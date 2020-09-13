Онлайн. Гран При Тосканы. Гонка
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Автор: Иван Матушкин
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Статус: Остановлено
11:39 Это был долгий онлайн. Давайте теперь отдыхать до Сочи!
11:39
Ну что, Льюис Хэмилтон в очередной раз бьет Валттери Боттаса и показывает, что никакой борьбы в чемпионате не будет.
Алекс Элбон наконец доехал до подиума. Кажется, этого уже и не ждали.
Дэн Риккардо не удержал третье место и опять стал четвертым. Renault три гонки подряд смотрелась командой №3, но ни разу так и не заехала на подиум.
Даниил Квят показал лучший результат в сезоне, проведя, пожалуй, самую бессобытийную гонку во всем пелотоне.
Кими Райкконен взял первые очки в сезоне за счет шикарного старта №3.
А Ferrari приехала двумя машинами в очки в своей 1000-й гонке, не сумев опозориться до конца.
11:34 Странно, но факт: при такой событийной гонке борьбу за победу практически не было. Не считая короткого отрезка от старта до первого рестарта.
11:33 Штраф Кими помог Ferrari не стать худшей из трех итальянских команд.
11:33 Далее: Риккардо, Перес, Норрис, Квят, Леклер, Райкконен (из-за штрафа) и Феттель.
Расселл и Грожан остаются без очков.
Расселл и Грожан остаются без очков.
11:33 Боттас финиширует вторым. Элбон становится третьим и берет первый в карьере подиум.
11:32 Льюис Хэмилтон выиграл первый в истории Гран При Тосканы!
11:30 Расселл, кажется, сдался - две секунды от него до Феттеля. 6,7 до Кими. Останется без очков Williams из-за провального рестарта.
11:29 Кими уже на пять секунд от Феттеля отъехал. По состоянию на сейчас он только Леклера пропустил бы, и стал девятым.
11:28 Боттас после того круга, которым скинул с хвоста Элбона, сразу бросил гнать. И спокойно едет в полутора секундах от Хэмилтона.
11:27 Райкконен при этом спокойно уезжает от Леклера. Моторы у них одинаковые. Как это вам, мистер Бинотто?
11:25 Расселл почти догнал Феттеля! До Кими 5,6 секунды.
11:25 Боттас увидел Элбона в зеркалах и так втопил, что разом секунду отыграл у Хэмилтона.
11:24 Квят все-таки не справился с Норрисом и подотстал. Седьмой Даниил все еще.
11:23 Элбон въехал в зону DRS Боттаса!
11:23 Расселл обошел Грожана. До Райкконена шесть секунд. Надо секунду отыграть для очков.
11:22 Хэмилтон на три секунды оторвался от Боттаса. Валттери сегодня выиграл первый старт, проиграл второй и провалился на третьем.
11:22 Элбон сразу оторвался от Риккардо. Будет первый подиум в карьере?
11:21 Феттель тоже прошел Грожана. Обе Ferrari в очках.
11:21 Элбон атакует Риккардо по внешней траектории и спасает Абитбуля от непристойного рисунка на теле.
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