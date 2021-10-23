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Формула 1

Онлайн. Гран При США. Квалификация

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Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: Остановлено
18:02 Ну что, завтра Макс и Льюис опять будут биться уже на старте. Возвращайтесь!
18:01 1:32.910 - время поула Макс Ферстаппена. Он будет стартовать с первого ряда вместе с Хэмилтоном.
18:01 Ферстаппен опередил Хэмилтона и взял поул! Перес остался третьим.
18:00 Леклер выиграл турнир середняков. Обе Ferrari впереди McLaren.
18:00 Боттас остался четвертым.
18:00 ХЭмилтон шесть сотых выиграл у Переса! Первое место пока.
17:57 Норрису говорят, что в первом повороте дождь возможен по ходу сегмента.
17:57 А Red Bull опять последними поехали.
17:56 Опять Хэмилтон с Боттасом первыми выезжают.
17:54 Между пятым местом Сайнса и восьмым Норриса меньше двух десятых.
17:53 Лучший из остальных пока Сайнс. Далее Леклер, Риккардо, Норрис, Гасли и Цунода.
17:53 Перес выиграл две сотых у Макса!
17:53 Ферстаппен на 0,276 быстрее Боттаса!
17:52 Боттас опередил Хэмилтона в первой попытке! Почти на десятую.
17:50 Хэмилтон открывает цепочку гонщиков, а Ферстаппен и Перес замыкают. Но упереться в Red Bull Льюис вряд ли успеет.
17:48 Третий сегмент пошел!
17:41 Трое вылетевших уже ни за что не боролись, у Джовинацци шансов было мало изначально, а вот Окон не справился даже с Цунодой.
17:41 Окон, Феттель, Расселл, Джовинацци и Алонсо вылетели.
17:39 Боттас, Леклер, Ферстаппен и Хэмилтон решили не возвращаться.
17:38 Феттель, Расселл и Алонсо все-таки выехали. Интересно, зачем?
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