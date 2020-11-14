Онлайн. Гран При Турции. Квалификация
Автор: Иван Матушкин
Отчет
Но еще больше Red Bull удивляет Ferrari. Либо Скудерия лучше других греет шины, либо ей подходят условия с отсутствием держака, но вторым после Ферстаппена и вчера и сегодня был Шарль Леклер.
Да и Себастьян Феттель на этот раз не так сильно отстает от напарника. Вчерашний день он завершил в топ-10, а сегодня утром стал шестым. При этом Себ проехал больше всех кругов по мокрой трассе. Пригодится ли ему этот опыт? Зависит от скорости, с которой будет сохнуть асфальт.
Зато кто справился со скольжением, это Макс Ферстаппен. Все три сессии в Стамбуле голландец завершил с лучшими временами. Сегодня утром он вообще выиграл у ближайшего конкурента почти секунду.
У Макса пока ни одного поула в этом сезоне. Кажется, сейчас его шанс, но не все так просто. Хельмут Марко вчера обмолвился, что весь отрыв Red Bull от Mercedes строится на одном длинном вираже восьмого поворота. И если немцы прибавят там, то от отрыва Ферстаппена ничего не останется.
Попадет ли Mercedes в настройки - вот главный вопрос квалификации. Дождь над трассой кончился около получаса назад. Подсохнет ли она достаточно для того, чтобы дать шинам сцепление?
Три тренировки не дали нам понять расклада сил. Вчера всем мешало ужасное скольжение, а сегодня утром к этому прибавился дождь.
В итоге лидер сезона (и еще шести предыдущих) Льюис Хэмилтон вчерашний день завершил четвертым, в секунде позади лидера. А сегодня вообще не установил никакого времени. И чего ждать от Льюиса и его напарника Валттери Боттаса - пока решительно непонятно.