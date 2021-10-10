Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Формула 1

Онлайн. Гран При Турции. Гонка

Поделились
Комментарии

Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: Остановлено
09:37

Ну что, поздравим Боттаса с первой победой в году. 

Ферстаппена с возвращением лидерства в чемпионате. 

Переса с редким подиумом, а Сайнса с блестящим прорывом. 

И будем прощаться до Остина!
09:35 Далее: Леклер, Хэмилтон, Гасли, Норрис, Сайнс, Стролл и Окон.
09:35

Макс Ферстаппен финиширует вторым, а Серхио Перес - третьим. 

Макс возвращается в лидеры чемпионата!
09:34 А Валттери Боттас выигрывает Гран При Турции и берет первую победу в сезоне!
09:33 Не стал Гасли атаковать Хэмилтона, предпочтя сохранить шестое место. Норрис на Пьера тоже не очень-то наседает.
09:32 Боттас улетает от Ферстаппена и едет к своей победе. Еще и с лучшим кругом.
09:30 А самого Гасли уже догнал Норрис. Ух!
09:29 Ого! Гасли атакует Хэмилтона. А Льюис психует и отказывается общаться с инженером.
09:28 В процессе возмущения Хэмилтон отстал от Леклера на пару секунд.
09:27 Очень недоволен Льюис тем, что его зазвали на пит-стоп. Возмущен потерей позиций.
09:27 Недавно Мазепин был в четырех секундах от Шумахера, а сейчас уже в 17.
09:26 Стролл прошел Окона за девятое место.
09:25 И Хэмилтон следом атакует Леклера! Совсем на новых шинах не поехал Шарль.
09:24 Перес по внешней на торможении прошел Леклера! Третье место забирает Чеко.
09:23 И Хэмилтона все-таки тоже переобувают. Не поехали до финиша, пятым вернулся Льюис. В шести секундах от Переса, а ведь был прямо на хвосте до пит-стопов.
09:21 Вау! Еще быстрее проехал Сайнс - он на полторы секунды быстрее лидера гонки едет!
09:18 Сайнс, пройдя Окона, поставил лучший круг гонки.
09:18 Четвертым вернулся Леклер в 12 секундах от Хэмилтона. Потерял место на подиуме? Если Льюис не заедет, то да.
09:17 Скоро уже и Ферстаппен будет обгонять Леклера. Темп у Шарля сильно упал.
09:16 Теперь Леклера зовут в боксы. Его только что Боттас прошел. Стоило, конечно, столько тянуть.
Показать больше
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Боттас выиграл в Турции, Ферстаппен вернулся в лидеры сезона

9 мин
2
Формула 1

Лидеры Ф1 не поделили призовую шину. И поспорили о поуле

19 ч
3
Формула 1

«Что-то странное». Хорнер счел скорость Mercedes подозрительной

2 ч
4
Формула 1

В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость

21 ч
5
Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

1 дн
Самое важное:
Гран При Турции: пять быстрых выводов
Формула 1

Гран При Турции: пять быстрых выводов

1мин
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции

6мин
Боттас выиграл в Турции, Ферстаппен вернулся в лидеры сезона
Формула 1

Боттас выиграл в Турции, Ферстаппен вернулся в лидеры сезона

9мин
Онлайн. Гран При Турции. Гонка
Формула 1

Онлайн. Гран При Турции. Гонка

2 ч
«Что-то странное». Хорнер счел скорость Mercedes подозрительной
Формула 1

«Что-то странное». Хорнер счел скорость Mercedes подозрительной

2 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.