06:40

Но еще больше Red Bull удивляет Ferrari. Либо Скудерия лучше других греет шины, либо ей подходят условия с отсутствием держака, но вторым после Ферстаппена и вчера и сегодня был Шарль Леклер.

Да и Себастьян Феттель на этот раз не так сильно отстает от напарника. Вчерашний день он завершил в топ-10, а сегодня утром стал шестым. При этом Себ проехал больше всех кругов по мокрой трассе. Пригодится ли ему этот опыт? Зависит от скорости, с которой будет сохнуть асфальт.