11:39

Ну что, Льюис Хэмилтон в очередной раз бьет Валттери Боттаса и показывает, что никакой борьбы в чемпионате не будет.

Алекс Элбон наконец доехал до подиума. Кажется, этого уже и не ждали.

Дэн Риккардо не удержал третье место и опять стал четвертым. Renault три гонки подряд смотрелась командой №3, но ни разу так и не заехала на подиум.

Даниил Квят показал лучший результат в сезоне, проведя, пожалуй, самую бессобытийную гонку во всем пелотоне.

Кими Райкконен взял первые очки в сезоне за счет шикарного старта №3.

А Ferrari приехала двумя машинами в очки в своей 1000-й гонке, не сумев опозориться до конца.