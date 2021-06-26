10:03

Ну что, поздравим Ферстаппена с еще одним поулом. Норриса - с сумасшедшим выступлением, а AlphaTauri - с проходом в Q3 двумя машинами.

И будем прощаться до завтра. Очередная дуэль Льюиса и Макса нас ждет - возвращайтесь!