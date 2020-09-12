10:02

Ферстаппен в итоге 0,365 проиграл Хэмилтону. Элбон опять в полусекунде за Максом, но он четвертый.

Леклер на пятом месте и это феноменально для нынешней Ferrari. Перес и Стролл на старте поменяются местами из-за штрафа для Чеко.

Ну и Renault провалила Q3: Окон ошибся сам и помешал Риккардо.