Онлайн. Гран При Турции. Гонка
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Автор: Иван Матушкин
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Статус: прямой эфир
05:48 Элбон сейчас всем минимум по две секунды везет. До Переса ему четыре - за пару кругов догонит?
05:48 И в боксах голландец.
05:47 Ой-ой! Ферстаппен ошибся! И сразу три места потерял.
05:46 Haas явно не едет. Магнуссен на 15 секунд отстал от Леклера и с трудом отбивается от Расселла. За тем вплотную едут Норрис, Райкконен и Гасли. А вот Боттаса отстал.
05:45 Ферстаппен прессингует Переса, но Чеко пока не пускает. Показывает, как будет выглядеть внутрикомандная дуэль 2021 года?
05:45 Самый большой разрыв у нас между Сайнсом и Леклером - 20 секунд от восьмого до девятого места. Латифи, правда, уже на полторы минуты отстал от предпоследнего места, но это же Латифи.
05:44 Гасли обогнал Боттаса! Это, конечно, борьба за 14-е место, но все равно браво.
05:43 Элбон с Феттелем разобрался и теперь Себа опять атакует Хэмилтон.
05:43 Льюис жалуется на тормоза. В такую погоду не стоило бы рисковать. Если, конечно, Льюис жалуется по делу.
05:42 Хэмилтон не выдержал траекторию, атакуя Феттеля, и пропустил Элбона.
05:42 У Стролла восемь секунд запаса от Переса и десять от Ферстаппена. Феттель и Хэмилтон отстают на 17.
05:41 Зеленый флаг!
05:39 Стролл, Перес, Ферстаппен, Феттель, Хэмилтон, Элбон, Риккардо, Сайнс, Леклер и Магнуссен в топ-10. 11-й Расселл, Квят - 16-й.
05:38 Виртуальная машина безопасности.
05:37 Джовинацци сошел. Съехал на газон, кажется, с мотором проблемы.
05:35 Леклер прошел Райкконена и он уже десятый. Риск Шарля оправдался.
05:35 Макс поехал переобуваться, выпустив в лидеры Элбона. Ферстаппен вернулся позади Переса, но впереди Феттеля. Поздний пит-стоп сработал на Макса, неожиданно.
05:33 Перес вернулся всего в секунде перед Феттелем, у того на хвосте Хэмилтон.
05:33 Квят сейчас 18-й, вокруг него все на промежуточных.
05:33 Перес, Риккардо и Сайнс переобуваются.
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