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Онлайн. Гран При Тосканы. Квалификация

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Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: Остановлено
10:03 Завтра нас ждет первая в истории Ф1 гонка в Муджелло. И тысячная гонка в истории Ferrari. Кто знает, может Леклер опять всех удивит? Начнем трансляцию пораньше и расскажем вам обо всех раскладах - возвращайтесь!
10:02

Ферстаппен в итоге 0,365 проиграл Хэмилтону. Элбон опять в полусекунде за Максом, но он четвертый. 

Леклер на пятом месте и это феноменально для нынешней Ferrari. Перес и Стролл на старте поменяются местами из-за штрафа для Чеко. 

Ну и Renault провалила Q3: Окон ошибся сам и помешал Риккардо. 
10:01 Да уж, лишил нас Окон борьбы за поул. А ведь Боттас всего 0,059 уступил.
10:00 Далее: Ферстаппен, Элбон, Леклер, Перес, Стролл, Риккардо, Сайнс и Окон. Только Макс и Шарль улучшили.
09:59 Все, Окон ошибся в первом секторе и не дал Боттасу нормально проехать. Поул у Хэмилтона, хоть он и не улучшил.
09:57 По сектору каждый из трех лидеров выигрывает пока. У Боттаса первый, у Хэмилтона второй и у Ферстаппена третий.
09:56 Окон выехал со всеми на вторую для них и единственную для него попытку. Все, кроме Переса, теперь на трассе.
09:54 Перес в одиночестве проехал быстрый круг. Пятое место, на пять сотых опередил Стролла.
09:53 Ферстаппен четыре десятых проиграл Mercedes. А что было бы с "режимом вечеринки"?
09:52 Далее: Ферстаппен, Элбон, Стролл, Риккардо, Леклер и Сайнс.
09:52 1:15.144 - Хэмилтон забивает поул, кажется. У Боттаса 1:15.203 и есть ли тут куда прибавлять?
09:50 Хэмилтон выиграл у Сайнса больше секунды только на первом секторе. И 0,6 у Стролла.
09:50 Все на трассе, кроме Окона с Пересом.
09:48 Стролл с Сайнсом даже очередь на выезде устроили.
09:47 Пошел решающий сегмент!
09:45 Интересно, как Renault и Racing Point зарубятся за место третьей команды. И сможет ли Элбон их обойти. Пока кажется, что Алекс в порядке.
09:42 А Хэмилтон впервые за уик-энд возглавил протокол. Пусть пока не всей сессии, но хотя бы сегмента.
09:41 14-е место Феттеля от 12-го Квята отделило 0,004 секунды. Кими и вовсе показал то же время, что и Даниил. Но россиянин сделал это раньше и потому оказался выше в протоколе.
09:40 Феттель проиграл Леклеру больше, чем Элбон - Ферстаппену.
09:39 Норрис, Квят, Райкконен, Феттель и Грожан вылетели.
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