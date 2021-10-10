Онлайн. Гран При Турции. Гонка
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Комментарии
Автор: Иван Матушкин
Отчет
Статус: Остановлено
09:37
Ну что, поздравим Боттаса с первой победой в году.
Ферстаппена с возвращением лидерства в чемпионате.
Переса с редким подиумом, а Сайнса с блестящим прорывом.
И будем прощаться до Остина!
09:35 Далее: Леклер, Хэмилтон, Гасли, Норрис, Сайнс, Стролл и Окон.
09:35
Макс Ферстаппен финиширует вторым, а Серхио Перес - третьим.
Макс возвращается в лидеры чемпионата!
09:34 А Валттери Боттас выигрывает Гран При Турции и берет первую победу в сезоне!
09:33 Не стал Гасли атаковать Хэмилтона, предпочтя сохранить шестое место. Норрис на Пьера тоже не очень-то наседает.
09:32 Боттас улетает от Ферстаппена и едет к своей победе. Еще и с лучшим кругом.
09:30 А самого Гасли уже догнал Норрис. Ух!
09:29 Ого! Гасли атакует Хэмилтона. А Льюис психует и отказывается общаться с инженером.
09:28 В процессе возмущения Хэмилтон отстал от Леклера на пару секунд.
09:27 Очень недоволен Льюис тем, что его зазвали на пит-стоп. Возмущен потерей позиций.
09:27 Недавно Мазепин был в четырех секундах от Шумахера, а сейчас уже в 17.
09:26 Стролл прошел Окона за девятое место.
09:25 И Хэмилтон следом атакует Леклера! Совсем на новых шинах не поехал Шарль.
09:24 Перес по внешней на торможении прошел Леклера! Третье место забирает Чеко.
09:23 И Хэмилтона все-таки тоже переобувают. Не поехали до финиша, пятым вернулся Льюис. В шести секундах от Переса, а ведь был прямо на хвосте до пит-стопов.
09:21 Вау! Еще быстрее проехал Сайнс - он на полторы секунды быстрее лидера гонки едет!
09:18 Сайнс, пройдя Окона, поставил лучший круг гонки.
09:18 Четвертым вернулся Леклер в 12 секундах от Хэмилтона. Потерял место на подиуме? Если Льюис не заедет, то да.
09:17 Скоро уже и Ферстаппен будет обгонять Леклера. Темп у Шарля сильно упал.
09:16 Теперь Леклера зовут в боксы. Его только что Боттас прошел. Стоило, конечно, столько тянуть.
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