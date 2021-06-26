Онлайн. Гран При Штирии. Квалификация
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Автор: Иван Матушкин
Отчет
Статус: Остановлено
10:03
Ну что, поздравим Ферстаппена с еще одним поулом. Норриса - с сумасшедшим выступлением, а AlphaTauri - с проходом в Q3 двумя машинами.
И будем прощаться до завтра. Очередная дуэль Льюиса и Макса нас ждет - возвращайтесь!
10:03 На втором ряду расположатся Ландо Норрис и Серхио Перес. Далее оштрафованный Боттас и Пьер Гасли. Затем Шарль Леклер и Юки Цунода. А потом Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.
10:02 Валттери Боттас занял второе место, но стартовать после штрафа будет пятым. Льюис Хэмилтон остался третьим, но разделит с Ферстаппеном первый ряд.
10:01 Итак, Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию Гран При Штирии!
10:01 Норрис остался впереди Переса, а после штрафа Боттаса вообще будет третьим стартовать.
10:00 Боттас подвинул Хэмилтона! Льюис не смог прибавить.
10:00 Хэмилтон уже четыре обгона на круге прогрева совершил. Будут его ругать, как Мазепина? (вопрос, понятно, риторический).
09:58 Боттас, оказывается, из-за Цуноды потерял время и обматерил японца за это.
09:56 Стролл проехал свой круг и Цуноду с Алонсо подвинул.
09:55 Ландо, конечно, зажигает по полной. Но у Боттаса и Переса будет еще по попытке.
09:54 Ферстаппен - Хэмилтон - Норрис - Боттас - Перес - Гасли - Леклер - Цунода - Алонсо - Стролл - такое сейчас положение. Стролл пока без времени.
09:53 Ферстаппен треть секунды выиграл у Хэмилтона и первым вышел из 1:04.
09:51 Боттас и Стролл до сих пор в боксах.
09:51 Льюис, естественно, возглавляет протокол. Он пока единственный, у кого есть результат. 1:04.205 его время.
09:48 Льюис Хэмилтон сразу же выехал.
09:48 Решающий сегмент пошел!
09:42 Риккардо проиграл Норрису больше половины секунды. Феттель Строллу - две десятых, Сайнс Леклеру - полторы.
09:41 Расселл, Сайнс, Риккардо, Феттель и Джовинацци вылетели.
09:41 Ой-ой-ой! Расселлу не хватило 0,008 секунды до выхода в Q3! Столько он проиграл Строллу.
09:40 Норрис сместил Гасли с первого места.
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