Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
31 окт.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
04 дек.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
11 дек.
Первая тренировка через
73 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Формула 1

Онлайн. Гран При Тосканы. Гонка

Поделились
Комментарии

Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: Остановлено
11:39 Это был долгий онлайн. Давайте теперь отдыхать до Сочи!
11:39

Ну что, Льюис Хэмилтон в очередной раз бьет Валттери Боттаса и показывает, что никакой борьбы в чемпионате не будет.

Алекс Элбон наконец доехал до подиума. Кажется, этого уже и не ждали.

Дэн Риккардо не удержал третье место и опять стал четвертым. Renault три гонки подряд смотрелась командой №3, но ни разу так и не заехала на подиум. 

Даниил Квят показал лучший результат в сезоне, проведя, пожалуй, самую бессобытийную гонку во всем пелотоне.

Кими Райкконен взял первые очки в сезоне за счет шикарного старта №3.

А Ferrari приехала двумя машинами в очки в своей 1000-й гонке, не сумев опозориться до конца.
11:34 Странно, но факт: при такой событийной гонке борьбу за победу практически не было. Не считая короткого отрезка от старта до первого рестарта.
11:33 Штраф Кими помог Ferrari не стать худшей из трех итальянских команд.
11:33 Далее: Риккардо, Перес, Норрис, Квят, Леклер, Райкконен (из-за штрафа) и Феттель. 
Расселл и Грожан остаются без очков.
11:33 Боттас финиширует вторым. Элбон становится третьим и берет первый в карьере подиум.
11:32 Льюис Хэмилтон выиграл первый в истории Гран При Тосканы!
11:30 Расселл, кажется, сдался - две секунды от него до Феттеля. 6,7 до Кими. Останется без очков Williams из-за провального рестарта.
11:29 Кими уже на пять секунд от Феттеля отъехал. По состоянию на сейчас он только Леклера пропустил бы, и стал девятым.
11:28 Боттас после того круга, которым скинул с хвоста Элбона, сразу бросил гнать. И спокойно едет в полутора секундах от Хэмилтона.
11:27 Райкконен при этом спокойно уезжает от Леклера. Моторы у них одинаковые. Как это вам, мистер Бинотто?
11:25 Расселл почти догнал Феттеля! До Кими 5,6 секунды.
11:25 Боттас увидел Элбона в зеркалах и так втопил, что разом секунду отыграл у Хэмилтона.
11:24 Квят все-таки не справился с Норрисом и подотстал. Седьмой Даниил все еще.
11:23 Элбон въехал в зону DRS Боттаса!
11:23 Расселл обошел Грожана. До Райкконена шесть секунд. Надо секунду отыграть для очков.
11:22 Хэмилтон на три секунды оторвался от Боттаса. Валттери сегодня выиграл первый старт, проиграл второй и провалился на третьем.
11:22 Элбон сразу оторвался от Риккардо. Будет первый подиум в карьере?
11:21 Феттель тоже прошел Грожана. Обе Ferrari в очках.
11:21 Элбон атакует Риккардо по внешней траектории и спасает Абитбуля от непристойного рисунка на теле.
Показать больше
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

3
Формула 1

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

27мин
4
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

5
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Самое важное:

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса
Формула 1

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.