется стартовать в хвосте независимо от результата.
06:45 Вот здесь мы проанализировали, как скользкая трасса может сказаться на итогах турецкого этапа.
06:40

Но еще больше Red Bull удивляет Ferrari. Либо Скудерия лучше других греет шины, либо ей подходят условия с отсутствием держака, но вторым после Ферстаппена и вчера и сегодня был Шарль Леклер. 

Да и Себастьян Феттель на этот раз не так сильно отстает от напарника. Вчерашний день он завершил в топ-10, а сегодня утром стал шестым. При этом Себ проехал больше всех кругов по мокрой трассе. Пригодится ли ему этот опыт? Зависит от скорости, с которой будет сохнуть асфальт.
06:33

Зато кто справился со скольжением, это Макс Ферстаппен. Все три сессии в Стамбуле голландец завершил с лучшими временами. Сегодня утром он вообще выиграл у ближайшего конкурента почти секунду. 

У Макса пока ни одного поула в этом сезоне. Кажется, сейчас его шанс, но не все так просто. Хельмут Марко вчера обмолвился, что весь отрыв Red Bull от Mercedes строится на одном длинном вираже восьмого поворота. И если немцы прибавят там, то от отрыва Ферстаппена ничего не останется. 

Попадет ли Mercedes в настройки - вот главный вопрос квалификации. Дождь над трассой кончился около получаса назад. Подсохнет ли она достаточно для того, чтобы дать шинам сцепление? 
06:30

Три тренировки не дали нам понять расклада сил. Вчера всем мешало ужасное скольжение, а сегодня утром к этому прибавился дождь. 

В итоге лидер сезона (и еще шести предыдущих) Льюис Хэмилтон вчерашний день завершил четвертым, в секунде позади лидера. А сегодня вообще не установил никакого времени. И чего ждать от Льюиса и его напарника Валттери Боттаса - пока решительно непонятно.
06:29 Приветствуем всех поклонников Формулы 1! Полчаса остается до старта квалификации Гран При Турции и, кажется, это будет самая интригующая квалификация в сезоне.
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