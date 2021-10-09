Онлайн. Гран При Турции. Квалификация
Поделились
Комментарии
Автор: Kirill Kachnov
Отчет
Статус: Остановлено
09:06
09:05 А полные результаты квалификации Гран-при Турции сезона-2021 — уже на сайте. Читайте итоги сессии, ждите новостей. А на этом мы завершаем нашу текстовую трансляцию борьбы за поул-позицию в Стамбуле.
09:03 Так что формально поул-позиция будет на счету Валттери Боттаса. В топ-3 вместе с ним стартуют Макс Ферстаппен и Шарль Леклер.
09:02 В общем, квалификацию Льюис Хэмилтон выиграл с рекордом круга, но стартовать британец будет на 10 позиций ниже из-за штрафа за смену двигателя.
09:02 Шарль Леклер — 4-й, Лэнс Стролл — 9-й, а топ-10 замыкает Юки Цунода.
09:01 Макс Ферстаппен только третий. Фернандо Алонсо — 5-й, Валттери Боттас — 2-й, Серхио Перес — 6-й, Ландо Норрис — 7-й.
09:00 Конец квалификации, но ждём завершения попыток всех пилотов.
08:59 1:22.868 — промежуточный поул и новый рекорд трассы в Турции у Льюиса Хэмилтона!
08:57 Менее 4 минут до конца сессии и все пилоты готовы к решающей попытке.
08:54 Пилоты после первой попытки возвращаются в боксы, а никакого дождя нет и в помине.
08:53 Пока в лидерах Вальттери Боттас и Льюис Хэмилтон, а топ-3 замыкает Макс Ферстаппен. Более двух десятых пилот Red Bull уступает Mercedes-AMG.
08:52 Впрочем, Юки Цунода и тут идёт своей дорогой — японец на "медиуме", а все остальные выехали на первую попытку на "софте".
08:49 А Q3 тем временем началась.
08:49 Естественно, что в решающей стадии борьбы за поул расклад по шинам будет иной.
08:49 Важно отметить, что в топ-10 все пилоты вышли на шинах "медиум" — только Юки Цунода сделал выбор в пользу "софта".
08:46 Пока всё выглядит так, что на поуле будет кто-то из Mercedes-AMG или Red Bull. Но есть варианты на сюрпризы от AlphaTauri или Alpine...
08:46
08:45 Очень-очень зол на себя был Расселл, общаясь с командой — привык, похоже, Джордж выходить в Q3.
08:43
Загрузить комментарии
Самое читаемое
7 сент. 2021 г.
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто
15 февр. 2021 г.
Презентация болида McLaren MCL35M
25 дек. 2020 г.
Эволюция логотипа McLaren
25 дек. 2020 г.
Ф1 в сезоне-2021: состав участников
18 дек. 2020 г.