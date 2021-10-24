Онлайн. Гран При США. Гонка
Поделились
Комментарии
Автор: Иван Матушкин
Отчет
Статус: прямой эфир
16:22 Ох, у Сайнса надломлено крыло. То ли об бордюр сломал, то ли во время небольшого контакта с Риккардо. Карлос чуть отпустил Дэна и сам отбивается от Боттаса.
16:21 Меньше трех секунд осталось отыграть Льюису.
16:17 Четыре секунды осталось между лидерами и еще 13 кругов впереди.
16:16 Жесточайшая борьба Риккардо с Сайном. Дэн пока отбивается, Боттас рядышком ждет.
16:15 Райкконена предупредили за то, как долго он не пропускал на круг Ферстаппена. Кими с Цунодой боролся, ему было некогда.
16:14 Окон сошел в боксах.
16:13 Хэмилтон абсолютно лучший круг проехал и до шести секунд сократил отставание от Ферстаппена.
16:12 А вот и третий пит-стоп Алонсо! Medium на последние 15 кругов получил Нандо.
16:10 Феттель последним провел второй пит-стоп, выехал 13-м.
16:09 "Все решится на трех последних кругах", - сказал инженер Хэмилтону. Посмотрим-с.
16:09 Цунода собрал за собой Райкконена и Алонсо. Будет горячо?
16:07 Сайнс опять поджимает Риккардо, а сзади к ним подъезжает Боттас.
16:07 Хэмилтон выехал вторым, в девяти секундах позади Макса. Снова "хард". Помогут более свежие шины Льюису?
16:04 Шумахер даже после второго пит-стопа почти минуту у Мазепина выигрывает.
16:03 Уже меньше 14 секунд между Хэмилтоном и Ферстаппеном. Льюис едет дальше.
16:03 Боттас перед Норрисом вернулся с пит-стопа! Отыграл еще одну позицию.
16:02 Стролла сразу Цунода и Райкконен прошли.
16:01 Хэмилтон, Боттас, Феттель, Стролл и Шумахер еще вторые пит-стопы не провели.
16:00 Хэмилтон говорит, что с шинами все в порядке. Но 23 круга еще, на "медиум" так точно не перейдешь, а что даст Льюису более поздний переход на "хард"?
15:58 Льюису сообщили, что он борется за победу. Он, оказывается, и сам знал.
Загрузить комментарии
Самое читаемое
7 сент. 2021 г.
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто
15 февр. 2021 г.
Презентация болида McLaren MCL35M
25 дек. 2020 г.
Эволюция логотипа McLaren
25 дек. 2020 г.
Ф1 в сезоне-2021: состав участников
18 дек. 2020 г.